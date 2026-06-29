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29.06.2026 08:46:38
GNW-News: Energiemanagement, Autonomie und Kundenzentrierte Intelligenz (KI) mit LumenHaus
^MUNICH, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf Branchenevents wie The smarter E
liegt eine besondere Energie in der Luft. Die Veranstaltung brachte vom 23. bis
25. Juni in München die bedeutendsten Akteure der globalen Energiewende
zusammen. LumenHaus setzte dabei sein Statement nicht allein durch eine
Produktankündigung, sondern durch eine These, die neu definiert, wofür
Energiemanagementsysteme für das eigene Zuhause grundsätzlich da sind.
Das Thema, das LumenHaus nach München brachte, war klar umrissen: KI-gestützte
Energieautonomie - Intelligenz im echten Dienst des Zuhauses. Diese
Unterscheidung ist entscheidend. Der Großteil der Branche spricht noch immer
über smartes Energiemanagement - Systeme, die auf Befehle reagieren, auf
Kommando optimieren und an Nutzer zurückmelden, die die Entscheidungen weiterhin
selbst treffen müssen.
Doch zunächst bleibt die Frage: Wofür ist ein smartes Energiemanagementsystem
für das Zuhause eigentlich da?
Stefan Kießling - Ex-Nationalspieler und WM-Teilnehmer 2010, Bundesliga-Legende
und eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs - stand beim
globalen Launch von SunMini, dem Balkonkraftwerk-Speichersystem der nächsten
Generation von LumenHaus, auf der Bühne und wurde offiziell als LumenHaus Brand
Ambassador vorgestellt.
Hinzu kam Prof. Dr. Quaschning von der HTW Berlin, eine der angesehensten und
meistzitierten Stimmen zu erneuerbaren Energiesystemen im deutschsprachigen
Raum. Seine Einschätzung beim LumenHaus-Panel-Talk war erwartungsgemäß deutlich:
Die nächste Phase der Energiewende dreht sich nicht primär darum, mehr grünen
Strom zu erzeugen, sondern darum, Erzeugung, Speicherung und Verbrauch von
Energie dezentraler, autonomer und tatsächlich responsiver auf die realen
Bedingungen einzelner Haushalte zu gestalten. Die Rolle von KI in
Energiesystemen für das Zuhause ist längst keine Frage des Ob mehr. Es ist eine
Frage, wer diese Rolle gut umsetzt - und wer nicht.
LumenHaus präsentierte auf der Messe sein vollständiges, integriertes Energie-
Ökosystem für das Zuhause - die Solarmodule SunCatcher, den Heimspeicher
SunSaver, die Wärmepumpe SunHeater, die Ladestation SunCharger sowie das neu
eingeführte Balkonkraftwerk-Speichersystem SunMini. Jedes Gerät ist über die
myLumenHaus App verbunden und wird vom LumenHaus Home Energy Management System
(HEMS) koordiniert.
SunMini bietet 2.800 W Photovoltaik-Eingangsleistung, 2.500 W Ausgangsleistung
und 4 kWh Kapazität pro Einheit und markiert damit einen deutlichen
Leistungssprung gegenüber der vorherigen Generation von Balkonspeichern. In
Verbindung mit dem Smart-Eco Mode und der dynamischen Tarifoptimierung Dynamic+
ermöglicht es laut Berechnung jährliche Stromkosteneinsparungen von bis zu
1.127 EUR bei aktuellen deutschen Strompreisen - bei einer Amortisationszeit von
rund 2,2 Jahren.
Für Haushalte, die noch nicht bereit für eine vollständige PV- und
Speicherinstallation sind, ist SunMini das Tor zu einem Weg in Richtung
Energieautonomie. Im Rahmen der Messe wurde SunMini mit dem EUPD Top Innovation
Award für herausragende Designinnovation ausgezeichnet.
Bei The smarter E haben LumenHaus und EUPD Research offiziell die LumenHaus
Installer Alliance ins Leben gerufen - ein strukturiertes Partnerprogramm
entlang vier zentraler Dimensionen: Projektanreize, professionelle Schulung,
Marktentwicklungsunterstützung und operative Ressourcen.
Die Einschätzung von Prof. Dr. Quaschning zur Richtung der Branche deckt sich
genau mit dieser Haltung. Die nächste Phase der Energiewende bemisst sich nicht
allein in Gigawatt. Sie bemisst sich daran, wie viele Haushalte vom passiven
Energiekonsumenten zum aktiven Teilnehmer in einem dezentralen, intelligenten,
autonomen Energiesystem werden - und wie schnell das gelingt.
Contact: kane.wang@lumenhaus.com
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e89c2034-ae6b-4637-
b263-388b4a0588cc
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