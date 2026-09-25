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25.09.2026 10:34:38
GNW-News: Energiespeicherung für Privathaushalte neu gedacht und an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet: SAMDUO auf der Solar & Storage Live UK
^BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAMDUO,
die Marke für Energielösungen für Privathaushalte, hat erfolgreich an der Solar
& Storage Live UK teilgenommen und dabei großes Interesse bei europäischen
Installateuren, Industriepartnern, Händlern und Medienvertretern geweckt, die
nach flexiblen und platzsparenden Lösungen zur Energiespeicherung suchen.
Während der gesamten Veranstaltung präsentierte SAMDUO sein umfassendes
Produktportfolio, zu dem unter anderem das modulare Nex P2800 Pro für eine
skalierbare Speicherkapazität, das besonders flache Nex E6000 für die
Wandmontage mit einer Tiefe von nur 11,9 cm sowie das kompakte Nex E6000H für
eine flexible Platzierung im Haushalt gehören. Bei Live-Produktvorführungen,
geführten Standbesichtigungen und App-Demonstrationen zeigte das Nex P2800 Pro,
wie ein modularer Ansatz für die Energiespeicherung im Haushalt umgesetzt werden
kann. Gleichzeitig unterstrichen das Nex E6000 und das E6000H den auf die
Wohnsituation ausgerichteten Designansatz von SAMDUO für unterschiedliche
Wohnräume.
In den Fachgesprächen am Stand kristallisierten sich mehrere wiederkehrende
Themen heraus, darunter begrenzter Platz, flexible Installationsmöglichkeiten
und intelligentes Energiemanagement. Die Gespräche verdeutlichten das wachsende
Interesse an Lösungen, die nicht nur durch ihre Batteriekapazität überzeugen,
sondern sich auch nahtlos in unterschiedliche Wohnräume integrieren lassen,
einfach zu installieren sind und optimal auf die Solarstromerzeugung und den
Energieverbrauch im Tagesverlauf abgestimmt werden können.
?Europäische Haushalte benötigen nicht nur mehr Speicherkapazität, sondern auch
Systeme, die sich an die räumlichen Gegebenheiten anpassen und im Hintergrund
intelligent arbeiten", so Kallen Lee, Geschäftsführer von SAMDUO.?Das direkte
Feedback von der Messe bestätigt unsere strategische Ausrichtung: Wir wollen
intelligente Energielösungen in jeden Haushalt bringen und Familien dabei
unterstützen, ihre Energie eigenständig zu verwalten. Gleichzeitig bauen wir in
ganz Europa ein integriertes Ökosystem für die Energieversorgung von
Privathaushalten auf."
Auf der Messe tauschte sich das Führungsteam von SAMDUO zudem über den
Energiebedarf europäischer Haushalte, die Marktentwicklung und die langfristige
Ausrichtung des Unternehmens in Europa aus. Dabei ging es um den Wandel von
einzelnen Speicherprodukten hin zu einem integrierten Energie-Ökosystem für
Privathaushalte, das Hardware, Software und intelligentes Energiemanagement
miteinander verbindet.
Mit Blick auf die Zukunft wird SAMDUO seine zwei Jahrzehnte Erfahrung in den
Bereichen Präzisionsfertigung, Stromversorgung und Energiespeicherung weiter
nutzen, um zentrale Anforderungen europäischer Haushalte zu berücksichtigen -
darunter Platzbedarf, Installationsaufwand, Sicherheit, Kosten und die
Kompatibilität mit dem bestehenden Energie-Ökosystem.
Über SAMDUO
SAMDUO entwickelt intelligente Energielösungen für europäische Haushalte. Mit
zwei Jahrzehnten Erfahrung in Präzisionsfertigung, Stromversorgung und
Energielösungen verbindet das Unternehmen technisches Know-how, durchdachtes
Produktdesign und intelligentes Energiemanagement, um Lösungen zu entwickeln,
die den Anforderungen europäischer Haushalte in Bezug auf Platzbedarf,
Installation, Sicherheit, Kosten und die Einbindung in das Energie-Ökosystem
gerecht werden.
Home Energy Intelligence for every home. Own Your Power.
Ansprechpartner für Medien
Aria Liao, Global PR Manager
aria.liao@samduo.com (mailto:aria.liao@samduo.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
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4f1abced7796
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418d63b9daf0
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75b5ea7b-
4921-4146-8110-40243a749f23
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f42a522c-1070-4060-bca3-
e02cdfcaafde
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