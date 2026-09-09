Ensurge Micropower ASA Aktie

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WKN DE: A3DF75 / ISIN: US29359J1043

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09.09.2026 20:33:39

GNW-News: Ensurge Micropower zieht in neuen Standort in San Jose um, um die Entwicklung von Festkörper-Mikrobatterien voranzutreiben

^SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower ASA

(OSE: ENSU), ein Pionier im Bereich der Lithium-Festkörper-Mikrobatterien, gab

heute die Verlegung seines Standorts in San Jose in ein neues Gebäude am 130

Baytech Drive bekannt. Mit diesem Umzug erhält Ensurge eine voll ausgestattete,

auf Batterietechnologie ausgerichtete Umgebung, die speziell darauf ausgelegt

ist, die Entwicklung der unternehmenseigenen Lithium-Festkörper-Mikrobatterien

und den Betrieb der Pilotfertigung zu beschleunigen. Zudem bietet der neue

Standort hochmoderne Räumlichkeiten für den Austausch mit Kunden, Partnern und

Stakeholdern aus den Bereichen Medizintechnik, Unterhaltungselektronik, IoT und

Verteidigung.

Der Umzug unterstützt den Übergang von Ensurge zu einem effizienten,

produktorientierten Betriebsmodell, das auf Prozessdisziplin, Qualitätskontrolle

und Reproduzierbarkeit basiert - Voraussetzungen für die Kommerzialisierung der

Lithium-Festkörper-Mikrobatterien. Die neue, knapp 3.000 Quadratmeter große

Anlage ist auf die Kerntechnologieentwicklung und die operativen Anforderungen

des Unternehmens zugeschnitten und schafft ein effizientes, auf Qualität

ausgerichtetes Umfeld sowohl für die Pilotfertigung als auch für die

Kommerzialisierung.

?Dieser Umzug ist ein entscheidender Schritt bei der Neuausrichtung von Ensurge

auf die Anforderungen eines schlanken, fokussierten und produktorientierten

Unternehmens für Festkörperbatterien", so Shauna McIntyre, CEO von Ensurge

Micropower.?Der Standort am Baytech Drive ist optimal auf die Entwicklung,

Demonstration und Skalierbarkeit unserer Technologie ausgelegt. Ebenso wichtig

ist, dass er Kunden und Partnern einen attraktiven Ort bietet, um direkt mit

unserem Team in Kontakt zu treten und unsere Batterieentwicklung sowie die

Kapazitäten der Pilotfertigung aus erster Hand zu erleben."

Im Rahmen des Umstellungsplans erhält Ensurge ab dem 1. Oktober 2026 Zugang zum

Standort am Baytech Drive. Gleichzeitig bleibt ein definierter Prozessbereich am

bisherigen Standort an der Junction Avenue bis Jahresende erhalten, um einen

kontinuierlichen Betrieb während der Verlagerung und Qualifizierung von Anlagen

und Arbeitsabläufen zu gewährleisten.

Um zu erfahren, wie Ensurge mit der Festkörper-Mikrobatterietechnologie neue

Produktgenerationen ermöglicht, besuchen Sie www.ensurge.com

(http://www.ensurge.com/).

Über Ensurge Micropower

Ensurge Micropower ASA (OSE: ENSU) entwickelt wiederaufladbare Lithium-

Festkörper-Mikrobatterien für Anwendungen, bei denen Energiedichte, Sicherheit,

Leistungsfähigkeit und eine kompakte Bauform entscheidend sind. Die Technologie-

und Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens zielen darauf ab, die

nächste Generation von Medizinprodukten, Hearables, Wearables und vernetzter

Elektronik zu ermöglichen. Ensurge hat seinen Hauptsitz in San Jose,

Kalifornien, und ist in Norwegen registriert. Weitere Informationen finden Sie

unter www.ensurge.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich

Aussagen zum Zeitplan für den Zugang zu den Standorten und zu den

Übergangsmaßnahmen, zu den erwarteten betrieblichen und kostenseitigen Vorteilen

der Verlagerung sowie zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der

Übergangsphase. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen

und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Ensurge übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, sofern dies nicht

gesetzlich vorgeschrieben ist.

Medienkontakt:

PJ Jennings

Jennings & Associates Communications, Inc.

760-580-1114 - Mobil

pj@jandacommunications.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2eb220ee-

5540-4492-9906-7e37b17656ed/de

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