|
11.09.2025 09:29:38
GNW-News: Entdecken Sie, was die CIFTIS 2025 zu bieten hat
^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for
Trade in Services (CIFTIS) 2025 findet vom 10. bis 14. September im Shougang-
Park in Peking statt. Besucher können das Leben von morgen durch Technologie,
Kultur, Tourismus und Möglichkeiten für ein Auslandsstudium erkunden - alles in
einer einzigen globalen Veranstaltung.
https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123229197926400&showType=3008&
utdId=2830951edf4048f2a8167bdccc53cbe6&version=5.0.0
Quelle: CIFTIS 2025
Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: ATX-Anleger in Lauerstellung -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agieren Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig. An der Börse in Deutschland sind Verluste zu sehen. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.