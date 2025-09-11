11.09.2025 09:29:38

GNW-News: Entdecken Sie, was die CIFTIS 2025 zu bieten hat

^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for

Trade in Services (CIFTIS) 2025 findet vom 10. bis 14. September im Shougang-

Park in Peking statt. Besucher können das Leben von morgen durch Technologie,

Kultur, Tourismus und Möglichkeiten für ein Auslandsstudium erkunden - alles in

einer einzigen globalen Veranstaltung.

https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123229197926400&showType=3008&

utdId=2830951edf4048f2a8167bdccc53cbe6&version=5.0.0

Quelle: CIFTIS 2025

Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: ATX-Anleger in Lauerstellung -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agieren Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig. An der Börse in Deutschland sind Verluste zu sehen. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen