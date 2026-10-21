GNW-News: Enwave-CEO Carlyle Coutinho zum "Leader of the Year 2026" der Ontario Energy Association gekürt - erstmals geht die Auszeichnung an einen Vertreter...

^TORONTO, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlyle Coutinho, CEO und

Vorstandsmitglied der Enwave Energy Corporation (Enwave), wurde von der Ontario

Energy Association (OEA) zum?Leader of the Year 2026" ernannt. Damit erhält

erstmals der Geschäftsführer eines ausschließlich auf Fernwärme spezialisierten

Unternehmens diese Auszeichnung. Diese würdigt Coutinhos Führungsrolle bei der

Entwicklung innovativer Energielösungen im großen Maßstab und seinen Einsatz

dafür, die Bedeutung der Fernwärme für die Deckung des Energiebedarfs in Ontario

und ganz Kanada zu stärken.

Der Preis?OEA Leader of the Year" zählt zu den höchsten Auszeichnungen im

kanadischen Energiesektor. Er ehrt Persönlichkeiten, die sich durch Weitblick,

Innovationskraft, Kooperationsbereitschaft und ein ausgeprägtes Engagement für

ihre Kunden auszeichnen.

Unter Coutinhos Führung hat Enwave kürzlich mehrere Großprojekte realisiert, die

den Beitrag der Fernwärme zum Energiesystem Ontarios verdeutlichen:

* Ausbau des Deep Lake Water Cooling (DLWC)-Systems: Durch den Bau einer

vierten Ansaugleitung wurde die Kühlleistung des Systems um rund 60 %

erhöht. Im Vergleich zu herkömmlichen Kältemaschinen für Bürogebäude senkt

das DLWC-System den Strombedarf um etwa 50 MW.

* Inbetriebnahme der Enwave Green Heat(TM)-Anlage im Pearl Street Energy Centre:

Hier gewinnen großtechnische Wärmepumpen Abwärme von Fernkühlungskunden

zurück und nutzen sie, um weitere an das Fernwärmenetz angeschlossene

Gebäude mit CO?-armer Wärme zu versorgen. Zudem kann die Anlage ihren

Strombezug aus dem Netz in Spitzenlastzeiten um bis zu etwa 6 MW reduzieren,

indem sie vor Ort nicht-elektrische Energiequellen nutzt - ohne die

Warmwasserversorgung zu unterbrechen.

* Entwicklung einer großtechnischen Wärmebatterie im?The Well": Das gemischt

genutzte Bauprojekt in der Innenstadt von Toronto erhält einen

Wärmespeicher, der Heiz- und Kühlenergie speichert und bei Bedarf wieder

bereitstellt. So kann die Energie dann genutzt werden, wenn sie für die

Kunden und das Stromnetz den größten Nutzen bringt.

?Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung von der OEA zu erhalten, und freue

mich, sie mit dem gesamten Enwave-Team zu teilen. Erst das Fachwissen und das

Engagement unseres Teams sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und

Partnern machen solche Erfolge möglich", so Carlyle Coutinho, CEO von Enwave und

ehemaliger Vorsitzender der International District Energy Association.

?Fernwärme gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Ontario und die ganze Welt auf

eine zuverlässige, bezahlbare und sichere Energieversorgung aus sauberen Quellen

angewiesen sind. Indem wir Wärme zurückgewinnen, Energie speichern und sie für

mehrere Gebäude nutzbar machen, können wir kostengünstige Heiz- und Kühllösungen

anbieten und gleichzeitig das Stromnetz entlasten."

Angesichts des steigenden Strombedarfs und der zunehmenden Elektrifizierung von

Gebäuden muss Ontario bestehende und neue Energieinfrastrukturen effizienter

nutzen. Fernwärme und -kälte bieten hierfür einen praktikablen Ansatz: Mehrere

Gebäude werden über gemeinsame Anlagen versorgt, bislang ungenutzte Abwärme aus

Krankenhäusern, Rechenzentren und anderen an das Fernkältenetz angeschlossenen

Einrichtungen wird zurückgewonnen und der Stromverbrauch wird aus

Spitzenlastzeiten in andere Zeiträume verlagert. So lässt sich die Wärme- und

Kälteversorgung effizient elektrifizieren.

Enwave plant, sein Fernwärme- und -kältemodell künftig auf weitere Gemeinden

auszuweiten. Für 2027 ist die Inbetriebnahme von zwei neuen Anlagen in Ontario

vorgesehen - im Lakeview Village in Mississauga und im Etobicoke Civic Centre in

Toronto. Damit will das Unternehmen weitere Kunden mit Fernwärme und -kälte

versorgen und zugleich zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Darüber hinaus

modernisiert Enwave auf Prince Edward Island eine Anlage zur Energiegewinnung

aus Abfall. Dadurch soll sich die Abfallverarbeitungskapazität des bestehenden

Fernwärme- und -kältesystems des Bezirks verdoppeln.

Über Enwave

Enwave zählt zu den größten kommerziellen Eigentümern und Betreibern von

kommunalen Fernwärmesystemen in Nordamerika. Das Unternehmen entwickelt

zuverlässige Energielösungen im großen Maßstab, die auf die spezifischen

Anforderungen von Kommunen, Gewerbegebieten, Universitäten, Krankenhäusern,

Rechenzentren und Wohnanlagen zugeschnitten sind. In ganz Kanada versorgt Enwave

mehr als 9,3 Millionen Quadratmeter gemischt genutzter Fläche mit Wärmeenergie.

Dabei kommen Technologien wie Tiefseewasserkühlung, Abwärmerückgewinnung,

Wärmespeicherung, Geothermie, Biomasse und Energiegewinnung aus Abfall zum

Einsatz. Enwave gehört dem Ontario Teachers' Pension Plan und IFM Investors, die

das Unternehmen 2021 übernommen haben.

https://www.enwave.com (https://www.enwave.com/)

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Molly McCarthy

Associate, Kommunikation und Kampagnen

Sussex Strategy Group

mmccarthy@sussex-strategy.com (mailto:mmccarthy@sussex-strategy.com)

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