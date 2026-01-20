GNW-News: Enwex und Salient schließen Partnerschaft zur Bereitstellung von Prognosedaten für Indizes im Bereich erneuerbare Energien

^BOSTON, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enwex (Energy Weather Indices) und

Salient gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs

zu den Enwex-Indizes für erneuerbare Energien bekannt. Ziel ist die

Bereitstellung zukunftsorientierter Prognosedaten für Energiemarktteilnehmer,

die Risiken im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Wetterbedingungen

verwalten, während die Stromversorgungssysteme zunehmend auf erneuerbare

Energien umgestellt werden.

Im Rahmen dieser Partnerschaft stehen die Prognosen für die Enwex-Indexreihe,

die Temperatur-, Wind- und Sonnenbedingungen in standardisierte Indizes

umwandelt, über die Plattform von Salient zur Verfügung. Damit können Händler,

Risikomanager und Vertriebsteams die Enwex-Benchmarks zusammen mit den

subsaisonalen bis saisonalen (S2S) Prognosen von Salient nutzen.

Darüber hinaus sind die Prognosen von Salient zu den Enwex-Indizes bei Salient

abrufbar und werden über Energy Weather veröffentlicht, um Hedging, Bewertungen

und Szenarioanalysen zu unterstützen. Salient und Energy Weather fungieren als

exklusive Prognoseanbieter für die Enwex-Indizes.

Die Partnerschaft baut auf einer früheren Zusammenarbeit zwischen den beiden

Unternehmen auf, darunter ein Webinar im Februar 2025, in dem gezeigt wurde, wie

Prognoseinformationen und Indizes für erneuerbare Energien gemeinsam in

Risikomanagement -Workflows eingesetzt werden können

?Strommärkte sind zunehmend von erneuerbaren Energien geprägt, wobei

Wetterunbeständigkeit einer der wichtigsten Faktoren für Unsicherheit ist", so

Robin Girmes, CEO von Energy Weather.?Durch die Kombination der Enwex-Indizes

für erneuerbare Energien mit den Prognosefähigkeiten von Salient können

Marktteilnehmer das Volumen erneuerbarer Energien und wetterbedingte Risiken

leichter verwalten."

?Mit zunehmender Bedeutung erneuerbarer Energien benötigen Kunden Tools, mit

denen sie schnell Entscheidungen treffen können", erklärt Matt Stein, CEO von

Salient.?Diese Partnerschaft kombiniert einen etablierten Indexrahmen für

erneuerbare Energien mit Prognosedaten, sodass Nutzer Risiken nicht mehr nur

beobachten, sondern auch vorhersagen können."

Verfügbarkeit

Die Enwex-Prognosen sind ab dem 15. Februar 2026 über die Plattform von Salient

verfügbar. Die Enwex-Prognosedaten von Salient können über Salient und über die

Plattform von Energy Weather abgerufen werden.

Über Enwex

Enwex (Energy Weather Indices) entwickelt wetterbasierte Indizes, die

Temperatur-, Wind- und Sonnenbedingungen in standardisierte Preise umrechnen, um

das Volumenrisiko auf den Gas- und Strommärkten zu steuern. Weitere

Informationen: www.enwex.com

Über Salient

Salient erstellt subsaisonale bis saisonale Wettervorhersagen unter Verwendung

von Klimawissenschaft und maschinellem Lernen, um Unternehmenskunden bei der

Verwaltung von Wetterrisiken und der Verbesserung ihrer Entscheidungsfindung zu

unterstützen. Weitere Informationen: www.salientpredictions.com

Medienkontakte

Enwex: Robin Girmes - info@enwex.com

Salient: Matt Stein - info@salientpredictions.com

