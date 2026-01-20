|
20.01.2026 17:40:38
GNW-News: Enwex und Salient schließen Partnerschaft zur Bereitstellung von Prognosedaten für Indizes im Bereich erneuerbare Energien
^BOSTON, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enwex (Energy Weather Indices) und
Salient gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs
zu den Enwex-Indizes für erneuerbare Energien bekannt. Ziel ist die
Bereitstellung zukunftsorientierter Prognosedaten für Energiemarktteilnehmer,
die Risiken im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Wetterbedingungen
verwalten, während die Stromversorgungssysteme zunehmend auf erneuerbare
Energien umgestellt werden.
Im Rahmen dieser Partnerschaft stehen die Prognosen für die Enwex-Indexreihe,
die Temperatur-, Wind- und Sonnenbedingungen in standardisierte Indizes
umwandelt, über die Plattform von Salient zur Verfügung. Damit können Händler,
Risikomanager und Vertriebsteams die Enwex-Benchmarks zusammen mit den
subsaisonalen bis saisonalen (S2S) Prognosen von Salient nutzen.
Darüber hinaus sind die Prognosen von Salient zu den Enwex-Indizes bei Salient
abrufbar und werden über Energy Weather veröffentlicht, um Hedging, Bewertungen
und Szenarioanalysen zu unterstützen. Salient und Energy Weather fungieren als
exklusive Prognoseanbieter für die Enwex-Indizes.
Die Partnerschaft baut auf einer früheren Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmen auf, darunter ein Webinar im Februar 2025, in dem gezeigt wurde, wie
Prognoseinformationen und Indizes für erneuerbare Energien gemeinsam in
Risikomanagement-Workflows eingesetzt werden können
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/www.salientpredictions.com/blog
/webinar-
recording---advanced-renewable-risk-management-integrating-s2s-forecasts-with-th
e-enwex-index___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpkN2Y4N2IwY2ViZTRkMGE2OTE
wNzkwNzIyZDhjYjA3Mjo3OjkxZTg6OTczMTNhNGE4NjQyNWIxMGJkMjg4YTgxZTI5NzcwYmNhMGJlY2Q
yNjZjMWU3NDJjNWYyNDhiYTgwOTRlOGU4OTpwOlQ6Tg).
?Strommärkte sind zunehmend von erneuerbaren Energien geprägt, wobei
Wetterunbeständigkeit einer der wichtigsten Faktoren für Unsicherheit ist", so
Robin Girmes, CEO von Energy Weather.?Durch die Kombination der Enwex-Indizes
für erneuerbare Energien mit den Prognosefähigkeiten von Salient können
Marktteilnehmer das Volumen erneuerbarer Energien und wetterbedingte Risiken
leichter verwalten."
?Mit zunehmender Bedeutung erneuerbarer Energien benötigen Kunden Tools, mit
denen sie schnell Entscheidungen treffen können", erklärt Matt Stein, CEO von
Salient.?Diese Partnerschaft kombiniert einen etablierten Indexrahmen für
erneuerbare Energien mit Prognosedaten, sodass Nutzer Risiken nicht mehr nur
beobachten, sondern auch vorhersagen können."
Verfügbarkeit
Die Enwex-Prognosen sind ab dem 15. Februar 2026 über die Plattform von Salient
verfügbar. Die Enwex-Prognosedaten von Salient können über Salient und über die
Plattform von Energy Weather abgerufen werden.
Über Enwex
Enwex (Energy Weather Indices) entwickelt wetterbasierte Indizes, die
Temperatur-, Wind- und Sonnenbedingungen in standardisierte Preise umrechnen, um
das Volumenrisiko auf den Gas- und Strommärkten zu steuern. Weitere
Informationen: www.enwex.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.enwex.com___.YzJ1OnBhdWxiYWt
lcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpkN2Y4N2IwY2ViZTRkMGE2OTEwNzkwNzIyZDhjYjA3Mjo3OmE4YWM6YWU
wZGNmNzdmZTc1YzE1NDI0OTU4MWVlMzRjOTM0MzZlNDdjYzljZDU1NmY3YWUyZTQzOTRhMmFmNjJjZTZ
lMjpwOlQ6Tg)
Über Salient
Salient erstellt subsaisonale bis saisonale Wettervorhersagen unter Verwendung
von Klimawissenschaft und maschinellem Lernen, um Unternehmenskunden bei der
Verwaltung von Wetterrisiken und der Verbesserung ihrer Entscheidungsfindung zu
unterstützen. Weitere Informationen: www.salientpredictions.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.salientpredictions.com___.Yz
J1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpkN2Y4N2IwY2ViZTRkMGE2OTEwNzkwNzIyZDhjYjA3Mj
o3OjhiNTI6YmI2OGU3Y2VkNDRlYzEwYzE3YjY5M2QzMzhhM2JhZmYzYzg0NzBjMTM5YzA3OTg5M2U5Mj
liNDFkNjE3ZTY2MjpwOlQ6Tg)
Medienkontakte
Enwex: Robin Girmes - info@enwex.com
Salient: Matt Stein - info@salientpredictions.com
