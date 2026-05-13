GNW-News: Epson erweitert sein Portfolio an Business-Druckern um ein neues Topmodell im Segment der A3-Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssysteme für Umgebungen...

^LONDON, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson hat mit dem WorkForce Enterprise

AM-C10000 ein neues Topmodell unter den A3-Farb-Tintenstrahl-

Multifunktionssystemen vorgestellt, das speziell für anspruchsvolle

Büroumgebungen mit hohen Druckvolumina entwickelt wurde. Das Modell erweitert

die AM-Produktfamilie von Epson und bietet dieselbe Benutzeroberfläche sowie

Zugriff auf die gleichen Softwarelösungen. Dadurch wird eine konsistente

Nutzererfahrung über die gesamte Produktpalette hinweg sichergestellt. Damit

treibt Epson gleichzeitig den Trend zum Wechsel von Laser- zu

Tintenstrahldrucksystemen weiter voran.

Kernstück des Systems ist Epsons Heat-Free-Tintenstrahltechnologie, die im

Druckprozess ohne Wärmeerzeugung auskommt. Dadurch reduziert sich im Vergleich

zu Laserdruckern sowohl der Energieverbrauch als auch die Menge an Abfall und

Verschleißteilen. Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem

Unternehmen verstärkt daran arbeiten, ihren Stromverbrauch zu senken und

ungeplante Wartungseinsätze zu minimieren.

Das Gerät erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 Seiten pro Minute -

sowohl im Simplex- als auch im Duplexdruck - sowie Scangeschwindigkeiten von bis

zu 120 Bildern pro Minute. Papierkassetten mit hoher Kapazität und

Tintenpatronen mit hoher Ergiebigkeit reduzieren den Bedienaufwand und

ermöglichen zugleich äußerst wettbewerbsfähige Seitenkosten (Cost per Page,

CPP). Optionale Finishing- und Papiermanagementfunktionen wie Hefter,

Lochereinheit, Rückstichheftung und ein Großraum-Papiermagazin für A3 erweitern

den Funktionsumfang zusätzlich. Dadurch lassen sich unterschiedlichste

Druckaufträge zentral über ein einziges System abwickeln. Optional steht zudem

Unterstützung für das Format SRA3 zur Verfügung, wodurch die Medienflexibilität

für anspruchsvollere Druckanwendungen weiter erhöht wird.

Der AM-C10000 verfügt über einen niedrigen typischen Energieverbrauch (Typical

Electricity Consumption, TEC) von 0,30 kWh und reduziert den Energieverbrauch im

Vergleich zu Lasersystemen derselben Klasse um bis zu 93 %. Darüber hinaus

besteht das Gerät zu mehr als 30 % aus recyceltem Kunststoff und unterstützt

damit sowohl die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen als auch einen produktiven

Büroalltag.

?IT-Teams erhalten selten Anerkennung, wenn Druckprozesse reibungslos

funktionieren - stehen aber sofort im Fokus, sobald Geräte ausfallen oder

Energieziele nicht erreicht werden", erklärt Jose Sanandres von Epson Europe.

?Mit dem WorkForce Enterprise AM-C10000 wollten wir eine zentrale A3-Lösung

entwickeln, die hohe Leistung bietet, gleichzeitig aber deutlich weniger Energie

verbraucht als vergleichbare Lasersysteme und weniger Wartungseingriffe

erfordert. So können sich Anwender stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben

konzentrieren."

Der AM-C10000 unterstützt zahlreiche Druckmanagement- und Workflow-Lösungen von

Epson sowie von Drittanbietern. Diese unterstützen Unternehmen unter anderem bei

Installation, Konfiguration, Sicherheitsmanagement sowie der zentralen

Überwachung und Verwaltung der gesamten Druckerflotte. Dadurch können IT-

Abteilungen und Managed Service Provider auch umfangreiche Druckerflotten

effizient verwalten. Darüber hinaus wird eine dedizierte RIP-Softwarelösung

verfügbar sein, deren Markteinführung für den Sommer geplant ist. Sie erweitert

insbesondere die Möglichkeiten für komplexe Druck-Workflows und professionelle

Produktionsumgebungen.

Modellübersicht

+----------+----------------------+---------------+------------------------+------------------+---------------------+

|Modell |Kategorie / Rolle |Hauptfunktionen|Druckwerk / |Kapazität / |Einsatzbereich / |

| | | |Verbrauchsmaterialien |Medienhandling |Positionierung |

+----------+----------------------+---------------+------------------------+------------------+---------------------+

|Epson |Topmodell unter den |Drucken, |Heat-Free-Line- |Papierkassetten |Hochgeschwindigkeits-|

|WorkForce |A3-Farb-Tintenstrahl- |Kopieren, |Tintenstrahltechnologie;|mit hoher |und Hochvolumen- |

|Enterprise|Multifunktionssystemen|Scannen; |Tintenpatronen mit hoher|Kapazität; |Büroumgebungen mit |

|AM-C10000 |für zentralisierte |optionale |Kapazität; niedriger |optionaler Hefter,|minimalem |

| |Büroumgebungen und |Finishing- |typischer |Lochereinheit und |Bedienaufwand, |

| |Managed-Print- |Funktionen |Energieverbrauch (TEC) |Rückstichheftung; |niedrigen |

| |Umgebungen | |von 0,3 kWh |A3- |Seitenkosten (CPP) |

| | | | |Großraumzuführung;|und deutlich |

| | | | |optionale SRA3- |reduziertem |

| | | | |Unterstützung |Energieverbrauch |

| | | | | |gegenüber |

| | | | | |vergleichbaren |

| | | | | |Systemen |

+----------+----------------------+---------------+------------------------+------------------+---------------------+

(i) Basierend auf Berechnungen von Epson verbraucht der Epson WorkForce

Enterprise AM-C10000 rund 93 % weniger Energie im Vergleich zum Durchschnitt der

fünf meistverkauften A3-Farb-Laser-Multifunktionssysteme mit 76-100 Seiten pro

Minute und einem Listenpreis unter 30.000 US-Dollar in Europa (IDC, Quarterly

Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2024 bis Q3 2025, Auslieferungen veröffentlicht

Q4 2025). Der Vergleich basiert auf dem typischen Energieverbrauch (TEC), wie er

von ENERGY STAR oder den offiziellen Herstellerspezifikationen angegeben wird.

Wo nur TEC-2.0-Daten vorlagen, wurden äquivalente TEC-3.0-Werte berechnet.

Systeme ohne verfügbare Daten wurden aus dem Vergleich ausgeschlossen.

Kontakt

Ayleen Dunbar

adunbar@epson.eu

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3842c6fb-

43de-49df-9d45-9b645ea6ef16

Â°