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13.05.2026 23:41:38
GNW-News: Epson erweitert sein Portfolio an Business-Druckern um ein neues Topmodell im Segment der A3-Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssysteme für Umgebungen...
^LONDON, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson hat mit dem WorkForce Enterprise
AM-C10000 ein neues Topmodell unter den A3-Farb-Tintenstrahl-
Multifunktionssystemen vorgestellt, das speziell für anspruchsvolle
Büroumgebungen mit hohen Druckvolumina entwickelt wurde. Das Modell erweitert
die AM-Produktfamilie von Epson und bietet dieselbe Benutzeroberfläche sowie
Zugriff auf die gleichen Softwarelösungen. Dadurch wird eine konsistente
Nutzererfahrung über die gesamte Produktpalette hinweg sichergestellt. Damit
treibt Epson gleichzeitig den Trend zum Wechsel von Laser- zu
Tintenstrahldrucksystemen weiter voran.
Kernstück des Systems ist Epsons Heat-Free-Tintenstrahltechnologie, die im
Druckprozess ohne Wärmeerzeugung auskommt. Dadurch reduziert sich im Vergleich
zu Laserdruckern sowohl der Energieverbrauch als auch die Menge an Abfall und
Verschleißteilen. Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem
Unternehmen verstärkt daran arbeiten, ihren Stromverbrauch zu senken und
ungeplante Wartungseinsätze zu minimieren.
Das Gerät erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 Seiten pro Minute -
sowohl im Simplex- als auch im Duplexdruck - sowie Scangeschwindigkeiten von bis
zu 120 Bildern pro Minute. Papierkassetten mit hoher Kapazität und
Tintenpatronen mit hoher Ergiebigkeit reduzieren den Bedienaufwand und
ermöglichen zugleich äußerst wettbewerbsfähige Seitenkosten (Cost per Page,
CPP). Optionale Finishing- und Papiermanagementfunktionen wie Hefter,
Lochereinheit, Rückstichheftung und ein Großraum-Papiermagazin für A3 erweitern
den Funktionsumfang zusätzlich. Dadurch lassen sich unterschiedlichste
Druckaufträge zentral über ein einziges System abwickeln. Optional steht zudem
Unterstützung für das Format SRA3 zur Verfügung, wodurch die Medienflexibilität
für anspruchsvollere Druckanwendungen weiter erhöht wird.
Der AM-C10000 verfügt über einen niedrigen typischen Energieverbrauch (Typical
Electricity Consumption, TEC) von 0,30 kWh und reduziert den Energieverbrauch im
Vergleich zu Lasersystemen derselben Klasse um bis zu 93 %. Darüber hinaus
besteht das Gerät zu mehr als 30 % aus recyceltem Kunststoff und unterstützt
damit sowohl die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen als auch einen produktiven
Büroalltag.
?IT-Teams erhalten selten Anerkennung, wenn Druckprozesse reibungslos
funktionieren - stehen aber sofort im Fokus, sobald Geräte ausfallen oder
Energieziele nicht erreicht werden", erklärt Jose Sanandres von Epson Europe.
?Mit dem WorkForce Enterprise AM-C10000 wollten wir eine zentrale A3-Lösung
entwickeln, die hohe Leistung bietet, gleichzeitig aber deutlich weniger Energie
verbraucht als vergleichbare Lasersysteme und weniger Wartungseingriffe
erfordert. So können sich Anwender stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben
konzentrieren."
Der AM-C10000 unterstützt zahlreiche Druckmanagement- und Workflow-Lösungen von
Epson sowie von Drittanbietern. Diese unterstützen Unternehmen unter anderem bei
Installation, Konfiguration, Sicherheitsmanagement sowie der zentralen
Überwachung und Verwaltung der gesamten Druckerflotte. Dadurch können IT-
Abteilungen und Managed Service Provider auch umfangreiche Druckerflotten
effizient verwalten. Darüber hinaus wird eine dedizierte RIP-Softwarelösung
verfügbar sein, deren Markteinführung für den Sommer geplant ist. Sie erweitert
insbesondere die Möglichkeiten für komplexe Druck-Workflows und professionelle
Produktionsumgebungen.
Modellübersicht
+----------+----------------------+---------------+------------------------+------------------+---------------------+
|Modell |Kategorie / Rolle |Hauptfunktionen|Druckwerk / |Kapazität / |Einsatzbereich / |
| | | |Verbrauchsmaterialien |Medienhandling |Positionierung |
+----------+----------------------+---------------+------------------------+------------------+---------------------+
|Epson |Topmodell unter den |Drucken, |Heat-Free-Line- |Papierkassetten |Hochgeschwindigkeits-|
|WorkForce |A3-Farb-Tintenstrahl- |Kopieren, |Tintenstrahltechnologie;|mit hoher |und Hochvolumen- |
|Enterprise|Multifunktionssystemen|Scannen; |Tintenpatronen mit hoher|Kapazität; |Büroumgebungen mit |
|AM-C10000 |für zentralisierte |optionale |Kapazität; niedriger |optionaler Hefter,|minimalem |
| |Büroumgebungen und |Finishing- |typischer |Lochereinheit und |Bedienaufwand, |
| |Managed-Print- |Funktionen |Energieverbrauch (TEC) |Rückstichheftung; |niedrigen |
| |Umgebungen | |von 0,3 kWh |A3- |Seitenkosten (CPP) |
| | | | |Großraumzuführung;|und deutlich |
| | | | |optionale SRA3- |reduziertem |
| | | | |Unterstützung |Energieverbrauch |
| | | | | |gegenüber |
| | | | | |vergleichbaren |
| | | | | |Systemen |
+----------+----------------------+---------------+------------------------+------------------+---------------------+
(i) Basierend auf Berechnungen von Epson verbraucht der Epson WorkForce
Enterprise AM-C10000 rund 93 % weniger Energie im Vergleich zum Durchschnitt der
fünf meistverkauften A3-Farb-Laser-Multifunktionssysteme mit 76-100 Seiten pro
Minute und einem Listenpreis unter 30.000 US-Dollar in Europa (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2024 bis Q3 2025, Auslieferungen veröffentlicht
Q4 2025). Der Vergleich basiert auf dem typischen Energieverbrauch (TEC), wie er
von ENERGY STAR oder den offiziellen Herstellerspezifikationen angegeben wird.
Wo nur TEC-2.0-Daten vorlagen, wurden äquivalente TEC-3.0-Werte berechnet.
Systeme ohne verfügbare Daten wurden aus dem Vergleich ausgeschlossen.
Kontakt
Ayleen Dunbar
adunbar@epson.eu
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3842c6fb-
43de-49df-9d45-9b645ea6ef16
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