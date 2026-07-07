GNW-News: Epson ist "Red Dot: Design Team of the Year 2026"

^Epson ist?Red Dot: Design Team of the Year 2026": Epson ist?Red Dot: Design

Team of the Year 2026" (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10432/ger)

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DÜSSELDORF, Deutschland, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson hat die

Auszeichnung?Red Dot: Design Team of the Year 2026" erhalten und damit eine

Würdigung seines Designansatzes über das gesamte Produktportfolio hinweg

erfahren. Die Preisverleihung findet am 7. Juli im Rahmen der Red Dot Award-

Zeremonie in Essen statt. Im Anschluss können Besucher:innen im Red Dot Design

Museum bis zum 16. August eine Sonderausstellung sehen, in der eine Auswahl an

Epson-Produkten präsentiert wird. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte,

die in den vergangenen Jahren mit einem Red Dot Award für Produktdesign

ausgezeichnet wurden.

Mit dieser Ehrung steht die Designarbeit von Epson auf einer der prominentesten

Bühnen der Branche und zeigt, wie das Unternehmen Produktleistung,

Funktionalität und Design miteinander verbindet. Die Ausstellung bietet

Besucher:innen sowie Fachleuten aus der Branche die Möglichkeit, Produkte aus

den Bereichen Druck, Projektion und Robotik von Epson sowie Orient Watches aus

nächster Nähe zu erleben und zu entdecken, wie Design die Interaktion zwischen

Mensch und Technologie prägt.

Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, gratuliert Epson zu dieser

Leistung:?Mit außergewöhnlicher Klarheit und Konsistenz gestaltet Epson ein

bemerkenswert breites Portfolio und übersetzt technologische Innovation mit

großer Souveränität in zugängliche, menschenzentrierte Lösungen. Der

Designansatz zeichnet sich durch ein starkes Gespür für die Harmonie zwischen

Form und Funktion sowie zwischen technologischer Präzision und Nutzererfahrung

aus. Getragen von einer strategisch verankerten Designkultur entstehen so

international erfolgreiche Produkte mit klarer Identität. Der Titel 'Red Dot:

Design Team of the Year 2026' würdigt diese herausragende Leistung."

Maria Eagling, Chief Marketing Officer bei Epson Europe, kommentiert:?Die

Auszeichnung 'Red Dot: Design Team of the Year' zählt zu den renommiertesten

Preisen der internationalen Designbranche. Für Epson spiegelt sie jahrelange

Investitionen wider, um zu verstehen, wie Menschen Technologie nutzen, und diese

Erkenntnisse in unsere Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu

übertragen. Mit dieser Auszeichnung wird nicht ein einzelnes Produkt gewürdigt,

sondern der gemeinsame Beitrag der Designteams im gesamten globalen Unternehmen

von Epson."

Das Red Dot Design Museum in Essen ist ein bedeutender Schauplatz für

zeitgenössisches Produktdesign und ein etablierter Treffpunkt für Fachleute aus

Design und Innovation. Die Ausstellung von Epson ist vom 8. Juli bis zum 16.

August 2026 für Besucher:innen geöffnet.

Kontakt: gemma.coen@epson.eu

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