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22.09.2026 14:09:38
GNW-News: Equativ bringt ChatGPT Ads als Werbepartner zu Marken
^BERLIN, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ (https://www.equativ.com/),
die führende unabhängige End-to-End-Medienplattform, gab heute bekannt, dass das
Unternehmen nun Technologiepartner von ChatGPT Ads ist und damit zu einer
ausgewählten Gruppe von Partnern gehört, die Marken und Agenturen bei der
Werbung innerhalb von ChatGPT unterstützen. Als Technologiepartner bietet
Equativ ChatGPT Ads an, um Nutzer in jeder Phase ihrer Customer Journey
anzusprechen - von der Entdeckung bis zur Kaufabsicht - mit maßgeschneiderten
Anzeigenformaten, Layouts und Botschaften für jede Phase.
ChatGPT hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Plattformen in der
Geschichte des Internets entwickelt und erreicht mittlerweile mehr als 1
Milliarde wöchentlich aktive Nutzer, wobei täglich 2,5 Milliarden Prompts
(https://www.nber.org/papers/w34255) verarbeitet werden - 20 % der
Konversationen zeigen dabei eine Kaufabsicht. Da Verbraucher zunehmend ChatGPT
anstelle traditioneller Suchmaschinen nutzen, um Produkte zu entdecken, zu
recherchieren, zu vergleichen und zu kaufen, stellt die Plattform eine
bedeutende und weitgehend unerschlossene Chance für Marken dar, Zielgruppen mit
hoher Kaufabsicht in jeder Phase der Kaufentscheidung zu erreichen. Im Gegensatz
zum traditionellen Suchmaschinenmarketing, das auf spezifischen Keywords
basiert, versteht das hochentwickelte LLM von ChatGPT die Nuancen der
Nutzerabsicht und den Kontext der Konversation.
Das ist auch das klarste Unterscheidungsmerkmal von Equativ. Während
traditionelle Kampagnen auf Keyword-basiertem Bottom-of-Funnel-
Kampagnenmanagement aufbauen, liefert Equativ dank seiner Expertise im Bereich
Contextual Advertising und jahrelanger Erfahrung in der Optimierung von Native-
Ad-Texten eine umfassende Full-Funnel-Strategie. Diese Expertise sowie die
Erkenntnisse aus laufenden ChatGPT-Ads-Kampagnen hat Equativ genutzt, um ein
proprietäres Full-Funnel-Tool namens Equativ Ad Studio
(https://www.equativ.com/advertisers/chatgpt-ads) zu entwickeln. Es hilft dabei,
eine maßgeschneiderte Targeting- und Creative-Strategie zu empfehlen, mit der
Werbetreibende ihre Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Kaufabsicht über den
gesamten Funnel hinweg maximieren können. So können Werbetreibende Zielgruppen
in jeder Phase der Markenentdeckung innerhalb von ChatGPT mit dem optimalen
Targeting und den passenden Anzeigentexten ansprechen. Das Ergebnis ist Werbung,
die das Nutzererlebnis und die Werbeprinzipien von ChatGPT respektiert und
gleichzeitig messbare Ergebnisse für Marken an jedem Touchpoint liefert.
ChatGPT + Equativ: ChatGPT Ads with Equativ
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5643/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5643/ger)
?Dieser Schritt ist eine natürliche Weiterentwicklung für Equativ. Unsere
Strategie war schon immer auf verbraucherorientierte Lösungen ausgerichtet, und
mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in Native Advertising und Contextual-
Technologie sind wir bestens positioniert, um Marken dabei zu helfen, in
ChatGPT-Konversationen sinnvoll präsent zu sein - und gleichzeitig das
Nutzererlebnis zu bewahren, das die Plattform so wertvoll macht", sagte Ben
Skinazi, (https://www.linkedin.com/in/benoitskinazi/) Chief Commercial Officer
von Equativ.
Unsere Partnerschaft umfasst die Märkte, in denen ChatGPT derzeit verfügbar ist
(https://help.openai.com/en/articles/20001245-ads-manager-availability#ads-
manager-availability), darunter Belgien, Brasilien, Kanada, Frankreich,
Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Polen, Spanien, das Vereinigte Königreich
und die Vereinigten Staaten - weitere Länder kommen laufend hinzu.
Marken und Agenturen, die Interesse an der Aktivierung von ChatGPT-Ads-Kampagnen
über Equativ haben, erfahren mehr unter Equativ ChatGPT Ads
(http://www.equativ.com/advertisers/chatgpt-ads)
Über Equativ
Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibenden und
Publishern hilft, echte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Premium-Inventar,
dynamische Creative-Formate und engagierte Zielgruppen mit fortschrittlicher
Curation und KI-gestützter Ad-Tech über alle Kanäle hinweg vereint. Equativ
wurde gezielt für die Attention Economy entwickelt und liefert Qualität,
Engagement und Performance, wobei respektvolle, nutzerzentrierte Werbeerlebnisse
stets im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Fachleuten in 19
Ländern verbindet Equativ globale Reichweite mit fundierter lokaler Expertise.
Mehr erfahren Sie unter Equativ.com (http://equativ.com).
Media Contact:
Caroline Millié Figueiredo: pr@equativ.com
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