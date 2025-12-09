|
09.12.2025 15:01:38
GNW-News: Equativ führt Media Planning Agent zur Steigerung der Effizienz von Käufern und zur Verbesserung der Kampagnenergebnisse ein
^Aufbauend auf Maestro by Equativ
(https://www.equativ.com/advertisers/curation/maestro-by-equativ-best-in-class-
ui) ist dies der erste einer ganzen Reihe von Equativ AI Agents für Käufer, der
die Mediaplanung vereinfacht, intelligentere Entscheidungen, einen höheren ROAS
und skalierbare Performance fördert.
NEW YORK, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, die führende unabhängige
Medienplattform, gab heute die globale Einführung des Media Planning Agent
bekannt, eines KI-Co-Planers, der direkt in die Plattform Maestro
(https://www.equativ.com/advertisers/curation/maestro-by-equativ-best-in-class-
ui) by Equativ integriert ist. Aufbauend auf der SSP-Infrastruktur von Equativ
wandelt der Media Planning Agent Medienbriefings in umsetzbare Deal-Strategien
um und hilft Agenturen und Werbetreibenden, schneller zu planen, präziser
auszuführen und Ergebnisse zu verbessern, während gleichzeitig volle Transparenz
und Kontrolle gewährleistet bleiben.
?Mit unseren Media Planning Agents bleiben Trader vollständig in der
Führungsrolle, und der Agent übernimmt die Hauptarbeit", sagte Ben Skinazi
(https://ca.linkedin.com/in/benoitskinazi), CMO, Equativ.?Unser Ziel ist klar:
Käufern skalierbare Performance und Effizienz zu ermöglichen, bessere Arbeit zu
leisten, die zu greifbaren Ergebnissen führt, Kampagnenerfolge zu liefern und
ihnen die dringend benötigte Zeit zurückzugeben."
Equativ Launches Media Planning Agent
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4795/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4795/ger)
Wesentliche Vorteile für Media Buyers:
* Sofortige Anleitung: Chatten Sie mit dem Agenten oder teilen Sie ein
Briefing, um Targeting-Anleitungen, Zielgruppen-Einblicke, Deal-Paketierung
und Aktivierungsempfehlungen zu erhalten.
* Automatisierte Aktivierung: Nach Genehmigung generiert und aktiviert es die
optimalsten PMP-Konfigurationen (Private Marketplace) innerhalb der
Plattform, abgestimmt auf die Ziele des Käufers.
* Erweiterte Meta Deals: Eine einzigartige Funktion in Maestro wird nun durch
die Fähigkeit des Agenten erweitert, mehrere Deals automatisch in einem
einfach zu aktivierenden PMP zu bündeln, was zu größeren Möglichkeiten für
Einblicke, Optimierungen und Performance führt.
* Optimierte Performance: Analysiert über 400.000 Websites und Apps, um
Premium-Inventar, First-Party-Daten und die relevantesten
Zielgruppensegmente für jede Kampagne zu priorisieren.
* Zeitersparnis & Fokus: Reduziert die Planungszeit um bis zu 40 % und gibt
Teams die Möglichkeit, sich auf Kreativität, Strategie und
Kundenpartnerschaft zu konzentrieren.
* Transparenz & Vertrauen: Arbeitet mit Neutralität, Verantwortlichkeit und
Sichtbarkeit und stellt sicher, dass alle Empfehlungen mit den Zielen und
ethischen Standards des Käufers übereinstimmen.
?Maestros Meta Deals erschließen eine völlig neue Art der Strukturierung
programmatischer Käufe. Anstatt sich auf isolierte Auktionen zu verlassen,
sammelt der KI-Agent automatisch verschiedene Kampagnen-Deals zur einfachen
Messung. Es ermöglicht uns, mehr zu testen, schneller zu lernen und Strategien
mit weitaus größerer Kontrolle zu verfeinern - was letztendlich zu
intelligenteren Investitionsentscheidungen und stärkeren Ergebnissen für unsere
Kunden führt", erklärt Kristina Craig (https://www.linkedin.com/in/kristina-
craig-9001635/), Deputy Director of Investment & Accountability bei der Omnicom
Group.
?Im Gegensatz zu vielen KI-Tools, die lediglich Antworten liefern, ergreift
unsere vollständige Suite von KI-Agenten für Käufer Maßnahmen, während die
Entscheidungsfindung menschlich geführt bleibt", sagte Greg Cornuz
(https://www.linkedin.com/in/gregorycornuz/), CPO, Equativ.?Unsere KI Agents
sind tief in den Workflow der Plattform eingebettet und verbinden Briefings, um
menschliches Fachwissen zu verbessern und sich wiederholende Arbeit zu
eliminieren."
Aufbauend auf dieser Grundlage erweitert Equativ seine Suite von KI Agents um
Lösungen, die sich auf Optimierung, Fehlerbehebung und Berichterstattung
konzentrieren - und treibt damit seine Vision einer offenen, interoperablen
Plattform voran, auf der Kunden und Partner ihre eigenen Agenten über offene
Protokolle wie die Ad Context Protocol (AdCP)-Initiative oder das Agentic RTB
Framework (ARTF) (https://iabtechlab.com/standards/artf/) integrieren können.
?Ich hatte die Gelegenheit, die Beta-Version des neuen Maestros AI Agent
ausgiebig zu testen - es ist genau das, wohin Mar/AdTech steuert: intelligentere
Planung, schnellere Abläufe, mehr Automatisierung heute und letztendlich
schärfere Performance-Vorhersagen. Die Integration fühlt sich gut durchdacht an,
mit einer klaren Roadmap bis 2026, und mein Team und ich sind gespannt darauf,
als frühe Tester aktiv dabei zu sein." Schließt Ma?gorzata Wa?niewska
(https://www.linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-wa%C5%9Bniewska-023129199/), Head
of Platform Solutions bei Kinesso
Weitere Informationen finden Sie unter: www.equativ.com/advertisers/ai
(http://www.equativ.com/advertisers/ai)
Über Equativ
Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibende und
Publisher befähigt, echte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Premium-Inventar und
Zielgruppen mit fortschrittlicher Kuration und modernster Ad-Tech über alle
Kanäle hinweg vereint. Speziell für die Aufmerksamkeitsökonomie entwickelt,
liefert Equativ Qualität, Engagement und Performance, während respektvolle,
benutzerzentrierte Werbeerlebnisse im Vordergrund stehen. Mit einem Team von
über 750 Fachleuten in 19 Ländern kombiniert Equativ globale Reichweite mit
tiefgreifender lokaler Expertise. Erfahren Sie mehr unter Equativ.com.
For Media Inquiries: Please contact: Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.