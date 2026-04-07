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07.04.2026 12:36:38
GNW-News: Equativ hilft Werbetreibenden, die Aufmerksamkeit der Zuschauer durch Creative Enhancements zurückzugewinnen
^PARIS, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, (https://www.equativ.com/)
die führende unabhängige Medienplattform, hat ihre proprietären Creative
Enhancements in Maestro by Equativ
(https://www.equativ.com/advertisers/curation/maestro-by-equativ-best-in-class-
ui) integriert. Basierend auf jahrelanger Verhaltens-, Kognitions- und
Medienforschung haben die Enhancements von Equativ bereits Tausende Kampagnen
erfolgreich unterstützt und Werbetreibenden zu mehr Aufmerksamkeit und besserer
Performance Leistung verholfen.
Dieser Wandel im Nutzerverhalten wird zudem durch eine neue Equativ-Studie
(https://www.equativ.com/blog/human-centric-design-is-the-key-to-ad-performance-
in-2026) zum Videokonsum untermauert: Diese zeigt, dass 63 % der Zuschauer TV-
Werbung keine aktive Aufmerksamkeit schenken, während fast 80 % parallel zum
Fernsehen einen zweiten Bildschirm nutzen. Diese Verhaltensweisen verdeutlichen
die wachsende Herausforderung für Marken, in der heutigen fragmentierten
Medienlandschaft Aufmerksamkeit zu erregen. Die Creative Enhancements von
Equativ sind speziell dafür entwickelt, genau dieser Herausforderung zu
begegnen.
Marken können ab sofort dynamische Funktionen nutzen, um ein einzelnes Video-
Asset zu verbessern und sich so von der Masse abzuheben. Diese Enhancements sind
in verschiedenen Formaten verfügbar: In-Stream/CTV, Out-Stream und Display.
Deise ermöglicht es Werbetreibenden, eine breite Palette an kreativen Optionen
zu aktivieriene, darunter:
* Automatische Healines und dynamische Untertitel: Diese steigern nachweislich
das Verständnis der Werbebotschaft um signifikante 56 %. Das ist besonders
wichtig, da zwei Drittel (66%) der Nutzer Videos auf ihrem Smartphone ohne
Ton ansehen.
* Sports Ticker: Hilft Marken, die Aufmerksamkeit von Sportfans zu gewinnen,
indem Sportergebnisse dynamisch in ihre CTV-, Video- oder Display-Anzeigen
eingeblendet werden. Eine Eye-Tracking-Studie
(https://www.equativ.com/blog/tvision-study-reveals-sports-ticker-increases-
attention-of-ctv-creatives) mit TVision zeigte, dass Zuschauer CTV-Werbung
mit dem Sports Ticker mit 14 % höherer Wahrscheinlichkeit beachten und mit
19 % höherer Wahrscheinlichkeit die gesamte Werbung beachten.
* Countdown: Ermöglicht einen Countdown-Timer in Anzeigen, um die Erinnerung
der Verbraucher deutlich zu steigern, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit,
dass sich Zuschauer an den Starttermin der Aktion erinnern, um 43 % erhöht.
* Shoppable Overlays wie Produktkatalog, QR-Codes: Führen zu einer besseren
Anzeigenerinnerung bei Verbrauchern mit einer Steigerung von jeweils 12 %.
Equativ Creative Enhancement (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5134/ger)
A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this
link. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5134/ger)
Die Creative Enhancements von Equativ ermöglichen es Werbetreibenden auf der
Maestro by Equativ-Plattform, personalisierte Werbeerlebnisse zu schaffen, die
beim Publikum Resonanz finden und und bessere Ergebnisse erzielen. Die
Aktivierung in Maestro by Equativ in Zudem gebührenfrei.
?Die Konsumenten von heute sind abgelenkter als je zuvor. Das edeutet, dass sich
Marken nicht länger auf statische Standardlösungen verlassen können, sagte Frank
Maguire, SVP, Product Marketing, von Equativ.?In einer KI-gesteuerten Welt
dürfen wir nicht vergessen, dass man sich Aufmerksamkeit nach wie vor verdienen
muss, indem Anzeigen an das Verbraucherverhalten angepasst werden, diesen
Verbrauchern einen Mehrwert geboten wird und die Leistung getestet wird. Unsere
kreativen Enhancements sind so konzipiert, dass sie alle drei Punkte erfüllen,
was letztendlich zu besseren Ergebnissen für Werbetreibende führt."
?Im vergleich zu traditionellen Medien erzielt dr Einsatz von Werbeanzeigen mit
Creative Enhancements beständig stärkere Ergebnisse - und das ohne zusätzlichen
Arbeitsaufwand oder extra Kosten", sagte Nick Morticelli, Strategic Partnerships
Manager bei Butler/Till.?Kampagnen lassen sich schneller starten und liefern
maßgeschneiderte, wirkungsvolle Erlebnisse, ohne unsere Teams auszubremsen.
Equativ arbeitet mit uns als echter Partner zusammen und produziert anpassbare
Premium-Werbemittel, bei denen jede Einheit spezifisch für den jeweiligen Kunden
emtwickelt wird. Diese tiefgreifende Zusammenarbeit ermöglicht es uns, eigene
Formate zu konzipieren, zu gestalten und zu aktivieren, die passgenau auf die
Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind."
?Die kreativen Enhancements und das Inventar von Equativ haben die Werbung
unserer Kunden maßgeblich auf ein neues Level gehoben. Sie erzielen stärkere
Ergebnisse und halten gleichzeitig die Umsetzung für unser Team effizient - und
das ohne zusätzliche Kosten." - Jiwon Park, Business Manager, Flywheel, im Namen
von Logitech, die Countdown-Einheiten in mehreren Kampagnen in EMEA einsetzten.
?Die kreativen Enhancements von Equativ haben positive Ergebnisse für unser Team
erzielt, das Nutzerengagement gesteigert und waren dabei nahtlos, effizient und
unkompliziert, vom Setup bis zur Ausführung." erklärte das Team der Kepler-
Agentur einstimmig.
Dieser Launch baut auf der kürzlichen Vorstellung des Maestro Media Planning
Agent (https://www.equativ.com/press/equativ-launches-media-planning-agent-to-
enhance-buyer-efficiency-and-boost-campaign-outcomes) auf - ein Teil der
umfassenden Bestrebungen von Equativ, KI in die Bereiche Planung, Aktivierung
und kreative Optimierung zu integrieren. Während sich diese Funktionen stetig
weiterentwickeln, verfolgt Equativ das Ziel, Marken über statische Werbeformate
hinaus zu adaptiven, performanceorientierten Erlebnissen zu führen, die
unmittelbar auf das tatsächliche Konsumentenverhalten reagieren.
Über Maestro by Equativ können Self-Service-Advertiser und Kuratoren die
Creative Enhancements ab sofort direkt in Kampagnen-Workflows integrieren.
Kuratoren haben zudem die Möglichkeit, diese Funktionen in ihre Curated Deals
einzubinden, sodass Käufer Premium-Angebot, Zielgruppen-Targeting und auf
Aufmerksamkeit optimierte Werbemittel innehlb einer einzigen
Aktivierungsumgebung kombinieren können.
Über Equativ
Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibende und
Publisher dazu befähigt, echte Ergebnisse zu erzielen. Hierfür vereint das
Unternehmen Premium-Inventar, dynamische Werbeformate und engagierte Zielgruppen
mit fortschrittlicher Kuration sowie KI-gesteuerter Ad-Tech über alle Kanäle
hinweg vereint. Speziell für die Attention Economy entwickelt, liefert Equativ
Qualität, Engagement und Performance, während nutzerzentrierte Werbeerlebnisse
stets im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Experten in 19 Ländern
verbindet Equativ globale Reichweite mit tiefgreifender lokaler Expertise.
Erfahren Sie mehr auf Equativ.com (http://equativ.com).
For Media Inquiries: Please contact: Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.comÂ°
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