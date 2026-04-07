GNW-News: Equativ hilft Werbetreibenden, die Aufmerksamkeit der Zuschauer durch Creative Enhancements zurückzugewinnen

^PARIS, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, (https://www.equativ.com/)

die führende unabhängige Medienplattform, hat ihre proprietären Creative

Enhancements in Maestro by Equativ

(https://www.equativ.com/advertisers/curation/maestro-by-equativ-best-in-class-

ui) integriert. Basierend auf jahrelanger Verhaltens-, Kognitions- und

Medienforschung haben die Enhancements von Equativ bereits Tausende Kampagnen

erfolgreich unterstützt und Werbetreibenden zu mehr Aufmerksamkeit und besserer

Performance Leistung verholfen.

Dieser Wandel im Nutzerverhalten wird zudem durch eine neue Equativ-Studie

(https://www.equativ.com/blog/human-centric-design-is-the-key-to-ad-performance-

in-2026) zum Videokonsum untermauert: Diese zeigt, dass 63 % der Zuschauer TV-

Werbung keine aktive Aufmerksamkeit schenken, während fast 80 % parallel zum

Fernsehen einen zweiten Bildschirm nutzen. Diese Verhaltensweisen verdeutlichen

die wachsende Herausforderung für Marken, in der heutigen fragmentierten

Medienlandschaft Aufmerksamkeit zu erregen. Die Creative Enhancements von

Equativ sind speziell dafür entwickelt, genau dieser Herausforderung zu

begegnen.

Marken können ab sofort dynamische Funktionen nutzen, um ein einzelnes Video-

Asset zu verbessern und sich so von der Masse abzuheben. Diese Enhancements sind

in verschiedenen Formaten verfügbar: In-Stream/CTV, Out-Stream und Display.

Deise ermöglicht es Werbetreibenden, eine breite Palette an kreativen Optionen

zu aktivieriene, darunter:

* Automatische Healines und dynamische Untertitel: Diese steigern nachweislich

das Verständnis der Werbebotschaft um signifikante 56 %. Das ist besonders

wichtig, da zwei Drittel (66%) der Nutzer Videos auf ihrem Smartphone ohne

Ton ansehen.

* Sports Ticker: Hilft Marken, die Aufmerksamkeit von Sportfans zu gewinnen,

indem Sportergebnisse dynamisch in ihre CTV-, Video- oder Display-Anzeigen

eingeblendet werden. Eine Eye-Tracking-Studie

(https://www.equativ.com/blog/tvision-study-reveals-sports-ticker-increases-

attention-of-ctv-creatives) mit TVision zeigte, dass Zuschauer CTV-Werbung

mit dem Sports Ticker mit 14 % höherer Wahrscheinlichkeit beachten und mit

19 % höherer Wahrscheinlichkeit die gesamte Werbung beachten.

* Countdown: Ermöglicht einen Countdown-Timer in Anzeigen, um die Erinnerung

der Verbraucher deutlich zu steigern, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit,

dass sich Zuschauer an den Starttermin der Aktion erinnern, um 43 % erhöht.

* Shoppable Overlays wie Produktkatalog, QR-Codes: Führen zu einer besseren

Anzeigenerinnerung bei Verbrauchern mit einer Steigerung von jeweils 12 %.

Equativ Creative Enhancement (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5134/ger)

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this

link. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5134/ger)

Die Creative Enhancements von Equativ ermöglichen es Werbetreibenden auf der

Maestro by Equativ-Plattform, personalisierte Werbeerlebnisse zu schaffen, die

beim Publikum Resonanz finden und und bessere Ergebnisse erzielen. Die

Aktivierung in Maestro by Equativ in Zudem gebührenfrei.

?Die Konsumenten von heute sind abgelenkter als je zuvor. Das edeutet, dass sich

Marken nicht länger auf statische Standardlösungen verlassen können, sagte Frank

Maguire, SVP, Product Marketing, von Equativ.?In einer KI-gesteuerten Welt

dürfen wir nicht vergessen, dass man sich Aufmerksamkeit nach wie vor verdienen

muss, indem Anzeigen an das Verbraucherverhalten angepasst werden, diesen

Verbrauchern einen Mehrwert geboten wird und die Leistung getestet wird. Unsere

kreativen Enhancements sind so konzipiert, dass sie alle drei Punkte erfüllen,

was letztendlich zu besseren Ergebnissen für Werbetreibende führt."

?Im vergleich zu traditionellen Medien erzielt dr Einsatz von Werbeanzeigen mit

Creative Enhancements beständig stärkere Ergebnisse - und das ohne zusätzlichen

Arbeitsaufwand oder extra Kosten", sagte Nick Morticelli, Strategic Partnerships

Manager bei Butler/Till.?Kampagnen lassen sich schneller starten und liefern

maßgeschneiderte, wirkungsvolle Erlebnisse, ohne unsere Teams auszubremsen.

Equativ arbeitet mit uns als echter Partner zusammen und produziert anpassbare

Premium-Werbemittel, bei denen jede Einheit spezifisch für den jeweiligen Kunden

emtwickelt wird. Diese tiefgreifende Zusammenarbeit ermöglicht es uns, eigene

Formate zu konzipieren, zu gestalten und zu aktivieren, die passgenau auf die

Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind."

?Die kreativen Enhancements und das Inventar von Equativ haben die Werbung

unserer Kunden maßgeblich auf ein neues Level gehoben. Sie erzielen stärkere

Ergebnisse und halten gleichzeitig die Umsetzung für unser Team effizient - und

das ohne zusätzliche Kosten." - Jiwon Park, Business Manager, Flywheel, im Namen

von Logitech, die Countdown-Einheiten in mehreren Kampagnen in EMEA einsetzten.

?Die kreativen Enhancements von Equativ haben positive Ergebnisse für unser Team

erzielt, das Nutzerengagement gesteigert und waren dabei nahtlos, effizient und

unkompliziert, vom Setup bis zur Ausführung." erklärte das Team der Kepler-

Agentur einstimmig.

Dieser Launch baut auf der kürzlichen Vorstellung des Maestro Media Planning

Agent (https://www.equativ.com/press/equativ-launches-media-planning-agent-to-

enhance-buyer-efficiency-and-boost-campaign-outcomes) auf - ein Teil der

umfassenden Bestrebungen von Equativ, KI in die Bereiche Planung, Aktivierung

und kreative Optimierung zu integrieren. Während sich diese Funktionen stetig

weiterentwickeln, verfolgt Equativ das Ziel, Marken über statische Werbeformate

hinaus zu adaptiven, performanceorientierten Erlebnissen zu führen, die

unmittelbar auf das tatsächliche Konsumentenverhalten reagieren.

Über Maestro by Equativ können Self-Service-Advertiser und Kuratoren die

Creative Enhancements ab sofort direkt in Kampagnen-Workflows integrieren.

Kuratoren haben zudem die Möglichkeit, diese Funktionen in ihre Curated Deals

einzubinden, sodass Käufer Premium-Angebot, Zielgruppen-Targeting und auf

Aufmerksamkeit optimierte Werbemittel innehlb einer einzigen

Aktivierungsumgebung kombinieren können.

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibende und

Publisher dazu befähigt, echte Ergebnisse zu erzielen. Hierfür vereint das

Unternehmen Premium-Inventar, dynamische Werbeformate und engagierte Zielgruppen

mit fortschrittlicher Kuration sowie KI-gesteuerter Ad-Tech über alle Kanäle

hinweg vereint. Speziell für die Attention Economy entwickelt, liefert Equativ

Qualität, Engagement und Performance, während nutzerzentrierte Werbeerlebnisse

stets im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Experten in 19 Ländern

verbindet Equativ globale Reichweite mit tiefgreifender lokaler Expertise.

Erfahren Sie mehr auf Equativ.com (http://equativ.com).

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