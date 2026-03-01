GNW-News: Erfolgreicher Abschluss der dreijährigen Kampagne "Choose the European Friendship" ("Entscheidung zur Europäischen Freundschaft") für die Piadina R...

^RIMINI, Italien, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das europäische

Projekt?Choose the European Friendship: Piadina Romagnola PGI. A welcoming dish

to promote European excellences" endet am 28. Februar. Die von der Europäischen

Union kofinanzierte Initiative hat das Konsortium zur Förderung und zum Schutz

der Piadina Romagnola g.g.A. drei Jahre lang dabei begleitet, dieses Gütesiegel

in Italien und Deutschland bekannt zu machen - gemeinsam mit den italienischen

Unternehmen L'angolo della piada food srl, Morato Pane spa, Alimenta Produzioni

s.r.l., Gastone srl, Loriana, Negroni Umberto Artigiana Alimentare, Orva spa,

Piadina da Giorgia-Terzaera, Piadina del mare, Riccione Piadina srl und La

Piadina di Cristina.

In den vergangenen sieben Jahren ist die Produktion von Piadina Romagnola g.g.A.

um 45 % gestiegen. Besonders dynamisch entwickelte sich der Markt bis 2022 -

jenem Jahr, in dem der Sektor nahezu seine maximale Gesamtproduktionskapazität

erreichte. Die positive Entwicklung setzte sich auch danach fort: Dank der

Arbeit des Konsortiums und des europäischen Projekts Choose the European

Friendship legte die Produktion in den darauffolgenden drei Jahren um weitere

5 % zu - ein klares Zeichen für nachhaltiges, strukturelles Wachstum. Im Jahr

2025 erreichte die Piadina Romagnola g.g.A. ein Produktionsvolumen von

25.975.594 kg, wovon 98 % auf das Konsortium entfielen. Im Kontext des

Gesamtsektors ist diese Zahl insofern bemerkenswert, da die Piadina Romagnola

g.g.A. mittlerweile 42 % der Gesamtproduktion ausmacht.

Ein bemerkenswerter Erfolg - insbesondere für eine Zertifizierung, die erst vor

zehn Jahren erlangt wurde. Vor diesem Hintergrund entfaltet das europäische

Projekt Choose the European Friendship seine volle Bedeutung: Insgesamt wurden

690 Millionen Kontakte erzielt. In den drei Kampagnenjahren wurde ein

integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt, das beachtliche Ergebnisse lieferte. Im

digitalen Bereich erreichten 96 Social-Media-Werbekampagnen mehr als

93 Millionen Kontakte. Ergänzt wurde dies durch Influencer-Marketing-Aktivitäten

mit 31 Content-Erstellern, die insgesamt nahezu 9 Millionen Impressionen

generierten. In Italien generierte die TV-Kampagne auf Mediaset über drei Jahre

hinweg eine beachtliche Reichweite mit 291 Millionen Kontakten und einem GRP von

397. In Deutschland erzielten Anzeigen in Fachmedien wie der Lebensmittel

Zeitung und ESM über 14 Millionen Kontakte. Die kontinuierliche Pressearbeit

über den gesamten Zeitraum hinweg sicherte eine umfassende Präsenz in führenden

Medien und erreichte in beiden Ländern insgesamt 435 Millionen Nutzer.

Neben Kommunikation und Werbung spielten Veranstaltungen eine zentrale Rolle:

Die Sustainability Tour in Italien sowie die Teilnahme an der Anuga stärkten den

direkten Austausch mit dem Publikum. Insgesamt erreichte die Kampagne 20.000

Konsumenten im Rahmen der Sustainability Tour sowie 2.500 Branchenvertreter auf

der Anuga. Auch im Einzelhandel zeigte die Kampagne starke Präsenz und erreichte

mehr als 8 Millionen Konsumenten. Zudem wurde in den vergangenen Tagen eine

intensive In-Store-Promotionsinitiative in Deutschland erfolgreich

abgeschlossen. Diese Maßnahme umfasste 40 Fachgeschäfte in 23 Städten mit

insgesamt 1.840 Promotionstagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi +39 3400010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39e3d967-129e-4939-8792-

e508e2621820/de

