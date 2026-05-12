GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG 2026

^Zürich, 12. Mai 2026

MEDIENMITTEILUNG

Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG 2026

* Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären

angenommen

* Anthony Maarek wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt

* Albert Saporta und John Niel wurden als neue Mitglieder in den

Verwaltungsrat gewählt

An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2026 stimmten die

Aktionärinnen und Aktionäre der GAM Holding AG sämtlichen vom Verwaltungsrat

unterbreiteten Anträgen zu.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der ordentlichen Generalversammlung

teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, ihre Stimminstruktionen einem

unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen; 82% der insgesamt 1'078'607'163

Aktien (gemäss Eintragung im Handelsregister) waren vertreten, gegenüber 83% im

Jahr 2025.

Der Lagebericht, die Jahres- und die Konzernrechnung wurden genehmigt, und die

Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie

der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung. Der

Vergütungsbericht für das Jahr 2025 wurde in einer nicht bindenden

Konsultativabstimmung genehmigt.

Verwendung des Bilanzgewinns/-verlusts

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Antrag des Verwaltungsrats, den

Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF?184.5?Millionen dem

Verlustvortrag zuzuweisen.

Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat

Anthony Maarek wurde als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt und zum

Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.

Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli wurden als Mitglieder des

Verwaltungsrats wiedergewählt. Albert Saporta und John Niel wurden neu in den

Verwaltungsrat gewählt. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027

gewählt.

Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha stellten sich nicht zur

Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt ihnen für ihr Engagement und ihren Beitrag

zur Transformation von GAM.

Wiederwahlen und Wahlen in den Vergütungsausschuss

Inès de Dinechin und Anne Empain wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses

wiedergewählt, und Donatella Ceccarelli wurde neu in den Vergütungsausschuss

gewählt. Alle drei Mitglieder wurden jeweils für eine Amtsdauer bis zum

Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 gewählt.

Entscheidungen zu den Vergütungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten zudem sämtliche Vergütungsvorschläge

sowie die Verlängerung des Long?Term Retention Award 2024.

Revisionsstelle und unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich,

als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr sowie die

Wiederwahl von Herrn Tobias Rohner, Rechtsanwalt, als unabhängigen

Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

Antoine Spillmann, scheidender Präsident des Verwaltungsrats, sagt:

«Es war mir ein Privileg, den Vorsitz der GAM Holding AG in einer Phase

tiefgreifender Transformation zu führen. Die Gruppe, die ich heute an Anthony

Maarek übergebe, ist grundlegend transformiert: Entscheidend wichtige

Restrukturierungsschritte wurden umgesetzt, die Kostenbasis wurde substanziell

reduziert, und die Investmentplattform konzentriert sich auf jene Bereiche, in

denen GAM über echte, differenzierte Kompetenzen verfügt. Die Grundlagen sind

geschaffen, damit GAM sein erhebliches Potenzial realisieren kann. Ich danke

unseren Kunden und Kundinnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie unseren

Mitarbeitenden herzlich für das Vertrauen und das Engagement, das sie GAM in

dieser Zeit entgegengebracht haben.»

Anthony Maarek, neu gewählter Präsident des Verwaltungsrats, sagt:

«Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Antoine Spillmann für seine Führung in

einer für GAM wegweisenden Phase danken. Die Gruppe tritt in das nächste Kapitel

mit einer klar fokussierten Plattform, einer disziplinierten Kostenbasis und

einer eindeutigen strategischen Ausrichtung ein.

GAM hat sein Erbe und seine ausgewiesene Kompetenz als aktiver

Vermögensverwalter bewahrt und gleichzeitig seine Plattform für die Zukunft neu

aufgebaut. Unsere internen Anlagekompetenzen in den Bereichen Alternative

Investments, Aktien, Multi?Asset und Fixed Income, ergänzt durch Partnerschaften

mit mehr als zehn führenden externen Investmentmanagern, positionieren GAM genau

dort, wo unsere Kundinnen und Kunden Kapital einsetzen möchten: im

spezialisierten aktiven Management und in alternativen Anlagen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass das Potenzial von GAM derzeit deutlich

unterschätzt wird. Der Wiederaufbau der Grundlagen liegt hinter uns; nun gilt

es, diese Plattform in nachhaltiges Wachstum zu überführen. Wir freuen uns

darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen, unseren Aktionärinnen und

Aktionären sowie unseren Mitarbeitenden die vor uns liegenden Chancen

erfolgreich zu nutzen.»

Mit der Wahl und Wiederwahl sämtlicher vom Verwaltungsrat vorgeschlagener

Kandidatinnen und Kandidaten erachtet sich der Verwaltungsrat hinsichtlich

Grösse, Expertise, Erfahrung und Unabhängigkeit als ausgewogen zusammengesetzt.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt zudem eine ausgewogene

Geschlechterverteilung wider, mit je drei weiblichen und drei männlichen

Mitgliedern.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden, die

Biografien der gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats sowie weitere

Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind auf der Website der

Gesellschaft verfügbar unter: https://www.gam.com/agm2026.

Zusätzliche Informationen

Generalversammlung Portal (http://www.gam.com/agm2026) | Jahresbericht 2025

(https://cdn.gam.com/-/media/content/results/fy-2025/gam-annual-report-

2025.pdf?modified=20260325182729&rev=49464b11608241318c112ab578277f17&hash=FB766

92D96D617C7F517C6B9C8E0705A) | GAM Corporate Calendar

(https://www.gam.com/en/our-company/investor-relations/corporate-calendar)

Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind

ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen

Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte

Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden

zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen

sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss

auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich

per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales

Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit

aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983

gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich,

Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

(http://www.gam.com).

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Magdalena Czyzowska Colin Bennett

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