GNW-News: Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro, in den Vorstand von Chemical Recycling Europe gewählt

^LONDON, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR213&utm_

medium=PressRelease) Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass Eric

Appelman (https://www.linkedin.com/in/eric-appelman-05018b3/), Chief Revenue

Officer, für die Amtszeit 2026-2028 zum Vorstandsmitglied von Chemical Recycling

Europe

(https://chemicalrecyclingeurope.eu/?utm_source=Aduro%20CRE%20Board%20PR&utm_cam

paign=PR214&utm_medium=PressRelease) (?CRE") gewählt wurde. Die Wahl fand

während der CRE-Generalversammlung am 29. September 2026 in Brüssel im Vorfeld

der CRE-Jahreskonferenz?Getting Ready for 2030 Targets: Powering Circular

Plastics Made in Europe (https://chemicalrecyclingeurope.eu/wp-

content/uploads/2026/09/Copia-de-Agenda-con-Fotos-CRE-2026-6.pdf)" statt, auf

der Appelman die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") von Aduro sowie den

Skalierungspfad des Unternehmens für das chemische Recycling von Polyolefinen

präsentierte.

CRE ist der europäische Branchenverband, der Unternehmen im Bereich chemischer

Recyclingtechnologien vertritt und sich mit politischen Entscheidungsträgern,

Branchenteilnehmern und weiteren Stakeholdern austauscht, um die Entwicklung von

Märkten für zirkuläre Kunststoffe zu unterstützen. Der Vorstand wird für

zweijährige Mandate gewählt und bringt Vertreter mit Erfahrung in den Bereichen

Technologieentwicklung, Projektumsetzung und Marktentwicklung zusammen. Für die

kommende Periode hat die CRE-Führung Prioritäten festgelegt, darunter politische

Rahmenbedingungen, die kontinuierliche Investitionen ermöglichen, eine stärkere

Nachfrage und Abnahme von zirkulären Materialien, die Umsetzung von Vorgaben zu

Rezyklatanteilen und Massenbilanzen sowie eine engere Zusammenarbeit über die

gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette hinweg. Zudem legt CRE verstärkten Wert

darauf, europäische Politikziele in praktische Rahmenbedingungen zu übersetzen,

die das Marktwachstum und die künftige industrielle Entwicklung fördern.

Appelman bringt 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Chemieindustrie mit,

die er in technischen, kaufmännischen, innovationsbezogenen und strategischen

Funktionen gesammelt hat. Er begann seine Karriere bei Unilever, war später als

Technischer Direktor für Marine and Protective Coatings bei Sigma Coatings tätig

- damals Europas zweitgrößter Farben- und Lackhersteller - und fungierte als

Executive Vice President bei Perstorp, einem schwedischen multinationalen

Chemiekonzern, wo seine Zuständigkeiten die Bereiche Innovation,

Marktentwicklung und Unternehmensstrategie umfassten. Bevor er zu Aduro kam, war

Appelman sechs Jahre lang am Brightlands Chemelot Campus tätig, unter anderem

als Executive VP für Geschäftsentwicklung, Chief Technology Officer sowie als

Marketing- und Vertriebsleiter. Während seiner Amtszeit trug er dazu bei, rund

60 innovative Unternehmen und Start-ups für den Campus zu gewinnen, und war an

der Initiative?Cracker of the Future" beteiligt, die führende Chemieunternehmen

zusammenbrachte, um die Elektrifizierung des Dampfcrackverfahrens zu

untersuchen. Zusammen mit seinen Kenntnissen der europäischen Rechtsrahmen und

des Chemelot-Ökosystems, wo Aduro seine FOAK-Anlage entwickelt, bietet dieser

Hintergrund eine wertvolle Perspektive für die Arbeit von CRE.

Die Aktivitäten von CRE fallen in eine Phase, in der sich der europäische

Regulierungsrahmen für zirkuläre Kunststoffe dynamisch weiterentwickelt. Die

Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle

(https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en)

(?PPWR", Packaging and Packaging Waste Regulation) legt Mindestanforderungen an

den Recyclinganteil für mehrere Kategorien von Kunststoffverpackungen fest und

erfordert weitere Vorschriften für die Berechnung und Überprüfung des

Recyclinganteils. Unabhängig davon erkennen die 2026 verabschiedeten EU-

Vorschriften zur Berechnung des Recyclinganteils in Einweg-Getränkeflaschen aus

Kunststoff das chemische Recycling an und legen eine Massenbilanzierung fest,

wenn geeignete Recyclingmaterialien in gemeinsamen Produktionssystemen nicht

physisch zurückverfolgt werden können. Diese Entwicklungen sind Teil des

breiteren Markt- und Regulierungsumfelds, auf das sich CRE konzentriert.

Aduro treibt weiterhin mehrere Arbeitsstränge voran, um die Kommerzialisierung

von HCT in Europa zu unterstützen. Im Rahmen der Betriebskampagnen in der NGP-

Pilotanlage werden technische und Produktdaten erhoben, um die Skalierung zu

unterstützen, während die Aktivitäten in den Bereichen Engineering,

Genehmigungsverfahren, Standortintegration und Projektentwicklung für die

geplante FOAK-Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr im

Industriepark Chemelot in den Niederlanden fortgesetzt werden. Parallel dazu

treibt das Unternehmen die Rohstoffentwicklung, die Einbindung von Kunden, die

Qualifizierung von Downstream-Produkten sowie kommerzielle Aktivitäten voran,

die den künftigen Einsatz unterstützen sollen. In seiner Rolle im CRE-Vorstand

wird Appelman zur Arbeit des Verbands beitragen, um politische, regulatorische

und marktbezogene Rahmenbedingungen voranzutreiben, die Investitionen in das

chemische Recycling fördern und dessen Rolle in Europas zirkulärer

Kunststoffwirtschaft stärken.

?Europa tritt in eine wichtige Phase für das chemische Recycling ein, da sich

Kreislaufwirtschaftsziele in Nachfrage, Investitionsentscheidungen und

industrielle Projekte übersetzen", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer bei

Aduro.?CRE bringt Unternehmen und Perspektiven zusammen, um die praktischen

Schritte zu erarbeiten, die zur Unterstützung dieses Fortschritts erforderlich

sind. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus dem gesamten Chemiesektor

zusammen mit den Erkenntnissen aus unseren laufenden Skalierungsarbeiten bei

Aduro einzubringen, um gemeinsam mit den Vorstandskollegen und CRE-Mitgliedern

die Weiterentwicklung des chemischen Recyclings in Europa zu unterstützen."

?Eric bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Technologieentwicklung,

Marktstrategie und der europäischen Chemieindustrie mit. Wir sind überzeugt,

dass diese Erfahrung für CRE und seine Mitglieder von großem Wert sein wird", so

Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Aduro befindet sich in einer

wichtigen Phase der eigenen Skalierung, und unser Team konzentriert sich

intensiv auf die bevorstehenden Aufgaben. Gleichzeitig halten wir es für

wichtig, unsere Erfahrungen in die gesamte Branche einzubringen. Wir freuen uns,

Eric bei der Übernahme dieser zusätzlichen Verantwortung zu unterstützen und zur

Arbeit von CRE beizutragen, während sich das chemische Recycling in Europa

weiterentwickelt."

Aduro trat im März 2026 Chemical Recycling Europe bei und erweiterte damit sein

Engagement in europäischen Brancheninitiativen im Bereich des chemischen

Recyclings. Der CRE-Vorstand für die Amtszeit 2026-2028 wird von Valentijn de

Neve von BlueAlp

(https://www.bluealp.nl/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20BlueAlp&utm_campaign=PR21

4&utm_medium=PressRelease) als Präsident, Daniel Odenthal von ARCUS Greencycling

(https://www.arcus-

greencycling.com/en/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20Arcus&utm_campaign=PR214&utm_

medium=PressRelease) als Vizepräsident und Dimitri Daniels von Helix Projects

(https://helix-

projects.com/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20Healix&utm_campaign=PR214&utm_medium

=PressRelease) als Schatzmeister geleitet, wobei Carlos Monreal von Plastic

Energy

(https://plasticenergy.com/?utm_source=Aduro%20CRE%20PR%20Plastic%20Energy&utm_c

ampaign=PR214&utm_medium=PressRelease) und Eric Appelman von Aduro als

Vorstandsmitglieder fungieren. Aduro gratuliert den anderen in den Vorstand

gewählten Mitgliedern und freut sich auf ihren gemeinsamen Beitrag zur weiteren

Entwicklung des chemischen Recyclings in Europa.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-

amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen zur erwarteten Mitwirkung von Eric Appelman an den Aktivitäten

des Vorstands von Chemical Recycling Europe, zur fortgesetzten Zusammenarbeit

von Aduro mit europäischen Branchenakteuren und Interessengruppen, zur weiteren

Entwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie vom Pilotbetrieb hin zum

industriellen Einsatz, zur Nutzung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage als

Grundlage für das FOAK-Programm des Unternehmens bei Chemelot, die geplante

Entwicklung und Weiterführung der FOAK-Anlage des Unternehmens sowie des

umfassenderen FOAK-Programms und die potenzielle Relevanz europäischer

Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil,

Massenbilanz und damit verbundener Aspekte für die Entwicklung und den Einsatz

von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,

Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen

abweichen können. Zu diesen Risiken zählen insbesondere Risiken im Zusammenhang

mit der Technologieentwicklung und der Skalierung, Verzögerungen bei der

Weiterentwicklung des FOAK-Programms, Änderungen der europäischen

Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil

oder Markt sowie deren Umsetzung, die Marktakzeptanz von mit HCT gewonnenen

Produkten, die Fähigkeit, erforderliche Geschäfts-, Rohstoff-, Abnahme- und

Projektbeziehungen zu sichern und aufrechtzuerhalten, die Verfügbarkeit von

Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen

des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit

haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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