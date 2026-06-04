GNW-News: Eröffnung der Robotikkonferenz Shenyang 2026

^SHENYANG, China, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juni wurde die

Robotikkonferenz Shenyang 2026 offiziell in Shenyang eröffnet. Dort versammelten

sich Akademiker, führende Experten, Pioniere der Branche sowie Vertreter von

Universitäten und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Robotik und

Automatisierung - sowohl aus China als auch aus dem Ausland -, um neue Trends zu

diskutieren und einen gemeinsamen Weg für die zukünftige Entwicklung zu

skizzieren. An der Eröffnungsfeier nahm Huo Bugang, Mitglied des Ständigen

Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Liaoning und Sekretär des

Parteikomitees der Stadt Shenyang, teil.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5330/eng)

Die Konferenz wird von der Volksregierung der Stadt Shenyang ausgerichtet und

findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal in Folge statt. Unter dem Motto

?Neue hochwertige Produktivkräfte als Motor des Fortschritts - intelligente

Fertigung als Brücke in die Zukunft" umfasst die diesjährige Veranstaltung ein

vielfältiges Programm mit der Präsentation modernster Technologien, Matchmaking-

Veranstaltungen für Innovationsprojekte, hochrangigen Fachforen und Networking-

Events zu Anwendungsszenarien. Darüber hinaus wird erstmals die RoboMaster

University Championship (RMUC) ausgetragen.

Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten Huo Bugang, Gu Jun, Lyu Zhicheng und

weitere Führungspersönlichkeiten die Ausstellung zu Spitzentechnologien und

innovativen Errungenschaften. Darüber hinaus besuchten sie die Messestände von

Nanjing Yijiahe Technology, der School of Intelligent Manufacturing der

Northeastern University, dem Shenyang Institute of Automation der Chinesischen

Akademie der Wissenschaften sowie Shenzhen FIREDOG. Dort informierten sie sich

über aktuelle Entwicklungen, verfolgten Vorführungen fortschrittlicher

Robotertechnologien und tauschten sich mit Wissenschaftlern, Fachleuten sowie

Unternehmensvertretern aus.

Shenyang verfügt über eine solide industrielle Basis im Bereich Robotik und über

umfangreiche wissenschaftliche und technologische Ressourcen. In den vergangenen

vier Jahrzehnten hat sich eine leistungsfähige industrielle Wertschöpfungskette

entwickelt. Das regionale Cluster für Robotik und intelligente Fertigung wurde

inzwischen als nationales Cluster für fortschrittliche Fertigungsindustrien

anerkannt. Heute intensiviert Shenyang seine Bemühungen, den industriellen

Wandel durch wissenschaftliche und technologische Innovationen voranzutreiben.

Die Stadt beschleunigt den Ausbau der Grundlagen für verkörperte Intelligenz,

fördert Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien, errichtet spezialisierte

Serviceplattformen und unterstützt die Einführung praxisnaher Einsatzszenarien

mit hohem Mehrwert. Mit diesen Maßnahmen verfolgt Shenyang das Ziel, ein

international wettbewerbsfähiges Cluster für Robotik und intelligente Fertigung

aufzubauen.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden die Liaoning Embodied Intelligence

Industrial Technology Innovation Alliance gegründet, die industriellen

Anforderungen und Anwendungsszenarien des Robotiksektors von Shenyang

vorgestellt sowie das Northeast Asia Embodied Intelligence Innovation Center

offiziell eröffnet.

Quelle: Organisationskomitee der Robotikkonferenz Shenyang (Shenyang Robot

Conference) 2026

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°