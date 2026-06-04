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04.06.2026 15:07:38
GNW-News: Eröffnung der Robotikkonferenz Shenyang 2026
^SHENYANG, China, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juni wurde die
Robotikkonferenz Shenyang 2026 offiziell in Shenyang eröffnet. Dort versammelten
sich Akademiker, führende Experten, Pioniere der Branche sowie Vertreter von
Universitäten und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Robotik und
Automatisierung - sowohl aus China als auch aus dem Ausland -, um neue Trends zu
diskutieren und einen gemeinsamen Weg für die zukünftige Entwicklung zu
skizzieren. An der Eröffnungsfeier nahm Huo Bugang, Mitglied des Ständigen
Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Liaoning und Sekretär des
Parteikomitees der Stadt Shenyang, teil.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5330/eng)
Die Konferenz wird von der Volksregierung der Stadt Shenyang ausgerichtet und
findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal in Folge statt. Unter dem Motto
?Neue hochwertige Produktivkräfte als Motor des Fortschritts - intelligente
Fertigung als Brücke in die Zukunft" umfasst die diesjährige Veranstaltung ein
vielfältiges Programm mit der Präsentation modernster Technologien, Matchmaking-
Veranstaltungen für Innovationsprojekte, hochrangigen Fachforen und Networking-
Events zu Anwendungsszenarien. Darüber hinaus wird erstmals die RoboMaster
University Championship (RMUC) ausgetragen.
Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten Huo Bugang, Gu Jun, Lyu Zhicheng und
weitere Führungspersönlichkeiten die Ausstellung zu Spitzentechnologien und
innovativen Errungenschaften. Darüber hinaus besuchten sie die Messestände von
Nanjing Yijiahe Technology, der School of Intelligent Manufacturing der
Northeastern University, dem Shenyang Institute of Automation der Chinesischen
Akademie der Wissenschaften sowie Shenzhen FIREDOG. Dort informierten sie sich
über aktuelle Entwicklungen, verfolgten Vorführungen fortschrittlicher
Robotertechnologien und tauschten sich mit Wissenschaftlern, Fachleuten sowie
Unternehmensvertretern aus.
Shenyang verfügt über eine solide industrielle Basis im Bereich Robotik und über
umfangreiche wissenschaftliche und technologische Ressourcen. In den vergangenen
vier Jahrzehnten hat sich eine leistungsfähige industrielle Wertschöpfungskette
entwickelt. Das regionale Cluster für Robotik und intelligente Fertigung wurde
inzwischen als nationales Cluster für fortschrittliche Fertigungsindustrien
anerkannt. Heute intensiviert Shenyang seine Bemühungen, den industriellen
Wandel durch wissenschaftliche und technologische Innovationen voranzutreiben.
Die Stadt beschleunigt den Ausbau der Grundlagen für verkörperte Intelligenz,
fördert Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien, errichtet spezialisierte
Serviceplattformen und unterstützt die Einführung praxisnaher Einsatzszenarien
mit hohem Mehrwert. Mit diesen Maßnahmen verfolgt Shenyang das Ziel, ein
international wettbewerbsfähiges Cluster für Robotik und intelligente Fertigung
aufzubauen.
Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden die Liaoning Embodied Intelligence
Industrial Technology Innovation Alliance gegründet, die industriellen
Anforderungen und Anwendungsszenarien des Robotiksektors von Shenyang
vorgestellt sowie das Northeast Asia Embodied Intelligence Innovation Center
offiziell eröffnet.
Quelle: Organisationskomitee der Robotikkonferenz Shenyang (Shenyang Robot
Conference) 2026
Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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