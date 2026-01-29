GNW-News: Eröffnung des Dubai Gold District als globales Zentrum für den Gold- und Schmuckhandel

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ithra

Dubai hat mit der Eröffnung des Dubai Gold District den Grundstein für die

Zukunft der Gold- und Schmuckindustrie in der Region gelegt. Dieses eigens zu

diesem Zweck errichtete Zentrum soll Dubais Position als weltweit führender

Standort für den Gold- und Schmuckhandel weiter stärken. Die Eröffnung des Dubai

Gold District läutet eine neue Phase in der Entwicklung des Emirats als globales

Zentrum für Einzelhandel, Kommerz und Handel ein. Als integrierter Standort

vereint der District die gesamte Wertschöpfungskette der Branche - vom Einzel-

und Großhandel über Edelmetalle bis hin zu Anlageprodukten. Durch die Bündelung

dieser Aktivitäten stärkt der Dubai Gold District das Vertrauen in Dubai als

einen der sichersten und bedeutendsten globalen Handelsplätze für Gold.

Die Eröffnung spiegelt auch die nach wie vor herausragende Rolle der VAE als

weltweit führende Handelsnation für Gold und Edelmetalle wider. Im Zeitraum

2024 bis 2025 exportierten die VAE Gold im Wert von rund 53,41 Milliarden US-

Dollar in Länder wie die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Indien, Hongkong

und die Türkei. Damit ist das Land der weltweit zweitgrößte Handelsplatz für

physisches Gold.

Als Dubais neue?Heimat des Goldes" führt der District das gesamte Spektrum der

Branche zusammen. Hier sind zahlreiche etablierte globale und regionale Gold-

und Schmuckmarken ansässig, die eine außergewöhnliche Vielfalt, Qualität und

Wertigkeit bieten.

Der Dubai Gold District hebt sich weltweit durch die unvergleichliche Vielfalt

seiner Besucher ab. Hier kommen die unterschiedlichsten Käufer, Händler und

Kunden an einem einzigen Ort zusammen. Allein im Jahr 2025 begrüßte der District

Kunden aus über 147 Nationen - ein Beleg für Dubais einzigartige Position als

wahrhaft globaler Marktplatz.

Ein besonderes Highlight des Dubai Gold District ist die weltweit erste?Gold

Street" - eine aus Gold gebaute Straße, die als besondere Attraktion für

Touristen und Besucher des Districts geschaffen wurde. Weitere Details hierzu

werden nach und nach bekannt gegeben.

Im District sind mehr als 1.000 Einzelhändler aus den Bereichen Gold, Schmuck,

Parfümerie, Kosmetik und Lifestyle anzutreffen. Zum Markenmix gehören etablierte

Flagship-Stores wie Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan

und Tanishq Jewellery. Zudem hat Joyalukkas angekündigt, hier auf rund 2.200

Quadratmetern sein größtes Flagship-Geschäft im Nahen Osten zu eröffnen.

Ergänzt wird der District durch sechs Hotels, die internationalen Besuchern,

Käufern und Handelspartnern einen komfortablen Zugang ermöglichen.

