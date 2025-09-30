|
30.09.2025 02:58:38
GNW-News: Eröffnung des Great Rivers Forum in Wuhan in Zentralchina
^WUHAN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Great Rivers Forum 2025
wurde am 26. September in der Stadt Wuhan in der zentralchinesischen Provinz
Hubei eröffnet.
Unter dem Motto?Great River Civilization -- Global Water Security and High-
Quality Development" (Große Flusskulturen - Globale Wassersicherheit und
hochwertige Entwicklung) zog das dreitägige Forum über 40 internationale
Experten aus mehr als 20 Ländern und Regionen an, darunter Vertreter
internationaler Organisationen, Spezialisten von Flussgebietsinstitutionen und
Vertreter des Global Network of Water Museums sowie rund 200 Delegierte von
führenden inländischen Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4521/eng)
Hubei liegt im Mittellauf des längsten Flusses Chinas, dem Jangtse, und ist die
einzige Provinz, durch die der Hauptstrom des Jangtse auf einer Länge von über
1.000 Kilometern fließt. Seit seiner Gründung hat sich das Great Rivers Forum zu
einer wichtigen internationalen Plattform für den kulturellen Austausch
entwickelt, auf der große Flusskulturen präsentiert, Stadtbilder gefördert und
eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden.
Durch interdisziplinäre Dialoge und transnationale Zusammenarbeit wurden auf
diesem Forum Chinas Erfahrungen in den Bereichen Wassersicherheit, Wasserumwelt
und ökologische Governance vorgestellt, die Erfolge der hochwertigen Entwicklung
des Wirtschaftsgürtels des Jangtse hervorgehoben und der Austausch zwischen der
Jangtse-Kultur und anderen großen Flusskulturen weltweit gefördert.
Auf dem Forum wurde ein Think-Tank-Bericht mit dem Titel?A Mighty River That
Nourishes a Great Nation -- Achievements, Insights, and Global Significance of
Yangtze River Governance in the New Era" (Ein mächtiger Fluss, der eine große
Nation nährt - Erfolge, Erkenntnisse und globale Bedeutung der Wasserwirtschaft
am Jangtse in der neuen Ära) vorgestellt, der Chinas bemerkenswerte Fortschritte
im Bereich der Wasserwirtschaft aufzeigt.
China schützt nicht nur seine eigenen Flüsse und Seen, sondern engagiert sich
auch für die Förderung der globalen Wasserversorgungssicherheit und des
Wohlstands und verankert damit die Vision einer Gemeinschaft mit einer
gemeinsamen Zukunft für die Menschheit in der internationalen Zusammenarbeit im
Bereich der Wasserwirtschaft, so der Bericht.
Die reißenden Flüsse sind zu Handelswegen, Katalysatoren für die technologische
Entwicklung und Inspiration und Anreiz für den Glauben geworden, sagt Qu Xing,
stellvertretender Generaldirektor der UNESCO.
Angesichts der weltweit zunehmenden Häufigkeit von Dürren und Überschwemmungen
äußerte Qu die Hoffnung, dass die Konferenz den Teilnehmenden helfen werde, neue
Ideen zu entwickeln, neue Partnerschaften einzugehen, gemeinsam Lehren aus der
Geschichte zu ziehen und Impulse für die Zukunft zu geben.
Unter Bezugnahme auf das in seinem Land sehr beliebte Lied?Bengawan Solo"
stellte der indonesische Botschafter in China, Djauhari Oratmangun, fest, dass
Flüsse mehr als nur geografische Erscheinungen sind - sie sind Kanäle für Handel
und Ideen.
Die globale Wassersicherheit sei nicht nur ein Umweltproblem, sondern ein
Grundpfeiler für nachhaltige Entwicklung, Gesundheit und Frieden. Er äußerte die
Hoffnung, dass das Forum konkrete Verpflichtungen und dauerhafte Partnerschaften
hervorbringen werde, um sicherzustellen, dass die großen Flüsse der Welt auch
für künftige Generationen sauber, lebensspendend und reich an Geschichten
bleiben.
Das von der UNESCO und The Wuhan Municipal Government (der Stadtverwaltung von
Wuhan) gemeinsam veranstaltete Forum nutzt Wasser als Brücke für Diskussionen
über Flussgebiete und fördert den kulturellen und zivilisatorischen Austausch
zwischen dem Jangtse und anderen großen Flussgebieten weltweit, um die
gemeinsame Entwicklung von Städten in Flussgebieten voranzutreiben.
Auf der Tagesordnung des Forums stehen außerdem zwei parallele Foren, die sich
jeweils mit der nachhaltigen Entwicklung großer Flusskulturen im Zeitalter der
digitalen Intelligenz und dem kulturellen Ausdruck von Flusskulturen in der
Entwicklung nationaler Kulturparks befassen. Außerdem fand ein hochrangig
besetzter Runder Tisch zum Thema ökologischer Schutz der großen Flusskulturen
statt.
Bei der Abschlusszeremonie einigten sich die Teilnehmer auf den Wuhan-Konsens
des Great Rivers Forum, der die Zusammenarbeit bei der Nutzung von Möglichkeiten
zum Dialog zwischen den Kulturen zum Aufbau hochrangiger Austauschplattformen,
die Anpassung an die Entwicklungstendenzen der Kulturen zur Bündelung globaler
Weisheit und die Bewältigung von Entwicklungsherausforderungen zum Aufbau
nachhaltiger Systeme umreißt.
Alle Parteien werden das Forum 2025 nutzen, um die mehrstufige,
bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu vertiefen und zum globalen Wohlstand der
Kultur und zu einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die
Menschheit beizutragen, so der Konsens.
Quelle: The Wuhan Municipal Government
Ansprechpartner: Mr. Wei, Tel: 86-10-63074558Â°
