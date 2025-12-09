BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
09.12.2025 13:04:39
GNW-News: Erste Ergebnisse aus BioNTechs und BMS' globaler Phase-2-Studie mit bispezifischem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig zeigten ermutigende An...
^* Zwischenergebnisse der globalen klinischen Phase-2-Studie bei lokal
fortgeschrittenem/metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs (triple-
negative breast cancer,?TNBC") zeigten eine ermutigende Anti-Tumor-
Aktivität für Pumitamig (BNT327/BMS986545) in Kombination mit Chemotherapie
bei Patientinnen und Patienten in der Erst- oder Zweitlinienbehandlung
* Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte eine bestätigte objektive
Ansprechrate (confirmed objective response rate,?cORR") von 61,5 Prozent,
eine unbestätigte objektive Ansprechrate (unconfirmed objective response
rate,?uORR") von 71,8 Prozent und eine Krankheitskontrollrate (disease
control rate,?DCR") von 92,3 Prozent unabhängig vom PD-L1-Expressionslevel
* Daten unterstreichen das Potenzial von Pumitamig für Patientinnen und
Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs, einschließlich PD-L1-negativem
oder PD-L1-armem (CPS=3 wurden bei 17/40 (42,54 %) Patientinnen und
Patienten in Kohorte 1 beziehungsweise bei 13/34 (38,2 %) Patientinnen und
Patienten in Kohorte 2 beobachtet, wobei keine Todesfälle im Zusammenhang
mit Pumitamig gemeldet wurden.
?Diese ersten Daten zu lokal fortgeschrittenem/metastasiertem dreifach negativem
Brustkrebs aus einer globalen Patientenpopulation sind ermutigend, da sie auf
das Potenzial von Pumitamig bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem
dreifach negativem Brustkrebs unabhängig vom PD-L1-Status hinweisen",
sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von
BioNTech.?Die bei dreifach negativem Brustkrebs beobachtete Aktivität steht im
Einklang mit den Ergebnissen bei anderen soliden Tumoren und untermauert das
tumorübergreifende Potenzial von Pumitamig. Gemeinsam mit BMS treiben wir dies
in einem breit angelegten Entwicklungsprogramm voran, das auch
Kombinationstherapien umfasst, die mehrere innovative Ansätze miteinander
verbinden."
?Diese Daten tragen zu den wachsenden Erkenntnissen aus globalen Pumitamig-
Studien über mehrere Indikationen hinweg bei", sagte Anne Kerber, Senior Vice
President und Leiterin der Abteilung Entwicklung für den Bereich Hämatologie,
Onkologie und Zelltherapie bei Bristol Myers Squibb.?Diese ermutigenden Daten
zu Pumitamig sind besonders bedeutsam für Patientinnen und Patienten mit PD-L1-
armen oder -negativen Tumoren (CPS Â°
