GNW-News: EU-Importe von russischem Phosphatgestein auf höchstem Stand seit zehn Jahren

^Die EU hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 russisches Phosphatgestein

im Wert von 170 Millionen Euro importiert. Das entspricht einem Anstieg von

17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies geht aus einer Analyse von Daten der

Europäischen Kommission durch das schwedische Umweltunternehmen Ragn-Sells

hervor. Ein derart hohes Niveau wurde zuletzt 2016 verzeichnet.

?Phosphor ist für unsere Ernährungssicherheit unverzichtbar. Dennoch fließt mehr

als ein Drittel der EU-Ausgaben für Phosphatgesteinimporte nach Russland. Europa

kann es sich nicht leisten, bei einem so wichtigen Nährstoff auf Importe

angewiesen zu sein, wenn es bereits über die Technologie verfügt, Phosphor im

eigenen Land aus Abwasser zurückzugewinnen", sagt Pär Larshans, Chief

Sustainability Officer der Ragn-Sells Group.

Russland stellte 38 % des Gesamtwerts der Phosphatgesteinimporte der EU und war

damit im betrachteten Zeitraum deren größter Lieferant. Marokko lag mit einem

Importwert von 137 Millionen Euro auf Platz zwei, gefolgt von Südafrika mit 48

Millionen Euro. Der Wert der Importe aus Russland stieg gegenüber dem Vorjahr um

17 % und erreichte damit für den Zeitraum Januar bis September den höchsten

Stand seit 2016.

?Seit Russlands groß angelegtem Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 ist der

Wert der EU-Importe von russischem Phosphatgestein nicht gesunken, sondern

gestiegen. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung zu einer Zeit, in der Europa

versucht, seine Abhängigkeit von importierten kritischen Rohstoffen zu

verringern", so Pär Larshans.

Phosphor ist ein wichtiger Nährstoff sowohl in Mineraldüngern als auch in

Futtermitteln und wird von der Europäischen Union als kritischer Rohstoff

eingestuft. Nahezu der gesamte in der europäischen Landwirtschaft verwendete

Phosphor wird importiert. Die einzige derzeit aktive Phosphatmine der EU in

Finnland deckt weniger als 10 % des landwirtschaftlichen Bedarfs.

Moderne Technologien wie Ash2Phos

(https://www.easymining.com/technologies/ash2phos2/ash2phos/) von EasyMining,

einer Tochtergesellschaft von Ragn-Sells, können hochreinen Phosphor aus

Klärschlammasche zurückgewinnen. Die erste großtechnische Ash2Phos-Anlage wird

derzeit in Schkopau, Deutschland, errichtet (https://www.pg-schkopau.de). Die

derzeitigen EU-Vorschriften verhindern jedoch, dass aus Abwasser

zurückgewonnener Phosphor in Futtermitteln eingesetzt werden darf. Dies bremst

Investitionen und den Ausbau entsprechender Recyclingkapazitäten.

?Europa verfügt über die Technologie, um Phosphor aus Abwasser zurückzugewinnen

und als wertvollen Rohstoff nutzbar zu machen. Was fehlt, ist ein Rechtsrahmen,

der es ermöglicht, recycelten Phosphor unter den gleichen Wettbewerbsbedingungen

wie bergbaulich gewonnenen Phosphor anzubieten. Eine entsprechende Änderung wäre

ein einfacher Weg für Europa, seine Eigenversorgung zu stärken und die

Abhängigkeit von Russland zu verringern", sagt Jonas Hagman, CEO von EasyMining.

Weitere Informationen:

Press Officer, Ragn-Sells, +46 70 927 2400, press@ragnsells.com

(mailto:press@ragnsells.com)

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