^STOCKHOLM, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europäische Unternehmen haben im

ersten Halbjahr 2026 Phosphatgestein im Wert von über 100 Mio. EUR aus Russland

importiert. Das geht aus einer Analyse der Daten der Europäischen Kommission

durch das schwedische Umweltunternehmen Ragn-Sells hervor. Russland blieb

wertmäßig der größte Lieferant der EU und machte mehr als ein Drittel der

Ausgaben der Union für Phosphatimporte aus.

Die Einfuhren von Rohphosphat aus Russland beliefen sich in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2026 auf insgesamt rund 436.000 Tonnen. Trotz eines leichten

Rückgangs der Importvolumina stieg der Wert von 101 Mio. auf 105 Mio. EUR,

wodurch sich Russlands Anteil an den EU-Importausgaben für Phosphat von 32 auf

34 Prozent erhöhte. Marokko blieb der zweitgrößte Lieferant der EU.

?Ein sicherer Zugang zu Phosphor ist für die Nahrungsmittelsicherheit

unerlässlich. Europa hat die Verringerung strategischer Abhängigkeiten zu einer

Priorität gemacht, doch ein Drittel seiner Ausgaben für importiertes

Phosphatgestein fließt immer noch nach Russland", so Pär Larshans, Chief

Sustainability Officer bei der Ragn-Sells Group.

Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil von Mineraldüngern und Tierfutter und

wird von der Europäischen Union als kritischer Rohstoff eingestuft. Fast der

gesamte in der europäischen Landwirtschaft verwendete Phosphor wird importiert,

da das einzige Phosphatbergwerk der EU (in Finnland) weniger als 10 Prozent des

landwirtschaftlichen Bedarfs deckt.

?Die jüngsten Störungen rund um die Straße von Hormus zeigen, wie schnell

globale Lieferketten zum Erliegen kommen können. Bei einem so wichtigen

Nährstoff wie Phosphor kann es sich Europa nicht leisten, sich vollständig auf

Importe zu verlassen", so Pär Larshans.

Moderne Technologien wie Ash2Phos

(https://www.easymining.com/technologies/ash2phos2/ash2phos/) von EasyMining,

einer Tochtergesellschaft von Ragn-Sells, können hochreinen Phosphor aus

Klärschlammasche zurückgewinnen. Nach geltendem EU-Recht ist recycelter Phosphor

in Tierfutter jedoch weiterhin verboten. Schweden hat die Kommission

aufgefordert, bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (European

Food Safety Authority, EFSA) eine Risikobewertung anzufordern

(https://www.regeringen.se/contentassets/04cfa7f8cfe844d0bd855f232cbf9ebb/forenk

lingsatgarder/), als ersten Schritt zur Überarbeitung der

Futtermittelgesetzgebung.

?Europa mangelt es nicht an Phosphor - es mangelt ihm am Zugang zu seinen

eigenen Ressourcen. Durch eine einfache Aktualisierung eines Anhangs im

Rohstoffgesetz könnte die EU erhebliche Investitionen freisetzen, ihre

Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Abhängigkeit von Russland verringern", so

Jan Svärd, CEO von EasyMining.

Weitere Informationen:

Debby Porter Laffitte, Press Officer, Ragn-Sells Group, +46 10 723 24 00,

press@ragnsells.com (mailto:press@ragnsells.com)

Führende Lieferanten von Phosphatgestein in die EU, Jan.-Juni 2026

1. Russland: 105 Mio. EUR (34 %)

2. Marokko: 98 Mio. EUR (32 %)

3. Ägypten: 24 Mio. EUR (8 %)

Quelle: Europäische Kommission (GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung)

(https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardFertiliser/FertiliserTrade.ht

ml). Daten abgerufen am 15. Juli 2026.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/904d4a10-a7d9-

4e34-8f91-068b67be760e/de

Â°