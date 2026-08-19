GNW-News: Exclaimer führt "MSP Connect" ein, um Abrechnungs- und Verwaltungsprobleme für MSPs zu lösen

^BOSTON und LONDON, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exclaimer

(https://exclaimer.com/), der weltweit führende Anbieter im Bereich E-Mail-

Signaturmanagement, gab heute die Einführung von MSP Connect bekannt, einem

neuen Partnerprogramm, das Managed Service Providern (MSPs) die Bereitstellung,

Verwaltung und Skalierung zentralisierter E-Mail-Signaturdienste über mehrere

Kundenumgebungen hinweg ermöglicht. Die Einführung ist Teil der?Channel-First"-

Wachstumsstrategie von Exclaimer. Partner tragen bereits rund 30 % zum jährlich

wiederkehrenden Umsatz bei, und das globale Channel-Ökosystem des Unternehmens

umfasst rund 5.000 Partner.

Ohne zentrale Steuerung müssen Signatur-Updates für jeden Nutzer oder jedes

Gerät einzeln vorgenommen werden. Das bindet IT-Ressourcen und erschwert die

einheitliche Verwaltung von Haftungsausschlüssen, Markenauftritten und

Kontaktdaten. Exclaimer ersetzt diesen Ansatz durch einen zentral verwalteten

Dienst für Microsoft 365 und Google Workspace.

MSP Connect vereint ein nutzungsbasiertes Geschäftsmodell, ein neu gestaltetes

Self-Service-Portal, dedizierten Channel-Support und Lizenzen, die nicht zum

Weiterverkauf bestimmt sind. Das Programm ist auf die Arbeitsweise von MSPs

zugeschnitten und ermöglicht es Partnern, alle Kunden zentral zu verwalten und

nur für die tatsächlich genutzten Lizenzen zu bezahlen.

?MSPs haben klar zum Ausdruck gebracht, was sie von uns benötigen: eine

Plattform, die sich einfach in großem Maßstab bereitstellen lässt, ein

Geschäftsmodell, das sich flexibel an ihre Kunden anpasst, und kommerziellen

Support, der sie beim Wachstum unterstützt", so Jim Turner, Chief Operating

Officer bei Exclaimer.?Wir haben deutlich erkannt, wo unser bisheriges MSP-

Angebot Defizite aufwies. Es war nicht benutzerfreundlich genug, und das

Abrechnungsmodell spiegelte nicht wider, wie MSPs ihre Geschäfte führen. MSP

Connect ist ein Neuanfang. Es beseitigt unnötige Schritte, gibt Partnern durch

Self-Service mehr Kontrolle und passt die Abrechnung an die tatsächliche Nutzung

ihrer Kunden an."

Ausbau der Geschäftsmöglichkeiten für Partner

Für MSPs bietet sich die Möglichkeit, bestehende Microsoft 365- und Managed-

Services-Beziehungen um einen wiederkehrenden Service zu erweitern - ohne eine

komplexe Bereitstellung oder zusätzlichen Supportaufwand. Partner können mit den

Lizenzen Margen erzielen, Exclaimer in umfassendere Managed-Services-Pakete

integrieren und durch individuelle Konzeption, Bereitstellung und laufende

Verwaltung zusätzliche Umsätze generieren.

?Ein MSP ist ein Unternehmen im Unternehmen. Er muss Hunderte von

Kundenumgebungen verwalten, ohne den Betriebsaufwand zu erhöhen", so Louise

Taylor, VP of Channel bei Exclaimer.?Wenn die Inbetriebnahme eines einzelnen

Kunden einen langwierigen Vertriebsprozess oder ein Serviceprojekt erfordert,

ist das wirtschaftlich nicht mehr tragbar."

Auf die Arbeitsweise von MSPs zugeschnitten

MSP Connect umfasst:

* Nutzungsabhängige Abrechnung. MSPs zahlen eine planbare monatliche Gebühr,

die sich nach der tatsächlichen Nutzung durch ihre Kunden richtet. Fügen

Kunden Nutzer hinzu, reduzieren sie ihre Nutzung, beenden sie den Dienst

oder unterliegen ihre Nutzungszahlen saisonalen Schwankungen, passen sich

die Kosten für den MSP entsprechend an.

* Integrationen für Professional Services Automation (PSA). Native

Integrationen verbinden Exclaimer mit den Plattformen, die MSPs bereits für

ihre Managed Services nutzen. Das reduziert den Verwaltungsaufwand und

erleichtert die Integration des Dienstes in bestehende Arbeitsabläufe.

* Zentralisierter Self-Service. Das Partnerportal bietet MSPs eine zentrale

Anlaufstelle für die Bereitstellung und Verwaltung von E-Mail-Signaturen

über mehrere Kundenumgebungen hinweg. Dadurch lassen sich Supportanfragen

für routinemäßige Verwaltungsaufgaben reduzieren.

* Engagiertes Account-Management. MSPs haben Zugang zu einem dedizierten

Channel-Account-Manager, der sie bei der Einbindung, Positionierung und dem

Ausbau des Geschäfts unterstützt.

* NFR-Lizenzierung. Partner erhalten eine?Not-for-Resale"-Lizenz, mit der

ihre Teams das Produkt selbst nutzen und vorführen können.

* Schnelle Bereitstellung. Exclaimer nutzt Verzeichnisdaten, um freigegebene

Signaturattribute in Microsoft 365 und Google Workspace zu übernehmen. Je

nach Kundenumgebung kann ein MSP den Dienst in weniger als einer Stunde

bereitstellen, ohne dass ein aufwendiges Integrationsprojekt oder

obligatorische Professional Services erforderlich sind.

MSP Connect bietet Partnern zudem die Möglichkeit, eigene Services rund um die

Plattform zu entwickeln. MSPs können das Design von Signaturvorlagen anbieten,

Vorlagenkataloge für Kunden erstellen und Exclaimer in umfassendere Microsoft

365- oder Managed-Services-Pakete integrieren. Die Marketingteams ihrer Kunden

können genehmigte Kampagnenbanner, Interaktionsanalysen und regelbasierte

Signaturinhalte nutzen, während die IT-Abteilung die zentrale Kontrolle über

Bereitstellung und Governance behält.

Für Endkunden stellt die zentralisierte Verwaltung sicher, dass Markenelemente,

Mitarbeiterdaten und rechtliche Hinweise in allen ausgehenden E-Mails

einheitlich dargestellt werden, ohne dass einzelne Nutzer für die Umsetzung von

Aktualisierungen verantwortlich sind.

Verfügbarkeit

MSP Connect steht Partnern weltweit ab sofort zur Verfügung. MSPs können

unter https://exclaimer.com/campaigns/msp-connect-partner-recruit/ mehr erfahren

und am Programm teilnehmen.

Über Exclaimer

Exclaimer (https://exclaimer.com/) ist der weltweit führende Anbieter von E-

Mail-Signaturmanagement für Microsoft 365 und Google Workspace. Die Cloud-

Plattform des Unternehmens ermöglicht es Organisationen, E-Mail-Signaturen und

das Branding von Videokonferenzen zentral zu verwalten und zu automatisieren. So

bleiben Markenauftritt und Kommunikation über alle Kanäle hinweg einheitlich,

während Marken- und Compliance-Risiken reduziert und gesetzliche Anforderungen

in der täglichen Geschäftskommunikation zuverlässig erfüllt werden. Exclaimer

wurde für die IT entwickelt und unterstützt Marketing- und Compliance-Teams

dabei, Marken- und Compliance-Vorgaben einzuhalten. Die Plattform macht manuelle

Aktualisierungen überflüssig, stellt eine einheitliche Umsetzung der

Markenrichtlinien sicher und gibt Unternehmen mehr Kontrolle über ihre

wichtigsten Geschäftskommunikationskanäle.

Exclaimer genießt das Vertrauen von mehr als 9 Millionen Nutzern in über

80.000 Organisationen weltweit, darunter Sony, Mattel, Bank of America, NBC, die

kanadische Regierung, die BBC und die Academy Awards.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exclaimer.com

(http://www.exclaimer.com/) oder folgen Sie Exclaimer auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/exclaimer), Facebook

(https://www.facebook.com/exclaimer) und X (ehemals Twitter)

(https://twitter.com/exclaimer).

Pressekontakte:

Exclaimer: press@exclaimer.com

US-Vertretung: exclaimerpr@watersagency.com

Â°