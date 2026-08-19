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19.08.2026 14:04:38
GNW-News: Exclaimer führt "MSP Connect" ein, um Abrechnungs- und Verwaltungsprobleme für MSPs zu lösen
^BOSTON und LONDON, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exclaimer
(https://exclaimer.com/), der weltweit führende Anbieter im Bereich E-Mail-
Signaturmanagement, gab heute die Einführung von MSP Connect bekannt, einem
neuen Partnerprogramm, das Managed Service Providern (MSPs) die Bereitstellung,
Verwaltung und Skalierung zentralisierter E-Mail-Signaturdienste über mehrere
Kundenumgebungen hinweg ermöglicht. Die Einführung ist Teil der?Channel-First"-
Wachstumsstrategie von Exclaimer. Partner tragen bereits rund 30 % zum jährlich
wiederkehrenden Umsatz bei, und das globale Channel-Ökosystem des Unternehmens
umfasst rund 5.000 Partner.
Ohne zentrale Steuerung müssen Signatur-Updates für jeden Nutzer oder jedes
Gerät einzeln vorgenommen werden. Das bindet IT-Ressourcen und erschwert die
einheitliche Verwaltung von Haftungsausschlüssen, Markenauftritten und
Kontaktdaten. Exclaimer ersetzt diesen Ansatz durch einen zentral verwalteten
Dienst für Microsoft 365 und Google Workspace.
MSP Connect vereint ein nutzungsbasiertes Geschäftsmodell, ein neu gestaltetes
Self-Service-Portal, dedizierten Channel-Support und Lizenzen, die nicht zum
Weiterverkauf bestimmt sind. Das Programm ist auf die Arbeitsweise von MSPs
zugeschnitten und ermöglicht es Partnern, alle Kunden zentral zu verwalten und
nur für die tatsächlich genutzten Lizenzen zu bezahlen.
?MSPs haben klar zum Ausdruck gebracht, was sie von uns benötigen: eine
Plattform, die sich einfach in großem Maßstab bereitstellen lässt, ein
Geschäftsmodell, das sich flexibel an ihre Kunden anpasst, und kommerziellen
Support, der sie beim Wachstum unterstützt", so Jim Turner, Chief Operating
Officer bei Exclaimer.?Wir haben deutlich erkannt, wo unser bisheriges MSP-
Angebot Defizite aufwies. Es war nicht benutzerfreundlich genug, und das
Abrechnungsmodell spiegelte nicht wider, wie MSPs ihre Geschäfte führen. MSP
Connect ist ein Neuanfang. Es beseitigt unnötige Schritte, gibt Partnern durch
Self-Service mehr Kontrolle und passt die Abrechnung an die tatsächliche Nutzung
ihrer Kunden an."
Ausbau der Geschäftsmöglichkeiten für Partner
Für MSPs bietet sich die Möglichkeit, bestehende Microsoft 365- und Managed-
Services-Beziehungen um einen wiederkehrenden Service zu erweitern - ohne eine
komplexe Bereitstellung oder zusätzlichen Supportaufwand. Partner können mit den
Lizenzen Margen erzielen, Exclaimer in umfassendere Managed-Services-Pakete
integrieren und durch individuelle Konzeption, Bereitstellung und laufende
Verwaltung zusätzliche Umsätze generieren.
?Ein MSP ist ein Unternehmen im Unternehmen. Er muss Hunderte von
Kundenumgebungen verwalten, ohne den Betriebsaufwand zu erhöhen", so Louise
Taylor, VP of Channel bei Exclaimer.?Wenn die Inbetriebnahme eines einzelnen
Kunden einen langwierigen Vertriebsprozess oder ein Serviceprojekt erfordert,
ist das wirtschaftlich nicht mehr tragbar."
Auf die Arbeitsweise von MSPs zugeschnitten
MSP Connect umfasst:
* Nutzungsabhängige Abrechnung. MSPs zahlen eine planbare monatliche Gebühr,
die sich nach der tatsächlichen Nutzung durch ihre Kunden richtet. Fügen
Kunden Nutzer hinzu, reduzieren sie ihre Nutzung, beenden sie den Dienst
oder unterliegen ihre Nutzungszahlen saisonalen Schwankungen, passen sich
die Kosten für den MSP entsprechend an.
* Integrationen für Professional Services Automation (PSA). Native
Integrationen verbinden Exclaimer mit den Plattformen, die MSPs bereits für
ihre Managed Services nutzen. Das reduziert den Verwaltungsaufwand und
erleichtert die Integration des Dienstes in bestehende Arbeitsabläufe.
* Zentralisierter Self-Service. Das Partnerportal bietet MSPs eine zentrale
Anlaufstelle für die Bereitstellung und Verwaltung von E-Mail-Signaturen
über mehrere Kundenumgebungen hinweg. Dadurch lassen sich Supportanfragen
für routinemäßige Verwaltungsaufgaben reduzieren.
* Engagiertes Account-Management. MSPs haben Zugang zu einem dedizierten
Channel-Account-Manager, der sie bei der Einbindung, Positionierung und dem
Ausbau des Geschäfts unterstützt.
* NFR-Lizenzierung. Partner erhalten eine?Not-for-Resale"-Lizenz, mit der
ihre Teams das Produkt selbst nutzen und vorführen können.
* Schnelle Bereitstellung. Exclaimer nutzt Verzeichnisdaten, um freigegebene
Signaturattribute in Microsoft 365 und Google Workspace zu übernehmen. Je
nach Kundenumgebung kann ein MSP den Dienst in weniger als einer Stunde
bereitstellen, ohne dass ein aufwendiges Integrationsprojekt oder
obligatorische Professional Services erforderlich sind.
MSP Connect bietet Partnern zudem die Möglichkeit, eigene Services rund um die
Plattform zu entwickeln. MSPs können das Design von Signaturvorlagen anbieten,
Vorlagenkataloge für Kunden erstellen und Exclaimer in umfassendere Microsoft
365- oder Managed-Services-Pakete integrieren. Die Marketingteams ihrer Kunden
können genehmigte Kampagnenbanner, Interaktionsanalysen und regelbasierte
Signaturinhalte nutzen, während die IT-Abteilung die zentrale Kontrolle über
Bereitstellung und Governance behält.
Für Endkunden stellt die zentralisierte Verwaltung sicher, dass Markenelemente,
Mitarbeiterdaten und rechtliche Hinweise in allen ausgehenden E-Mails
einheitlich dargestellt werden, ohne dass einzelne Nutzer für die Umsetzung von
Aktualisierungen verantwortlich sind.
Verfügbarkeit
MSP Connect steht Partnern weltweit ab sofort zur Verfügung. MSPs können
unter https://exclaimer.com/campaigns/msp-connect-partner-recruit/ mehr erfahren
und am Programm teilnehmen.
Über Exclaimer
Exclaimer (https://exclaimer.com/) ist der weltweit führende Anbieter von E-
Mail-Signaturmanagement für Microsoft 365 und Google Workspace. Die Cloud-
Plattform des Unternehmens ermöglicht es Organisationen, E-Mail-Signaturen und
das Branding von Videokonferenzen zentral zu verwalten und zu automatisieren. So
bleiben Markenauftritt und Kommunikation über alle Kanäle hinweg einheitlich,
während Marken- und Compliance-Risiken reduziert und gesetzliche Anforderungen
in der täglichen Geschäftskommunikation zuverlässig erfüllt werden. Exclaimer
wurde für die IT entwickelt und unterstützt Marketing- und Compliance-Teams
dabei, Marken- und Compliance-Vorgaben einzuhalten. Die Plattform macht manuelle
Aktualisierungen überflüssig, stellt eine einheitliche Umsetzung der
Markenrichtlinien sicher und gibt Unternehmen mehr Kontrolle über ihre
wichtigsten Geschäftskommunikationskanäle.
Exclaimer genießt das Vertrauen von mehr als 9 Millionen Nutzern in über
80.000 Organisationen weltweit, darunter Sony, Mattel, Bank of America, NBC, die
kanadische Regierung, die BBC und die Academy Awards.
Weitere Informationen finden Sie unter www.exclaimer.com
(http://www.exclaimer.com/) oder folgen Sie Exclaimer auf LinkedIn
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Pressekontakte:
Exclaimer: press@exclaimer.com
US-Vertretung: exclaimerpr@watersagency.com
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