|
22.07.2026 01:22:38
GNW-News: eXp Realty engagiert sich mit der Ausrichtung der ersten spanischsprachigen eXpcon verstärkt in Lateinamerika
^BELLINGHAM, Washington, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®,?the most
agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" und das Tochterunternehmen
von AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT), haben heute weitere Einzelheiten zur
Immobilienmesse eXpcon Medellín bekanntgegeben, die vom 6. bis 8. April 2027
stattfindet.
Die Veranstaltung ist die erste eXpcon in Lateinamerika und zugleich die erste,
die vollständig auf Spanisch abgehalten wird. Damit unterstreicht eXp die
wachsende Bedeutung der Wirtschaftsregion Zentralamerika, Lateinamerika und
Karibik (CALA) innerhalb seines globalen Netzwerks.
Da immer mehr Käufer aus den Vereinigten Staaten und Kanada bei der Suche nach
Investment-Objekten, Zweitwohnsitzen und Möglichkeiten für einen Umzug über ihre
Heimatmärkte hinausblicken, gewinnt die Fähigkeit, grenzüberschreitende
Transaktionen abzuwickeln und vertrauensvolle lokale Partnerschaften aufzubauen,
zunehmend an Bedeutung. eXp Realty ist derzeit in den folgenden acht CALA-
Märkten tätig: Brasilien, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik,
Ecuador, Mexiko, Peru und Puerto Rico. Die eXpcon Medellín bietet
Immobilienmaklern die Gelegenheit, sich mit Marktexperten aus ganz Lateinamerika
zu treffen und bestehende Verbindungen zu vertiefen, um Kunden mit
Immobilienvorhaben außerhalb ihrer Heimatmärkte noch besser zu unterstützen.
?Einige der ambitioniertesten und unternehmerisch denkenden Makler unseres
gesamten Netzwerks sind in der CALA-Region vertreten", sagt Felix Bravo,
Managing Director von eXp International.?Die Grenzen zwischen dem lokalen und
dem internationalen Immobilienmarkt verschwimmen zunehmend. Unsere Makler
betreuen immer häufiger Kunden, deren Ziele über eine einzelne Stadt oder ein
Land hinausgehen. Mit der Ausrichtung der eXpcon in Lateinamerika - und erstmals
vollständig auf Spanisch - geben wir ihnen die Möglichkeit, wertvolle
Marktkenntnisse zu gewinnen, ihr Netzwerk auszubauen und sich optimal auf die
Anforderungen der Zukunft vorzubereiten."
Die eXpcon Medellín bietet Immobilienmaklern aus ganz Nordamerika und darüber
hinaus eine einzigartige Gelegenheit, eine der dynamischsten Immobilienregionen
der Welt hautnah zu erleben. Die Veranstaltung ist darauf ausgerichtet, den
Teilnehmern ein besseres Verständnis der Schwellenmärkte zu vermitteln, ihre
Empfehlungsnetzwerke auszubauen und neue Möglichkeiten zu erschließen, Kunden
mit Immobilieninteressen in ganz Lateinamerika zu unterstützen.
?Lateinamerika spielt auf dem globalen Immobilienmarkt eine zunehmend wichtige
Rolle", erklärt Virginia Restrepo, CALA Regional Director bei eXp International.
?Seit Jahren reisen unsere Makler um die Welt, um von anderen zu lernen. Nun
sind wir an der Reihe, die Welt in Lateinamerika willkommen zu heißen und das
Maß an Innovationskraft, Expertise und Unternehmergeist zu zeigen, das die
Zukunft des Immobilienmarkts in unseren Regionen prägen wird. Indem wir die
eXpcon vollständig auf Spanisch durchführen, schaffen wir die Grundlage für
einen echten und authentischen Austausch unter den Menschen und Gemeinschaften,
die diese Dynamik vorantreiben."
Der dreitägige Kongress bietet Keynote-Vorträge, Weiterbildungen in den
Bereichen Business und Führung, Gelegenheiten zum Networking sowie
regionalspezifische Programme - alles komplett auf Spanisch.
Die Frühbucher-Anmeldung ist ab sofort unter expconintl.exprealty.com möglich.
eXplorer-Pässe sind auch für Nicht-eXp-Makler erhältlich, die das
Kooperationsmodell des Unternehmens aus erster Hand kennenlernen möchten.
Über AGNT, Inc. (AGNT)
Built by Agents. Built for Agents. AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT) ist die globale
Muttergesellschaft von eXp Realty®,?the most agent-centric(TM) real estate
brokerage on the planet", NextHome, Inc., einem mehrfach ausgezeichneten
nationalen Immobilien-Franchiseunternehmen, FrameVR.io, einer Plattform für
virtuelle Zusammenarbeit, sowie SUCCESS® Enterprises, einer führenden Marke für
Persönlichkeitsentwicklung und Medien für Unternehmer. In ihrer Gesamtheit
bietet die AGNT-Plattform ein erstklassiges Betriebssystem mit mehreren
Modellen, das unabhängige Makler, Franchise-Nehmer und Teamleiter in Nord- und
Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und
Südafrika unterstützt. Als börsennotiertes Unternehmen legt AGNT besonderen Wert
auf Transparenz, Innovation und die nachhaltige Wertschöpfung für Makler,
Franchise-Nehmer, Mitarbeitende und Aktionäre.
Safe Harbor-Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen
Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten
jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich
auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen
unter anderem Aussagen zur eXpcon Medellín, zur fortlaufenden Expansion des
Unternehmens in der Wirtschaftsregion CALA, sowie zum voraussichtlichen
Zeitplan, zum Programm und zu den erwarteten Vorteilen der Veranstaltung. Zu den
wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören die Fähigkeit des Unternehmens,
Makler zu gewinnen und zu binden sowie sein Netzwerk in der CALA-Region und
anderen internationalen Märkten auszubauen, Risiken im Zusammenhang mit der
Geschäftstätigkeit in ausländischen Rechtsordnungen, einschließlich
Währungsschwankungen, politische und wirtschaftliche Instabilität sowie
unterschiedliche regulatorische oder rechtliche Anforderungen, allgemeine
Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, regulatorische Änderungen und sonstige
Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission
eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten
Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Medienkontakt:
AGNT, Inc.
mediarelations@agnt.inc (mailto:mediarelations@agnt.inc)
Kontakt für Anlegerbeziehungen:
Denise Garcia
investors@agnt.inc (mailto:investors@agnt.inc)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a4d6c91-d13a-4e73-
ae75-8d2927b71dd6
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street dominierten die Bullen. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.