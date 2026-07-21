GNW-News: eXp Realty engagiert sich mit der Ausrichtung der ersten spanischsprachigen eXpcon verstärkt in Lateinamerika

^BELLINGHAM, Washington, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®,?the most

agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" und das Tochterunternehmen

von AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT), haben heute weitere Einzelheiten zur

Immobilienmesse eXpcon Medellín bekanntgegeben, die vom 6. bis 8. April 2027

stattfindet.

Die Veranstaltung ist die erste eXpcon in Lateinamerika und zugleich die erste,

die vollständig auf Spanisch abgehalten wird. Damit unterstreicht eXp die

wachsende Bedeutung der Wirtschaftsregion Zentralamerika, Lateinamerika und

Karibik (CALA) innerhalb seines globalen Netzwerks.

Da immer mehr Käufer aus den Vereinigten Staaten und Kanada bei der Suche nach

Investment-Objekten, Zweitwohnsitzen und Möglichkeiten für einen Umzug über ihre

Heimatmärkte hinausblicken, gewinnt die Fähigkeit, grenzüberschreitende

Transaktionen abzuwickeln und vertrauensvolle lokale Partnerschaften aufzubauen,

zunehmend an Bedeutung. eXp Realty ist derzeit in den folgenden acht CALA-

Märkten tätig: Brasilien, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik,

Ecuador, Mexiko, Peru und Puerto Rico. Die eXpcon Medellín bietet

Immobilienmaklern die Gelegenheit, sich mit Marktexperten aus ganz Lateinamerika

zu treffen und bestehende Verbindungen zu vertiefen, um Kunden mit

Immobilienvorhaben außerhalb ihrer Heimatmärkte noch besser zu unterstützen.

?Einige der ambitioniertesten und unternehmerisch denkenden Makler unseres

gesamten Netzwerks sind in der CALA-Region vertreten", sagt Felix Bravo,

Managing Director von eXp International.?Die Grenzen zwischen dem lokalen und

dem internationalen Immobilienmarkt verschwimmen zunehmend. Unsere Makler

betreuen immer häufiger Kunden, deren Ziele über eine einzelne Stadt oder ein

Land hinausgehen. Mit der Ausrichtung der eXpcon in Lateinamerika - und erstmals

vollständig auf Spanisch - geben wir ihnen die Möglichkeit, wertvolle

Marktkenntnisse zu gewinnen, ihr Netzwerk auszubauen und sich optimal auf die

Anforderungen der Zukunft vorzubereiten."

Die eXpcon Medellín bietet Immobilienmaklern aus ganz Nordamerika und darüber

hinaus eine einzigartige Gelegenheit, eine der dynamischsten Immobilienregionen

der Welt hautnah zu erleben. Die Veranstaltung ist darauf ausgerichtet, den

Teilnehmern ein besseres Verständnis der Schwellenmärkte zu vermitteln, ihre

Empfehlungsnetzwerke auszubauen und neue Möglichkeiten zu erschließen, Kunden

mit Immobilieninteressen in ganz Lateinamerika zu unterstützen.

?Lateinamerika spielt auf dem globalen Immobilienmarkt eine zunehmend wichtige

Rolle", erklärt Virginia Restrepo, CALA Regional Director bei eXp International.

?Seit Jahren reisen unsere Makler um die Welt, um von anderen zu lernen. Nun

sind wir an der Reihe, die Welt in Lateinamerika willkommen zu heißen und das

Maß an Innovationskraft, Expertise und Unternehmergeist zu zeigen, das die

Zukunft des Immobilienmarkts in unseren Regionen prägen wird. Indem wir die

eXpcon vollständig auf Spanisch durchführen, schaffen wir die Grundlage für

einen echten und authentischen Austausch unter den Menschen und Gemeinschaften,

die diese Dynamik vorantreiben."

Der dreitägige Kongress bietet Keynote-Vorträge, Weiterbildungen in den

Bereichen Business und Führung, Gelegenheiten zum Networking sowie

regionalspezifische Programme - alles komplett auf Spanisch.

Die Frühbucher-Anmeldung ist ab sofort unter expconintl.exprealty.com möglich.

eXplorer-Pässe sind auch für Nicht-eXp-Makler erhältlich, die das

Kooperationsmodell des Unternehmens aus erster Hand kennenlernen möchten.

Über AGNT, Inc. (AGNT)

Built by Agents. Built for Agents. AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT) ist die globale

Muttergesellschaft von eXp Realty®,?the most agent-centric(TM) real estate

brokerage on the planet", NextHome, Inc., einem mehrfach ausgezeichneten

nationalen Immobilien-Franchiseunternehmen, FrameVR.io, einer Plattform für

virtuelle Zusammenarbeit, sowie SUCCESS® Enterprises, einer führenden Marke für

Persönlichkeitsentwicklung und Medien für Unternehmer. In ihrer Gesamtheit

bietet die AGNT-Plattform ein erstklassiges Betriebssystem mit mehreren

Modellen, das unabhängige Makler, Franchise-Nehmer und Teamleiter in Nord- und

Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und

Südafrika unterstützt. Als börsennotiertes Unternehmen legt AGNT besonderen Wert

auf Transparenz, Innovation und die nachhaltige Wertschöpfung für Makler,

Franchise-Nehmer, Mitarbeitende und Aktionäre.

Safe Harbor-Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen

Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten

jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich

auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen

unter anderem Aussagen zur eXpcon Medellín, zur fortlaufenden Expansion des

Unternehmens in der Wirtschaftsregion CALA, sowie zum voraussichtlichen

Zeitplan, zum Programm und zu den erwarteten Vorteilen der Veranstaltung. Zu den

wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören die Fähigkeit des Unternehmens,

Makler zu gewinnen und zu binden sowie sein Netzwerk in der CALA-Region und

anderen internationalen Märkten auszubauen, Risiken im Zusammenhang mit der

Geschäftstätigkeit in ausländischen Rechtsordnungen, einschließlich

Währungsschwankungen, politische und wirtschaftliche Instabilität sowie

unterschiedliche regulatorische oder rechtliche Anforderungen, allgemeine

Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, regulatorische Änderungen und sonstige

Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten

Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es

sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt:

AGNT, Inc.

mediarelations@agnt.inc (mailto:mediarelations@agnt.inc)

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@agnt.inc (mailto:investors@agnt.inc)

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