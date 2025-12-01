GNW-News: eXp Realty präsentiert LYVVE, eine globale Suchplattform, die das Immobilienerlebnis weltweit neu definiert

^BELLINGHAM, Washington, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, "the most

agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" (das am stärksten auf Makler

ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste

Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute die

offizielle Einführung von LYVVE(TM) bekannt, einer internationalen Plattform für

die Immobiliensuche, die eXp-Maklern und Verbrauchern neue Möglichkeiten der

grenzüberschreitenden Vernetzung eröffnet.

Nach einer erfolgreichen Beta-Phase Anfang dieses Jahres ist die Plattform LYVVE

nun vollständig in Betrieb und wird um Inserate aus fast 30 Ländern erweitert,

in denen eXp Realty tätig ist. Die unter LYVVE.com (https://lyvve.com/)

bereitgestellte Plattform wurde optimiert, um Nutzern, die weltweit nach

Immobilien suchen, ein schnelleres und intuitiveres Erlebnis zu bieten.

?Wie Menschen Häuser kaufen und verkaufen, hat sich verändert; die Welt ist

vernetzter und Käufer denken heute global", so Felix Bravo, Geschäftsführer von

eXp Realty International.?LYVVE bringt Makler und Kunden in Echtzeit zusammen

und macht die internationale Immobiliensuche einfach und transparent. Dank

integrierter Funktionen wie WhatsApp -Messaging ist die Kommunikation einfach,

direkt und unmittelbar. Das ist die Zukunft der modernen Immobilienbranche.

Wir bei eXp glauben, dass das Immobiliengeschäft nicht an Grenzen Halt macht -

und dies sollte auch für Möglichkeiten gelten. LYVVE wurde genau dafür

entwickelt: eine Plattform, auf der man eine Ferienvilla in Mexiko oder einen

Weinberg in Frankreich an einer zentralen Anlaufstelle finden kann, die direkt

mit der Quelle verbunden ist, die dies ermöglicht. Unsere Makler haben die volle

Kontrolle über ihre Angebote, ihre Daten und ihre Interessenten."

Viele Plattformen sind regionsbezogen, LYVVE hingegen operiert unter dem Motto

?The World, Listed(TM)". Die Plattform ist mehr als eine Suchmaschine: Sie

unterstützt mehrere Währungen, regionale Details und verschiedene

Immobilientypen. Zudem eröffnet sie Bauunternehmern und Entwicklern die

Möglichkeit, ihre Projekte einem weltweiten Publikum zu präsentieren und so neue

Gemeinschaften und Investitionsmöglichkeiten in Echtzeit miteinander zu

verbinden. Als leistungsstarker neuer Kanal für globale Präsenz und

Zusammenarbeit, ermöglicht sie eine schnellere Markteinführung zukünftiger

Projekte als je zuvor.

LYVVE wurde von Bravo konzipiert und von Immobilienexperten und Ingenieuren

entwickelt, die wissen, welche Anforderungen Makler wirklich haben. Die

Plattform wurde mit dem Ziel geschaffen, maklerorientiert zu bleiben und

diejenigen zu unterstützen, die die Branche vorantreiben. Dies spiegelt auch den

wachsenden Fokus von eXp wider, eigene Technologien zu entwickeln und mithilfe

von KI intelligentere und einfachere Möglichkeiten für Makler und Verbraucher zu

schaffen, über Grenzen hinweg miteinander in Kontakt zu treten. Im Hinblick auf

das Ziel von eXp, bis 2030 in 50 Länder zu expandieren, wird LYVVE

weiterentwickelt und um weitere Angebote, Märkte und Funktionen erweitert, die

globale Chancen erschließen.

?LYVVE ist die Antwort auf drei grundlegende Herausforderungen der Branche:

Fragmentierung, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit", so Bravo.?Die Plattform

vereint alles an einem Ort: einen mühelosen, einheitlichen und grenzenlosen

Marktplatz, auf dem Gelegenheiten ebenso frei zirkulieren wie Informationen.

Unser Ziel ist recht einfach: der globale Immobilienmarkt soll genauso leicht

zugänglich sein wie der lokale."

Der Name LYVVE spiegelt diese Vision wider: die Möglichkeit, dort zu leben, wo

man schon immer leben wollte.

Verbraucher und Makler können LYVVE unter LYVVE.com (https://lyvve.com/)

entdecken.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die

Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das

weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 83.000 Maklern

in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet

eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen,

Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das

Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen.

Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter

expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein

vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als

Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen

Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und

langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie

unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,

beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich

erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zur Entwicklung, Funktionalität und den

erwarteten Vorteilen der LYVVE-Plattform, zur Fähigkeit des Unternehmens, seine

internationale Expansion fortzusetzen, sowie zu den erwarteten Auswirkungen

seiner proprietären Technologie auf die Produktivität der Mitarbeiter, die

Konnektivität und das Kundenerlebnis. Wichtige Faktoren, die dazu beitragen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen,

sind unter anderem Veränderungen der Immobilienmarktbedingungen, die

Rekrutierung und die Bindungsraten von Mitarbeitern, die Fähigkeit des

Unternehmens, seine Technologie-Roadmap umzusetzen und seine internationalen

Aktivitäten auszuweiten, Wettbewerbsdruck, regulatorische oder wirtschaftliche

Veränderungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie andere

Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten

Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir

übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-

e9cdfa74d2f7

Â°