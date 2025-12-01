|
01.12.2025 15:04:38
GNW-News: eXp Realty präsentiert LYVVE, eine globale Suchplattform, die das Immobilienerlebnis weltweit neu definiert
^BELLINGHAM, Washington, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, "the most
agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" (das am stärksten auf Makler
ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste
Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute die
offizielle Einführung von LYVVE(TM) bekannt, einer internationalen Plattform für
die Immobiliensuche, die eXp-Maklern und Verbrauchern neue Möglichkeiten der
grenzüberschreitenden Vernetzung eröffnet.
Nach einer erfolgreichen Beta-Phase Anfang dieses Jahres ist die Plattform LYVVE
nun vollständig in Betrieb und wird um Inserate aus fast 30 Ländern erweitert,
in denen eXp Realty tätig ist. Die unter LYVVE.com (https://lyvve.com/)
bereitgestellte Plattform wurde optimiert, um Nutzern, die weltweit nach
Immobilien suchen, ein schnelleres und intuitiveres Erlebnis zu bieten.
?Wie Menschen Häuser kaufen und verkaufen, hat sich verändert; die Welt ist
vernetzter und Käufer denken heute global", so Felix Bravo, Geschäftsführer von
eXp Realty International.?LYVVE bringt Makler und Kunden in Echtzeit zusammen
und macht die internationale Immobiliensuche einfach und transparent. Dank
integrierter Funktionen wie WhatsApp-Messaging ist die Kommunikation einfach,
direkt und unmittelbar. Das ist die Zukunft der modernen Immobilienbranche.
Wir bei eXp glauben, dass das Immobiliengeschäft nicht an Grenzen Halt macht -
und dies sollte auch für Möglichkeiten gelten. LYVVE wurde genau dafür
entwickelt: eine Plattform, auf der man eine Ferienvilla in Mexiko oder einen
Weinberg in Frankreich an einer zentralen Anlaufstelle finden kann, die direkt
mit der Quelle verbunden ist, die dies ermöglicht. Unsere Makler haben die volle
Kontrolle über ihre Angebote, ihre Daten und ihre Interessenten."
Viele Plattformen sind regionsbezogen, LYVVE hingegen operiert unter dem Motto
?The World, Listed(TM)". Die Plattform ist mehr als eine Suchmaschine: Sie
unterstützt mehrere Währungen, regionale Details und verschiedene
Immobilientypen. Zudem eröffnet sie Bauunternehmern und Entwicklern die
Möglichkeit, ihre Projekte einem weltweiten Publikum zu präsentieren und so neue
Gemeinschaften und Investitionsmöglichkeiten in Echtzeit miteinander zu
verbinden. Als leistungsstarker neuer Kanal für globale Präsenz und
Zusammenarbeit, ermöglicht sie eine schnellere Markteinführung zukünftiger
Projekte als je zuvor.
LYVVE wurde von Bravo konzipiert und von Immobilienexperten und Ingenieuren
entwickelt, die wissen, welche Anforderungen Makler wirklich haben. Die
Plattform wurde mit dem Ziel geschaffen, maklerorientiert zu bleiben und
diejenigen zu unterstützen, die die Branche vorantreiben. Dies spiegelt auch den
wachsenden Fokus von eXp wider, eigene Technologien zu entwickeln und mithilfe
von KI intelligentere und einfachere Möglichkeiten für Makler und Verbraucher zu
schaffen, über Grenzen hinweg miteinander in Kontakt zu treten. Im Hinblick auf
das Ziel von eXp, bis 2030 in 50 Länder zu expandieren, wird LYVVE
weiterentwickelt und um weitere Angebote, Märkte und Funktionen erweitert, die
globale Chancen erschließen.
?LYVVE ist die Antwort auf drei grundlegende Herausforderungen der Branche:
Fragmentierung, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit", so Bravo.?Die Plattform
vereint alles an einem Ort: einen mühelosen, einheitlichen und grenzenlosen
Marktplatz, auf dem Gelegenheiten ebenso frei zirkulieren wie Informationen.
Unser Ziel ist recht einfach: der globale Immobilienmarkt soll genauso leicht
zugänglich sein wie der lokale."
Der Name LYVVE spiegelt diese Vision wider: die Möglichkeit, dort zu leben, wo
man schon immer leben wollte.
Verbraucher und Makler können LYVVE unter LYVVE.com (https://lyvve.com/)
entdecken.
Über eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das?Unternehmen") ist die
Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das
weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 83.000 Maklern
in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet
eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen,
Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das
Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen.
Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter
expworldholdings.com.
SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein
vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als
Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen
Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und
langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie
unter success.com.
Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider,
beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich
erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen
umfassen unter anderem Aussagen zur Entwicklung, Funktionalität und den
erwarteten Vorteilen der LYVVE-Plattform, zur Fähigkeit des Unternehmens, seine
internationale Expansion fortzusetzen, sowie zu den erwarteten Auswirkungen
seiner proprietären Technologie auf die Produktivität der Mitarbeiter, die
Konnektivität und das Kundenerlebnis. Wichtige Faktoren, die dazu beitragen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen,
sind unter anderem Veränderungen der Immobilienmarktbedingungen, die
Rekrutierung und die Bindungsraten von Mitarbeitern, die Fähigkeit des
Unternehmens, seine Technologie-Roadmap umzusetzen und seine internationalen
Aktivitäten auszuweiten, Wettbewerbsdruck, regulatorische oder wirtschaftliche
Veränderungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie andere
Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission
eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten
Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Medienkontakt:
eXp World Holdings, Inc.
mediarelations@expworldholdings.com
Kontakt für Anlegerbeziehungen:
Denise Garcia
investors@expworldholdings.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-
e9cdfa74d2f7
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.