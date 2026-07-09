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09.07.2026 18:54:41
GNW-News: Exterro bringt ARMOUR for FTK auf den Markt: Forensische Untersuchungen, die mit einer Frage beginnen - und nicht mit einem ganzen Stapel an Werkze...
^PORTLAND, Oregon, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute?ARMOUR
for FTK" auf den Markt gebracht und erweitert damit die FTK Central-Plattform um
agentengestützte Fernuntersuchungen, ohne dabei die forensische Integrität zu
beeinträchtigen, die aufgrund gesetzlicher, behördlicher und Compliance-Vorgaben
erforderlich ist. Ermittler stellen die Frage; die KI von Exterro führt
forensische Analysen über aktive Endgeräte, Cloud-Dienste, Identitäten und
Kommunikationswege hinweg durch und erstellt dabei ein überprüfbares
Beweismaterial, das so konzipiert ist, dass es einer rechtlichen und
behördlichen Überprüfung standhält.
Im Gegensatz zu KI-Tools, die sich auf die Zusammenfassung von Informationen
beschränken, führt ARMOUR for FTK kontrollierte forensische Untersuchungen
durch, indem es KI-basierte Schlussfolgerungen direkt mit der forensischen
Technologie von Exterro verknüpft. Diese Funktion beseitigt eines der größten
Hindernisse bei der Reaktion auf Vorfälle in Unternehmen: Untersuchungsteams
müssen nach wie vor Beweismaterial über drei bis sechs separate Sicherheits- und
Forensik-Tools hinweg koordinieren, während viele ältere Endpunkt-Agenten nur
einmal pro Stunde nach neuen Beweisen abfragen, was zu Verzögerungen und Lücken
in der Beweiskette führt. Durch die Reduzierung manueller Koordinationsaufwände
und die Beseitigung dieser Engpässe unterstützt ARMOUR for FTK Ermittler dabei,
schneller voranzukommen, und gewährleistet gleichzeitig die Aufzeichnung von
rechtssicheren Beweismitteln, die Unternehmen benötigen, wenn rechtliche,
aufsichtsrechtliche und geschäftliche Risiken auf dem Spiel stehen.
?Die Erkennung ist erst der Anfang. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin,
dass die Ermittlungsteams klären müssen, was geschehen ist, das Ausmaß des
Vorfalls erfassen und Beweismittel sammeln müssen, um geschäftliche, rechtliche
und aufsichtsrechtliche Entscheidungen treffen zu können. Wir haben ARMOUR for
FTK entwickelt, damit Ermittler direkt mit der Frage beginnen können, die sie
klären müssen, und nicht mit den manuellen Prozessen, die zur Beantwortung
dieser Frage erforderlich sind." - Ajith Samuel, Chief Product Officer, Exterro
Funktionsweise
ARMOUR for FTK verbindet natürliche Sprache mit forensischen Ausführungsabläufen
über einen einzigen, geregelten Workflow. Ermittler legen das Ermittlungsziel
fest; die KI ermittelt die geeignete Abfolge der forensischen Maßnahmen; die
Technologie von Exterro führt die Arbeiten durch - darunter die Beweissicherung,
die Speicherauslesung, die Analyse von Artefakten, die Korrelation von Events
und die Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs - und zwar über aktive Endgeräte
im Unternehmensnetzwerk hinweg und mit einer Abfrageverzögerung von nahezu null.
Ermittler erhalten strukturierte Ergebnisse mit dem vollständigen Kontext, der
erforderlich ist, um den Vorfall zu überprüfen und die angemessene Reaktion
festzulegen, wobei sie die volle Verantwortung für den Umfang, die Ergebnisse
und alle endgültigen Entscheidungen behalten.
Die Auswirkungen werden in den Ermittlungen deutlich, bei denen Geschwindigkeit,
Umfang und Rechtshaltbarkeit am wichtigsten sind:
* Reaktion auf Ransomware - Während eines aktiven Angriffs können Ermittler
bei großen Finanzinstituten und Versicherern über eine einzige Abfrage
feststellen, welche Endgeräte kompromittiert sind, ob eine laterale Bewegung
stattgefunden hat und welche Systeme sofort isoliert werden müssen.
Gelöschte Artefakte werden wiederhergestellt, Speicherinhalte erfasst und
Beweismittel über aktive Endpunkte hinweg miteinander verknüpft, wodurch
Teams die Aktivitäten der Angreifer schneller rekonstruieren und Maßnahmen
ergreifen können, bevor sich der Vorfall ausweitet.
* Insiderrisiken und Datenexfiltration - Große Unternehmen aus den Bereichen
Energie, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen, die Zehntausende von
Endgeräten verwalten; Ermittler können abfragen, ob auf sensible Daten
zugegriffen, diese kopiert oder außerhalb der zugelassenen Kanäle übertragen
wurden, und erhalten korrelierte Ergebnisse über Endgeräte, Cloud-
Anwendungen, Identitäten und Kommunikationswege hinweg, gestützt durch eine
dokumentierte Aufzeichnung, die für rechtliche und aufsichtsrechtliche
Überprüfungen ausgelegt ist. Untersuchungsteams aus diesen Branchen teilten
Exterro mit, dass sie bereits seit fünf Jahren oder länger auf genau diese
Funktion gewartet hätten.
Die Ergebnisse sprechen für sich: eine schnellere Festlegung des
Untersuchungsumfangs, erweiterte Kapazitäten der Ermittler, eine verbesserte
Einheitlichkeit der Ermittlungen sowie eine einzige, auf Fakten basierende
Dokumentation, die von Beginn an alle Beteiligten aus den Bereichen Sicherheit,
Recht, Personalwesen, Compliance und der Unternehmensleitung auf einen
gemeinsamen Stand bringt.
Teil einer umfassenderen KI-Strategie
ARMOUR for FTK wurde im Rahmen eines aktiven Design-Partnerprogramms mit
Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen,
Versicherungen, Energie und Einzelhandel entwickelt - Branchen, in denen sich
die Kosten einer langwierigen Untersuchung in Form von regulatorischen Risiken,
Betriebsstörungen und Millionen betroffener Datensätze niederschlagen. Ein immer
wiederkehrendes Thema: Ermittlungsteams verfügen zwar schon seit Langem über
Investitionen in KI und Zugriff auf Endgeräte, jedoch fehlte bislang eine
einheitliche Plattform, die beide Bereiche mit forensischer Präzision
miteinander verband. ARMOUR for FTK schließt diese Lücke.
Exterro hat das ARMOUR-Modell bereits im Bereich der Rechtsabwicklung
vorgestellt und die Bearbeitungszeit für eingehende Vorladungen von 90 Minuten
auf nur noch fünf Minuten reduziert (https://www.exterro.com/news-press/exterro-
launches-industrys-first-autonomous-ai-engine-to-eliminate-up-to-95-of-manual-
subpoena-work-and-reclaim-7-500-enterprise-hours). ARMOUR for FTK überträgt
dasselbe regulierte Ausführungsmodell auf forensische Untersuchungen. Laut
Gartner® heißt es:?Bis zum Jahr 2030 werden mehr als 70 % der herkömmlichen
Modelle manueller, von Menschen abhängiger forensischer Untersuchungen durch
eine autonome Lösung ersetzt worden sein, die derzeit noch fast ausschließlich
manuell durchgeführt wird." Anstatt auf diese Zukunft zu warten, bietet Exterro
bereits heute kontrollierte KI für Unternehmensuntersuchungen an. Um mehr über
die KI-Strategie von Exterro und das ARMOUR-Framework zu erfahren, besuchen
Sie https://www.exterro.com/armour
?Enterprise-KI entwickelt sich weg von der Unterstützung bei der
Informationssuche hin zur Unterstützung bei der Erledigung regulierter
Arbeitsaufgaben. Jedes Ergebnis muss transparent, nachvollziehbar und von den
Forschern überprüft sein. ARMOUR for FTK beschleunigt Ermittlungen, ohne die
Beweisstandards zu beeinträchtigen, die rechtliche, Compliance- und
aufsichtsrechtliche Verpflichtungen erfordern." - Harsh Behl, VP of DFIR Product
Management, Exterro
Verfügbarkeit
ARMOUR for FTK ist ab sofort erhältlich. Erfahren Sie mehr unter www.exterro.com
(http://www.exterro.com/).
Quelle: Gartner-Bericht,?Agentic AI Is Set to Revolutionize Digital Forensics
and Incident Response", Zane West, April 2026.
Gartner ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell
Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise
und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-
Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und
das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die
nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen
Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/).
Medienkontakt
Hazel Ramirez
hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)
Anamika Dhirendrakumar
anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
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