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12.05.2026 17:31:38
GNW-News: Exterro bringt die branchenweit erste autonome KI-Engine auf den Markt, die bis zu 95 % der manuellen Arbeit im Zusammenhang mit Vorladungen überfl...
^PORTLAND, Oregon, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der manuelle Ablauf von
Rechtsabteilungen ist beendet. Exterro (https://www.exterro.com/), der
Marktführer für Software zum einheitlichen Datenrisikomanagement, hat heute den
Exterro Subpoena Manager vorgestellt, eine agentenbasierte KI-Lösung, die den
langsamen und fragmentierten Prozess, mit dem Unternehmen bei der Bearbeitung
von Vorladungen konfrontiert sind, in ein schnelleres, intelligenteres und
besser kontrollierbares Abwicklungssystem verwandelt. Diese Lösung, die über das
Paradigma?KI als Assistent" hinausgeht, indem sie wirklich autonome,
agentenbasierte Arbeitsabläufe mit integrierter menschlicher Aufsicht nutzt,
reduziert den Zeitaufwand für die Entgegennahme und Weiterleitung von
Vorladungen von 90 Minuten auf nur noch fünf Minuten.
Der Exterro Subpoena Manager ist der erste Schritt zur Entlastung von
Unternehmen, die eine autonomere Plattform für das Risikomanagement nutzen
möchten. Dies steht im Zusammenhang mit dem visionären neuen Rahmenkonzept von
Exterro, ARMOUR (Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response
(http://www.exterro.com/news-press/exterro-unveils-armor-a-vision-for-
autonomous-risk-management-that-redefines-the-future-of-enterprise-legal-and-
data-governance)), das das Unternehmen heute vorgestellt hat. Mit der sofortigen
Verfügbarkeit des Exterro Subpoena Managers macht Exterro deutlich, dass ARMOUR
weder eine Roadmap noch eine theoretische Vision ist. Dies bedeutet das Ende der
manuellen rechtlichen Koordination, da routinemäßige Arbeitsschritte durch eine
KI-gesteuerte Abwicklung ersetzt werden, die komplexe Arbeitsabläufe heute
transparent und nachprüfbar abwickelt.
?Der Markt für Rechtstechnologie ist derzeit mit KI-Tools übersättigt, die zwar
Unterstützung bieten, aber nicht wirklich die eigentliche Ausführung übernehmen.
Der Ansatz von Exterro unterscheidet sich grundlegend; das Unternehmen verfolgt
eine einzigartige Vision, die über den Lärm hinausgeht, um einen weit
verbreiteten betrieblichen Engpass zu beseitigen", sagte Ryan O'Leary, Research
Director, Privacy and Legal Technology bei IDC.?Durch den Einsatz autonomer KI
bei Arbeitsabläufen wie der Beantwortung von Vorladungen bietet Exterro einen
unmittelbaren, bahnbrechenden Mehrwert, der es Rechtsabteilungen ermöglicht, von
der manuellen Koordination zur strategischen Steuerung überzugehen."
Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Einsatzes: Sofortige Ergebnisse in Höhe
von über 500.000 Dollar
Während die Branche mit KI-Chatbots überschwemmt wird, die Antworten ohne
Rechenschaftspflicht liefern, sorgt der Exterro Subpoena Manager bereits heute
für greifbare Geschäftsergebnisse. Für große Unternehmen in stark regulierten
Branchen bedeutet dies eine Abkehr von manuellen Routineaufgaben hin zu einer
autonomen Ausführung, die erhebliche Verbesserungen des Geschäftsergebnisses
bewirken soll:
* Bis zu 95 % weniger manueller Aufwand: Der Exterro Subpoena Manager macht
den manuellen Erfassungsaufwand überflüssig, der Teams ausbremst, und
reduziert den Zeitaufwand für diesen Prozess um bis zu 95 %.
* Bis zu 7.500 Stunden weniger manuelle Arbeit: Die Bearbeitung von 100
Vorladungen pro Woche kostet große Unternehmen jährlich 7.500 Stunden - das
entspricht fast vier Vollzeitmitarbeitern, die für Verwaltungsaufgaben
ausfallen. Der Exterro Subpoena Manager reduziert diesen Aufwand auf
insgesamt nur 417 Stunden strategischer Überwachung pro Jahr.
* Mögliche Einsparungen von über 500.000 Dollar: Bei einem Bearbeitungssatz
von 75 Dollar pro Stunde können die Kosten für Unternehmen, die große Mengen
an Vorladungen bearbeiten, jährlich 500.000 Dollar übersteigen. Der Exterro
Subpoena Manager reduziert diese Ausgaben erheblich und senkt damit jedes
Jahr die Kosten für Unternehmen mit hohem Arbeitsaufkommen.
* Bis zu 10-facher operativer Durchsatz: Durch die Automatisierung der
administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfassung von Vorladungen,
der Weiterleitung von Informationsanfragen an die zuständigen Abteilungen,
der automatischen Nachverfolgung sowie der anschließenden Sicherung,
Erfassung und Prüfung relevanter Daten vor der Herausgabe können
Rechtsabteilungen das Zehnfache des Arbeitsvolumens im Zusammenhang mit
Vorladungen bewältigen.
Der Exterro Subpoena Manager nutzt regulierte autonome Agenten, um Vorladungen
aus beliebigen Kanälen zu erfassen, wobei wichtige Fristen und Fallangaben
sofort extrahiert werden, um strukturierte Datensätze ohne manuelle Dateneingabe
zu erstellen. Anschließend koordiniert das System die gesamte nachfolgende
Abwicklung, indem es Daten aus verschiedenen Unternehmenssystemen miteinander
verknüpft, um die Sicherung, Erfassung und Prüfung voranzutreiben, während die
Rechtsabteilungen weiterhin die strategische Kontrolle über jede endgültige
Genehmigung behalten.
Wissen mit Handeln ergänzen.
?Dies ist das erste Mal, dass juristische Aufgaben tatsächlich über komplexe
Unternehmenssysteme hinweg per Konversation ausgeführt werden können", sagte
Ajith Samuel, Chief Product Officer bei Exterro.?Wir verlangen von den
Rechtsabteilungen nicht, dass sie Optionen 'prüfen' oder sich lediglich mit
einem Bot unterhalten; wir stellen ihnen eine Plattform zur Verfügung, die
darauf ausgelegt ist, unter ihrer Aufsicht geschäftliche Ergebnisse zu erzielen.
Der Exterro Subpoena Manager ist der erste Beweis dafür, was das ARMOUR-
Framework in der Praxis leisten kann: Es beseitigt isolierte Arbeitsschritte und
beschleunigt die Abwicklung bereits heute."
Ein Konzept für autonome Unternehmen
Die Neugestaltung der Art und Weise, wie Rechtsabteilungen Vorladungen
verwalten, ist der innovative, grundlegende erste Schritt zur Umsetzung von
Exterros visionärem KI-Framework ARMOUR und dient als Motor für die künftige
Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten, internen Untersuchungen und
Datenverwaltung. Mit dem Exterro Subpoena Manager leisten die Agenten, die
sicher mit den Datenquellen des Unternehmens verbunden sind, weit mehr als nur
Vorschläge zu unterbreiten. Sie setzen diese um, führen jeden Schritt des
Verfahrens zur Beantwortung von Vorladungen durch und halten dabei wie
vorgesehen für eine menschliche Überprüfung an. Da das System nach und nach
lernt, wie Unternehmen den Arbeitsablauf verwalten möchten, können die Agenten
auf Wunsch immer mehr zusätzliche Schritte im Arbeitsablauf selbstständig
ausführen, bevor sie sich beim Benutzer melden.
In Zukunft werden Kunden bald in der Lage sein, komplexe, mehrstufige
Datenrisikoprozesse über die Exterro-Plattform hinweg mithilfe von Dialogen in
natürlicher Sprache zu verwalten, anstatt sich durch menügesteuerte Abläufe in
verschiedenen Softwarelösungen klicken zu müssen.
Wenn Sie daran interessiert sind, die Zukunft der KI im Rechtsbereich
mitzugestalten, können Sie sich hier für die Teilnahme an unserem exklusiven
Preview-Programm bewerben (https://go.exterro.com/future-of-ai-in-legal-tech).
Warum Exterro? Die Architektur der Realität
Exterro verfügt dank 13 Jahren Erfahrung im Datenmanagement und in der KI-
Innovation über eine einzigartige Position, um autonome KI-Lösungen anzubieten,
und kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Vernetzung der
vielfältigen Komponenten der Dateninfrastruktur eines Unternehmens
zurückblicken. Im Gegensatz zu generischen Tools, die isoliert eingesetzt
werden, überbrückt die Plattform von Exterro von Haus aus die Lücke zwischen
getrennten Systemen und stellt sicher, dass Daten aus gängigen Erfassungsquellen
miteinander verknüpft werden, um eine umfassende und präzise
Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
* Zentrale Abwicklung: Exterro ist eine Plattform, die speziell dafür
entwickelt wurde, die Aufbewahrungspflicht, die Datenerfassung, die
Datenverarbeitung und die Beantwortung von Anfragen an einem Ort zu bündeln
und so unübersichtliche Arbeitsabläufe durch ein zentrales System zu
ersetzen.
* Umfassende Unternehmensvernetzung: Mit über 190 Konnektoren greift Exterro
direkt dort auf Daten zu, wo diese bereits gespeichert sind - hinter Ihrer
Firewall -, und gewährleistet so zuverlässige, sichere und nachvollziehbare
Ergebnisse.
* Von Menschen gesteuerte Orchestrierung: Dies ist keine?Black Box", sondern
eine digitale Belegschaft, die Ihnen unterstellt ist. Während das System die
mühsame manuelle Arbeit übernimmt, treffen Juristen die endgültigen
Entscheidungen. Sie behalten die Kontrolle und geben für jede Maßnahme die
endgültige strategische Freigabe, während das System anhand Ihres fachlichen
Urteilsvermögens lernt und sich optimiert.
Erleben Sie auf der CLOC 2026 das Ende der manuellen Beantwortung von
Vorladungen
Exterro wird den Exterro Subpoena Manager und die autonome KI offiziell auf der
Veranstaltung des Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) Global Institute
in Chicago vorstellen. Erleben Sie die nächste Generation der Rechtsabwicklung -
sie findet gerade statt.
Erfahren Sie mehr über den Exterro Subpoena Manager unter exterro.com/e-
discovery-software/subpoena-manager (http://exterro.com/e-discovery-
software/subpoena-manager).
Exterro Subpoena Manager ist eine SaaS-Lösung, die je nach Umfang der
bearbeiteten Vorladungen flexible On-Demand- oder Mengenpreise bietet.
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell
Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise
und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-
Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und
das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die
nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen
Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.exterro.com (http://www.exterro.com/).
Medienkontakte:
Hazel Ramirez
Plat4orm
hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)
Anamika Dhirendrakumar
anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
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