GNW-News: Exterro bringt die branchenweit erste autonome KI-Engine auf den Markt, die bis zu 95 % der manuellen Arbeit im Zusammenhang mit Vorladungen überfl...

^PORTLAND, Oregon, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der manuelle Ablauf von

Rechtsabteilungen ist beendet. Exterro (https://www.exterro.com/), der

Marktführer für Software zum einheitlichen Datenrisikomanagement, hat heute den

Exterro Subpoena Manager vorgestellt, eine agentenbasierte KI-Lösung, die den

langsamen und fragmentierten Prozess, mit dem Unternehmen bei der Bearbeitung

von Vorladungen konfrontiert sind, in ein schnelleres, intelligenteres und

besser kontrollierbares Abwicklungssystem verwandelt. Diese Lösung, die über das

Paradigma?KI als Assistent" hinausgeht, indem sie wirklich autonome,

agentenbasierte Arbeitsabläufe mit integrierter menschlicher Aufsicht nutzt,

reduziert den Zeitaufwand für die Entgegennahme und Weiterleitung von

Vorladungen von 90 Minuten auf nur noch fünf Minuten.

Der Exterro Subpoena Manager ist der erste Schritt zur Entlastung von

Unternehmen, die eine autonomere Plattform für das Risikomanagement nutzen

möchten. Dies steht im Zusammenhang mit dem visionären neuen Rahmenkonzept von

Exterro, ARMOUR (Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response

(http://www.exterro.com/news-press/exterro-unveils-armor-a-vision-for-

autonomous-risk-management-that-redefines-the-future-of-enterprise-legal-and-

data-governance)), das das Unternehmen heute vorgestellt hat. Mit der sofortigen

Verfügbarkeit des Exterro Subpoena Managers macht Exterro deutlich, dass ARMOUR

weder eine Roadmap noch eine theoretische Vision ist. Dies bedeutet das Ende der

manuellen rechtlichen Koordination, da routinemäßige Arbeitsschritte durch eine

KI-gesteuerte Abwicklung ersetzt werden, die komplexe Arbeitsabläufe heute

transparent und nachprüfbar abwickelt.

?Der Markt für Rechtstechnologie ist derzeit mit KI-Tools übersättigt, die zwar

Unterstützung bieten, aber nicht wirklich die eigentliche Ausführung übernehmen.

Der Ansatz von Exterro unterscheidet sich grundlegend; das Unternehmen verfolgt

eine einzigartige Vision, die über den Lärm hinausgeht, um einen weit

verbreiteten betrieblichen Engpass zu beseitigen", sagte Ryan O'Leary, Research

Director, Privacy and Legal Technology bei IDC.?Durch den Einsatz autonomer KI

bei Arbeitsabläufen wie der Beantwortung von Vorladungen bietet Exterro einen

unmittelbaren, bahnbrechenden Mehrwert, der es Rechtsabteilungen ermöglicht, von

der manuellen Koordination zur strategischen Steuerung überzugehen."

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Einsatzes: Sofortige Ergebnisse in Höhe

von über 500.000 Dollar

Während die Branche mit KI-Chatbots überschwemmt wird, die Antworten ohne

Rechenschaftspflicht liefern, sorgt der Exterro Subpoena Manager bereits heute

für greifbare Geschäftsergebnisse. Für große Unternehmen in stark regulierten

Branchen bedeutet dies eine Abkehr von manuellen Routineaufgaben hin zu einer

autonomen Ausführung, die erhebliche Verbesserungen des Geschäftsergebnisses

bewirken soll:

* Bis zu 95 % weniger manueller Aufwand: Der Exterro Subpoena Manager macht

den manuellen Erfassungsaufwand überflüssig, der Teams ausbremst, und

reduziert den Zeitaufwand für diesen Prozess um bis zu 95 %.

* Bis zu 7.500 Stunden weniger manuelle Arbeit: Die Bearbeitung von 100

Vorladungen pro Woche kostet große Unternehmen jährlich 7.500 Stunden - das

entspricht fast vier Vollzeitmitarbeitern, die für Verwaltungsaufgaben

ausfallen. Der Exterro Subpoena Manager reduziert diesen Aufwand auf

insgesamt nur 417 Stunden strategischer Überwachung pro Jahr.

* Mögliche Einsparungen von über 500.000 Dollar: Bei einem Bearbeitungssatz

von 75 Dollar pro Stunde können die Kosten für Unternehmen, die große Mengen

an Vorladungen bearbeiten, jährlich 500.000 Dollar übersteigen. Der Exterro

Subpoena Manager reduziert diese Ausgaben erheblich und senkt damit jedes

Jahr die Kosten für Unternehmen mit hohem Arbeitsaufkommen.

* Bis zu 10-facher operativer Durchsatz: Durch die Automatisierung der

administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfassung von Vorladungen,

der Weiterleitung von Informationsanfragen an die zuständigen Abteilungen,

der automatischen Nachverfolgung sowie der anschließenden Sicherung,

Erfassung und Prüfung relevanter Daten vor der Herausgabe können

Rechtsabteilungen das Zehnfache des Arbeitsvolumens im Zusammenhang mit

Vorladungen bewältigen.

Der Exterro Subpoena Manager nutzt regulierte autonome Agenten, um Vorladungen

aus beliebigen Kanälen zu erfassen, wobei wichtige Fristen und Fallangaben

sofort extrahiert werden, um strukturierte Datensätze ohne manuelle Dateneingabe

zu erstellen. Anschließend koordiniert das System die gesamte nachfolgende

Abwicklung, indem es Daten aus verschiedenen Unternehmenssystemen miteinander

verknüpft, um die Sicherung, Erfassung und Prüfung voranzutreiben, während die

Rechtsabteilungen weiterhin die strategische Kontrolle über jede endgültige

Genehmigung behalten.

Wissen mit Handeln ergänzen.

?Dies ist das erste Mal, dass juristische Aufgaben tatsächlich über komplexe

Unternehmenssysteme hinweg per Konversation ausgeführt werden können", sagte

Ajith Samuel, Chief Product Officer bei Exterro.?Wir verlangen von den

Rechtsabteilungen nicht, dass sie Optionen 'prüfen' oder sich lediglich mit

einem Bot unterhalten; wir stellen ihnen eine Plattform zur Verfügung, die

darauf ausgelegt ist, unter ihrer Aufsicht geschäftliche Ergebnisse zu erzielen.

Der Exterro Subpoena Manager ist der erste Beweis dafür, was das ARMOUR-

Framework in der Praxis leisten kann: Es beseitigt isolierte Arbeitsschritte und

beschleunigt die Abwicklung bereits heute."

Ein Konzept für autonome Unternehmen

Die Neugestaltung der Art und Weise, wie Rechtsabteilungen Vorladungen

verwalten, ist der innovative, grundlegende erste Schritt zur Umsetzung von

Exterros visionärem KI-Framework ARMOUR und dient als Motor für die künftige

Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten, internen Untersuchungen und

Datenverwaltung. Mit dem Exterro Subpoena Manager leisten die Agenten, die

sicher mit den Datenquellen des Unternehmens verbunden sind, weit mehr als nur

Vorschläge zu unterbreiten. Sie setzen diese um, führen jeden Schritt des

Verfahrens zur Beantwortung von Vorladungen durch und halten dabei wie

vorgesehen für eine menschliche Überprüfung an. Da das System nach und nach

lernt, wie Unternehmen den Arbeitsablauf verwalten möchten, können die Agenten

auf Wunsch immer mehr zusätzliche Schritte im Arbeitsablauf selbstständig

ausführen, bevor sie sich beim Benutzer melden.

In Zukunft werden Kunden bald in der Lage sein, komplexe, mehrstufige

Datenrisikoprozesse über die Exterro-Plattform hinweg mithilfe von Dialogen in

natürlicher Sprache zu verwalten, anstatt sich durch menügesteuerte Abläufe in

verschiedenen Softwarelösungen klicken zu müssen.

Wenn Sie daran interessiert sind, die Zukunft der KI im Rechtsbereich

mitzugestalten, können Sie sich hier für die Teilnahme an unserem exklusiven

Preview-Programm bewerben (https://go.exterro.com/future-of-ai-in-legal-tech).

Warum Exterro? Die Architektur der Realität

Exterro verfügt dank 13 Jahren Erfahrung im Datenmanagement und in der KI-

Innovation über eine einzigartige Position, um autonome KI-Lösungen anzubieten,

und kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Vernetzung der

vielfältigen Komponenten der Dateninfrastruktur eines Unternehmens

zurückblicken. Im Gegensatz zu generischen Tools, die isoliert eingesetzt

werden, überbrückt die Plattform von Exterro von Haus aus die Lücke zwischen

getrennten Systemen und stellt sicher, dass Daten aus gängigen Erfassungsquellen

miteinander verknüpft werden, um eine umfassende und präzise

Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

* Zentrale Abwicklung: Exterro ist eine Plattform, die speziell dafür

entwickelt wurde, die Aufbewahrungspflicht, die Datenerfassung, die

Datenverarbeitung und die Beantwortung von Anfragen an einem Ort zu bündeln

und so unübersichtliche Arbeitsabläufe durch ein zentrales System zu

ersetzen.

* Umfassende Unternehmensvernetzung: Mit über 190 Konnektoren greift Exterro

direkt dort auf Daten zu, wo diese bereits gespeichert sind - hinter Ihrer

Firewall -, und gewährleistet so zuverlässige, sichere und nachvollziehbare

Ergebnisse.

* Von Menschen gesteuerte Orchestrierung: Dies ist keine?Black Box", sondern

eine digitale Belegschaft, die Ihnen unterstellt ist. Während das System die

mühsame manuelle Arbeit übernimmt, treffen Juristen die endgültigen

Entscheidungen. Sie behalten die Kontrolle und geben für jede Maßnahme die

endgültige strategische Freigabe, während das System anhand Ihres fachlichen

Urteilsvermögens lernt und sich optimiert.

Erleben Sie auf der CLOC 2026 das Ende der manuellen Beantwortung von

Vorladungen

Exterro wird den Exterro Subpoena Manager und die autonome KI offiziell auf der

Veranstaltung des Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) Global Institute

in Chicago vorstellen. Erleben Sie die nächste Generation der Rechtsabwicklung -

sie findet gerade statt.

Erfahren Sie mehr über den Exterro Subpoena Manager unter exterro.com/e-

discovery-software/subpoena-manager (http://exterro.com/e-discovery-

software/subpoena-manager).

Exterro Subpoena Manager ist eine SaaS-Lösung, die je nach Umfang der

bearbeiteten Vorladungen flexible On-Demand- oder Mengenpreise bietet.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz , Cybersicherheit und

Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell

Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise

und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-

Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und

das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die

nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen

Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.exterro.com (http://www.exterro.com/).

Medienkontakte:

Hazel Ramirez

Plat4orm

hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

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