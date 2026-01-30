|
GNW-News: Exterro stärkt Kundendatenschutz und -vertrauen mit ISO 27001-Zertifizierung
^PORTLAND, Ore., Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führender
Anbieter von Software für das Datenrisikomanagement, hat heute sein Engagement
für den Schutz hochsensibler Kundendaten durch den Erhalt der ISO 27001-
Zertifizierung untermauert - dem internationalen Goldstandard für
Datensicherheit. Für Experten aus den Bereichen Recht, Compliance und Forensik,
die mit hochsensiblen Daten arbeiten, bietet diese Zertifizierung die
unabhängige Bestätigung, dass die Sicherheitsinfrastruktur von Exterro die
weltweit strengsten Anforderungen an das Risikomanagement erfüllt. Durch die
Einhaltung dieser geprüften Protokolle stellt Exterro sicher, dass seine
globalen Partner vertrauensvoll und transparent mit sensiblen Daten umgehen
können.
ISO 27001 ist eine internationale Norm, die von Unternehmen verlangt, ein
Managementsystem für Informationssicherheit einzurichten und zu betreiben, das
auf Risikomanagement, definierten Sicherheitskontrollen und kontinuierlicher
Verbesserung beruht. Mit der Zertifizierung wird nachgewiesen, dass die
Informationssicherheit durch eine reproduzierbare Governance, dokumentierte
Kontrollen und kontinuierliche Auditierbarkeit und nicht durch Ad-hoc-Maßnahmen
gewährleistet wird.
Die ISO 27001-Zertifizierung von Exterro steht im Einklang mit der umfassenden
Sicherheitsstrategie des Unternehmens und den kontinuierlichen Investitionen in
den Schutz von Kundendaten sowie die Aufrechterhaltung der betrieblichen
Resilienz. Exterro verfügt bereits über anerkannte Sicherheitsrahmenwerke und
-zulassungen, darunter die HITRUST-Zertifizierung, die FedRAMP-Moderate-
Autorisierung sowie die TISAX-Konformität, was die starken technischen und
operativen Kontrollmechanismen des Unternehmens unterstreicht. ISO 27001 ergänzt
dies um ein risikobasiertes Managementsystem für die Informationssicherheit, das
diese Kontrollen in einem einheitlichen, kontinuierlich geprüften Governance-
Rahmen bündelt. Dies ermöglicht einen konsistenten Ansatz für das Management von
Sicherheitsrisiken über Mitarbeitende, Prozesse und Technologien hinweg und
unterstützt die stetige Anpassung an neue Bedrohungen und geschäftliche
Anforderungen.
?Die ISO 27001-Zertifizierung ist eine aussagekräftige Bestätigung dafür, wie
wir die Sicherheit im gesamten Unternehmen handhaben", sagte Anthony Diaz, Chief
Information Security Officer bei Exterro.?Sie bestätigt, dass unser
Sicherheitsprogramm auf einem risikobasierten Managementsystem basiert, das
unabhängig bewertet und kontinuierlich verbessert wird sowie den Erwartungen
jener Unternehmen und regulierten Organisationen entspricht, die Exterro ihre
sensiblen Daten anvertrauen."
Für viele Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie
Finanzdienstleistungen, dem Gesundheitswesen oder dem öffentlichen Sektor, wird
die ISO 27001-Zertifizierung zunehmend als zwingende Voraussetzung für die
Qualifizierung von Drittanbietern herangezogen. Mit dem Erreichen der ISO 27001
stärkt Exterro die Sicherheit für Kunden bei der Bewertung von
Drittanbieterrisiken, unterstützt die Audit-Bereitschaft und trägt zur
effizienteren Gestaltung der Sicherheitsprüfungen in Beschaffungsprozessen bei.
Um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen sich Unternehmen laufenden
Überwachungsaudits unterziehen und nachweisen, dass sie die Anforderungen der
ISO 27001, einschließlich Risikobewertung, Kontrollimplementierung, interner
Audits und Managementprüfung, kontinuierlich umsetzen.
Über Exterro
Exterro bietet Organisationen eine umfassende Plattform für E-Discovery,
Datenschutz, Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik, um
Datenrisiken zu managen. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet
Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren
und schnell Maßnahmen ergreifen können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro
liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance
sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig
Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten
Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com)
Medienkontakt:
Anamika Dhirendrakumar
anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
