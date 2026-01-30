GNW-News: Exterro stärkt Kundendatenschutz und -vertrauen mit ISO 27001-Zertifizierung

^PORTLAND, Ore., Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führender

Anbieter von Software für das Datenrisikomanagement, hat heute sein Engagement

für den Schutz hochsensibler Kundendaten durch den Erhalt der ISO 27001-

Zertifizierung untermauert - dem internationalen Goldstandard für

Datensicherheit . Für Experten aus den Bereichen Recht, Compliance und Forensik,

die mit hochsensiblen Daten arbeiten, bietet diese Zertifizierung die

unabhängige Bestätigung, dass die Sicherheitsinfrastruktur von Exterro die

weltweit strengsten Anforderungen an das Risikomanagement erfüllt. Durch die

Einhaltung dieser geprüften Protokolle stellt Exterro sicher, dass seine

globalen Partner vertrauensvoll und transparent mit sensiblen Daten umgehen

können.

ISO 27001 ist eine internationale Norm, die von Unternehmen verlangt, ein

Managementsystem für Informationssicherheit einzurichten und zu betreiben, das

auf Risikomanagement, definierten Sicherheitskontrollen und kontinuierlicher

Verbesserung beruht. Mit der Zertifizierung wird nachgewiesen, dass die

Informationssicherheit durch eine reproduzierbare Governance, dokumentierte

Kontrollen und kontinuierliche Auditierbarkeit und nicht durch Ad-hoc-Maßnahmen

gewährleistet wird.

Die ISO 27001-Zertifizierung von Exterro steht im Einklang mit der umfassenden

Sicherheitsstrategie des Unternehmens und den kontinuierlichen Investitionen in

den Schutz von Kundendaten sowie die Aufrechterhaltung der betrieblichen

Resilienz. Exterro verfügt bereits über anerkannte Sicherheitsrahmenwerke und

-zulassungen, darunter die HITRUST-Zertifizierung, die FedRAMP-Moderate-

Autorisierung sowie die TISAX-Konformität, was die starken technischen und

operativen Kontrollmechanismen des Unternehmens unterstreicht. ISO 27001 ergänzt

dies um ein risikobasiertes Managementsystem für die Informationssicherheit, das

diese Kontrollen in einem einheitlichen, kontinuierlich geprüften Governance-

Rahmen bündelt. Dies ermöglicht einen konsistenten Ansatz für das Management von

Sicherheitsrisiken über Mitarbeitende, Prozesse und Technologien hinweg und

unterstützt die stetige Anpassung an neue Bedrohungen und geschäftliche

Anforderungen.

?Die ISO 27001-Zertifizierung ist eine aussagekräftige Bestätigung dafür, wie

wir die Sicherheit im gesamten Unternehmen handhaben", sagte Anthony Diaz, Chief

Information Security Officer bei Exterro.?Sie bestätigt, dass unser

Sicherheitsprogramm auf einem risikobasierten Managementsystem basiert, das

unabhängig bewertet und kontinuierlich verbessert wird sowie den Erwartungen

jener Unternehmen und regulierten Organisationen entspricht, die Exterro ihre

sensiblen Daten anvertrauen."

Für viele Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie

Finanzdienstleistungen, dem Gesundheitswesen oder dem öffentlichen Sektor, wird

die ISO 27001-Zertifizierung zunehmend als zwingende Voraussetzung für die

Qualifizierung von Drittanbietern herangezogen. Mit dem Erreichen der ISO 27001

stärkt Exterro die Sicherheit für Kunden bei der Bewertung von

Drittanbieterrisiken, unterstützt die Audit-Bereitschaft und trägt zur

effizienteren Gestaltung der Sicherheitsprüfungen in Beschaffungsprozessen bei.

Um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen sich Unternehmen laufenden

Überwachungsaudits unterziehen und nachweisen, dass sie die Anforderungen der

ISO 27001, einschließlich Risikobewertung, Kontrollimplementierung, interner

Audits und Managementprüfung, kontinuierlich umsetzen.

Über Exterro

Exterro bietet Organisationen eine umfassende Plattform für E-Discovery,

Datenschutz , Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik, um

Datenrisiken zu managen. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet

Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren

und schnell Maßnahmen ergreifen können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro

liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance

sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig

Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten

Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com)

Medienkontakt:

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

Â°