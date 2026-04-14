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14.04.2026 10:34:38
GNW-News: EZVIZ übernimmt auf der Interclean 2026 mit seinem umfassenden Angebot an Roboterstaubsaugern die Vorreiterrolle, erweitert seine benutzerfreundlic...
^HOOFDDORP, The Netherlands, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, eine
weltweit führende Smart-Home-Marke und bekannt für ihre Innovationen im Bereich
intelligenter Sicherheit, unterstreicht auf der Interclean Amsterdam 2026 erneut
ihre technologische Kompetenz. Angetrieben durch die leistungsstarke EZVIZ AI
präsentiert das Unternehmen auf internationaler Bühne sein vollständiges
Portfolio neuer intelligenter Reinigungsroboter. Mit der neuesten Stella-Serie
für den Heimgebrauch sowie den gewerblichen Reinigungsrobotern BX50 und BS1
zeigt EZVIZ am Stand 08.406 eindrucksvoll seine Innovationskraft im KI-
Zeitalter. Dabei verbindet das Unternehmen fortschrittliche KI-Modelle mit
praxisnahen Anwendungsszenarien und bietet maßgeschneiderte Lösungen sowohl für
private Haushalte als auch für gewerbliche Kunden.
?Im Innovationsboom der Reinigungsrobotik haben sich zwei Richtungen
herauskristallisiert: gründliche Reinigung ohne tote Winkel und automatische
Reinigung ohne manuelles Eingreifen", sagte Sylvia Zhu, Produktmanagerin der
EZVIZ Stella-Heimroboterserie.?Mit einer Vielzahl selbst patentierter
Technologien für komplexe Trocken- und Nassreinigungsszenarien sowie einem KI-
gestützten visuellen und KI-Agenten für Navigation und intuitive Interaktion
waren wir bei EZVIZ davon überzeugt, die Zukunft in unseren Händen zu halten."
Im vergangenen Jahr hat EZVIZ auf der Grundlage von echtem Nutzerfeedback und
allgemeinen Anforderungen rasante Fortschritte bei Roboterinnovationen erzielt.
Die EZVIZ Stella-Roboterserie der nächsten Generation wurde erstmals im April
auf der AWE 2026, Chinas größter Messe für Unterhaltungselektronik, vorgestellt,
nachdem EZVIZ die von Shangpuzixun verliehene Zertifizierung als?Globaler
Vorreiter bei KI-Staubsaugerrobotern mit BiCore HotSteam Wash" bekannt gegeben
hatte. EZVIZ hat zudem zahlreiche Auszeichnungen für das ästhetische Design
seiner Roboter und die reibungslose Benutzererfahrung erhalten, darunter den Red
Dot Design Award, den German Innovation Award, den European Green Award und
weitere.
?Die EZVIZ Stella-Roboter definieren die Reinigung im Haushalt neu und sind
Vorzeigeprodukte der einzigartigen Stärken von EZVIZ", sagte Sylvia.?Sie sind
mit dem geräteintegrierten EZVIZ Stella World Model ausgestattet, das die
Stella-Modelle mit Auto-Vision 3.0 und erweiterten KI-Anwendungen ausstattet."
Dadurch können die Staubsaugerroboter eine Navigation auf Mikroebene
durchführen, Reinigungsroutinen proaktiv planen und optimierte Reinigungsmodi
automatisch an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Um zudem das alltägliche
Problem stinkender Geräte mit einer Mischung aus trockenen und nassen
Verschmutzungen sowie schwer zu entfernenden Flecken anzugehen, wurden erstmals
das von EZVIZ selbst entwickelte BiCore Suction und die HotSteam Wasch
eingeführt, um die Reinigungseffizienz zu maximieren.
?Die starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie das Marktverständnis
des Unternehmens ebneten ihm zudem den Weg in kommerzielle Anwendungsbereiche",
sagte Sylvia,?wo es in über sieben Arten von Gebäuden und Einrichtungen wie
Kantinen, Banken, Büros, Fabriken und Ausstellungshallen erfolgreich eingesetzt
wird." Die Vorzeigemodelle BS1 und BX50 sind mit dem Multi-Vision-Computing-
System ezMultiVCS++ ausgestattet, wodurch sie vielfältige Szenarien abdecken
können - von kleinen Convenience-Stores und Bürogebäuden bis hin zu großen
Fabriken. Spezifische Informationen zu den Funktionen werden bei der
Produkteinführung bekannt gegeben. Weitere Details finden Sie unter ezviz.com
(https://www.ezviz.com/de).
Charlene Li; lixiaolan15@ezviz.com (mailto:lixiaolan15@ezviz.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/030334ff-62ba-44e4-
bfef-b6642ddd6ae7/de
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