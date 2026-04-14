14.04.2026 10:34:38

GNW-News: EZVIZ übernimmt auf der Interclean 2026 mit seinem umfassenden Angebot an Roboterstaubsaugern die Vorreiterrolle, erweitert seine benutzerfreundlic...

^HOOFDDORP, The Netherlands, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, eine

weltweit führende Smart-Home-Marke und bekannt für ihre Innovationen im Bereich

intelligenter Sicherheit, unterstreicht auf der Interclean Amsterdam 2026 erneut

ihre technologische Kompetenz. Angetrieben durch die leistungsstarke EZVIZ AI

präsentiert das Unternehmen auf internationaler Bühne sein vollständiges

Portfolio neuer intelligenter Reinigungsroboter. Mit der neuesten Stella-Serie

für den Heimgebrauch sowie den gewerblichen Reinigungsrobotern BX50 und BS1

zeigt EZVIZ am Stand 08.406 eindrucksvoll seine Innovationskraft im KI-

Zeitalter. Dabei verbindet das Unternehmen fortschrittliche KI-Modelle mit

praxisnahen Anwendungsszenarien und bietet maßgeschneiderte Lösungen sowohl für

private Haushalte als auch für gewerbliche Kunden.

?Im Innovationsboom der Reinigungsrobotik haben sich zwei Richtungen

herauskristallisiert: gründliche Reinigung ohne tote Winkel und automatische

Reinigung ohne manuelles Eingreifen", sagte Sylvia Zhu, Produktmanagerin der

EZVIZ Stella-Heimroboterserie.?Mit einer Vielzahl selbst patentierter

Technologien für komplexe Trocken- und Nassreinigungsszenarien sowie einem KI-

gestützten visuellen und KI-Agenten für Navigation und intuitive Interaktion

waren wir bei EZVIZ davon überzeugt, die Zukunft in unseren Händen zu halten."

Im vergangenen Jahr hat EZVIZ auf der Grundlage von echtem Nutzerfeedback und

allgemeinen Anforderungen rasante Fortschritte bei Roboterinnovationen erzielt.

Die EZVIZ Stella-Roboterserie der nächsten Generation wurde erstmals im April

auf der AWE 2026, Chinas größter Messe für Unterhaltungselektronik, vorgestellt,

nachdem EZVIZ die von Shangpuzixun verliehene Zertifizierung als?Globaler

Vorreiter bei KI-Staubsaugerrobotern mit BiCore HotSteam Wash" bekannt gegeben

hatte. EZVIZ hat zudem zahlreiche Auszeichnungen für das ästhetische Design

seiner Roboter und die reibungslose Benutzererfahrung erhalten, darunter den Red

Dot Design Award, den German Innovation Award, den European Green Award und

weitere.

?Die EZVIZ Stella-Roboter definieren die Reinigung im Haushalt neu und sind

Vorzeigeprodukte der einzigartigen Stärken von EZVIZ", sagte Sylvia.?Sie sind

mit dem geräteintegrierten EZVIZ Stella World Model ausgestattet, das die

Stella-Modelle mit Auto-Vision 3.0 und erweiterten KI-Anwendungen ausstattet."

Dadurch können die Staubsaugerroboter eine Navigation auf Mikroebene

durchführen, Reinigungsroutinen proaktiv planen und optimierte Reinigungsmodi

automatisch an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Um zudem das alltägliche

Problem stinkender Geräte mit einer Mischung aus trockenen und nassen

Verschmutzungen sowie schwer zu entfernenden Flecken anzugehen, wurden erstmals

das von EZVIZ selbst entwickelte BiCore Suction und die HotSteam Wasch

eingeführt, um die Reinigungseffizienz zu maximieren.

?Die starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie das Marktverständnis

des Unternehmens ebneten ihm zudem den Weg in kommerzielle Anwendungsbereiche",

sagte Sylvia,?wo es in über sieben Arten von Gebäuden und Einrichtungen wie

Kantinen, Banken, Büros, Fabriken und Ausstellungshallen erfolgreich eingesetzt

wird." Die Vorzeigemodelle BS1 und BX50 sind mit dem Multi-Vision-Computing-

System ezMultiVCS++ ausgestattet, wodurch sie vielfältige Szenarien abdecken

können - von kleinen Convenience-Stores und Bürogebäuden bis hin zu großen

Fabriken. Spezifische Informationen zu den Funktionen werden bei der

Produkteinführung bekannt gegeben. Weitere Details finden Sie unter ezviz.com

(https://www.ezviz.com/de).

Charlene Li; lixiaolan15@ezviz.com (mailto:lixiaolan15@ezviz.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/030334ff-62ba-44e4-

bfef-b6642ddd6ae7/de

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen