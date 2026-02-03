|
GNW-News: F1-Hybrid-Cannabissorten erzielen Rekordertrag von 1,8 kg pro m² in einer CRIC-Labs-Studie
^MONTREAL, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1,8 kg/m² in nur 69 Tagen ab Samen:
Das war das zentrale Ergebnis eines kontrollierten Indoor-Versuchs, den CRIC
Labs in Montréal in Zusammenarbeit mit Royal Queen Seeds (RQS)
https://www.royalqueenseeds.de/blog-cric-labs-cannabis-conversations-
n1764?_gl=1*q29qli*_ga*Mjc4MDUzMDMxLjE3NTUwMDU3MzQ.*_ga_MFLBPT8N0L*czE3Njk1MjYwO
TAkbzEyNSRnMSR0MTc2OTUyNjA5MSRqNTkkbDAkaDA.) durchgeführt hat.
RQS veröffentlicht die Resultate vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses
an datenbasiert reproduzierbarer Indoor-Performance sowie der Erweiterung des
eigenen F1-Programms, um eine gleichmäßigere Pflanzenentwicklung über
verschiedene Anbaustile hinweg abzudecken.
Im Fokus standen zwei Sorten echter F1-Hybrid-Cannabissamen, Orion F1 und Medusa
F1, die in der Forschungseinrichtung von CRIC unter eng definierten,
kontrollierten Parametern kultiviert wurden. Der Durchlauf erfolgte bei einer
Dichte von 5,4 Pflanzen pro m²; der komplette Zyklus umfasste 69 Tage ab Samen,
inklusive einer verkürzten vegetativen Phase und anschließender schneller,
synchronisierter Blüte.
Auffällig war nicht nur der Ertrag von rund 1.800 g/m², sondern auch die
Zuverlässigkeit, mit der der Bestand eine uniforme Struktur über die gesamte
Anbaufläche ausprägte. Die Forschenden hielten fest, dass eng abgestimmte
Wuchshöhen den Bedarf an individuellen Licht- und Bewässerungsanpassungen im
Raum reduzierten und dadurch gleichmäßigere Input-Parameter über dem Canopy
erleichterten.
Wesentlich ist zudem die Einschätzung des Teams, dass dieses Output-Niveau nicht
ausschließlich großskaligen Anlagen vorbehalten ist. Simon Charette, der das
Projekt betreute, verknüpfte den Ertrag mit umsetzbarer Best Practice:?Also im
kleinen Maßstab, mit einem Grower, der sich ein bisschen mit den Pflanzen und
ihrer Umgebung auskennt, halte ich das für absolut erreichbar." Das stützt die
Annahme, dass stabile, uniforme Genetik hohe Performance unter gut gemanagten
Bedingungen wahrscheinlicher macht.
RQS ordnet die Ergebnisse von CRIC Labs als Hinweis darauf ein, warum?echte"
F1-Hybride im Indoor-Anbau zunehmend Aufmerksamkeit erhalten: Sie sollen
Geschwindigkeit, Konsistenz und Robustheit so kombinieren, dass Effizienz und
Wiederholbarkeit unterstützt werden. Wenn sich ein Grow-Raum über die Fläche
homogener verhält, lassen sich konstante Resultate von Run zu Run tendenziell
leichter halten, mit weniger Abweichungen innerhalb des Bestands.
Das Interesse an der CRIC-Studie fällt außerdem mit der Veröffentlichung neuer
photoperiodischer F1-Hybrid-Cannabissamen (https://www.royalqueenseeds.de/56-f1-
hybrid-cannabissamen) von RQS zusammen. Diese wurden nach demselben True-F1-
Ansatz entwickelt und richten sich an Grower, die mehr Kontrolle über die
vegetative Dauer und Trainingstechniken wünschen, während weiterhin eine
uniforme Struktur und besser planbare Performance angestrebt wird.
Weitere Daten aus dem CRIC-Versuch sind auf Anfrage verfügbar.
PRESSEKONTAKT
Judith Balastegui
media@royalqueenseeds.com (mailto:media@royalqueenseeds.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa5e8e89-85c0-49fb-b43d-
b4da0f78c90f
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaab7baf-71a0-4989-aa89-
94b2d4ad33ff
