Fair Value REIT Aktie
WKN DE: A0MW97 / ISIN: DE000A0MW975
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10.08.2026 07:34:38
GNW-News: Fair Value REIT-AG verlängert Mietvertrag mit comdirect in Quickborn
^Fair Value REIT-AG verlängert Mietvertrag mit comdirect in Quickborn
Langen, 10. August 2026 - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975), eine
Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN
DE000A0XFSF0), hat den Mietvertrag für die Gebäude in der Pascalkehre 15/15a in
Quickborn langfristig verlängert. Hauptmieter ist die Commerzbank AG, deren
Marke comdirect hier ihren Sitz hat.
Mit der Commerzbank AG wurde eine Verlängerung des Mietvertrags bis Ende 2033
abgeschlossen. Die voll vermietete Büroimmobilie nördlich von Hamburg verfügt
insgesamt über rund 10.500 m² Mietfläche.
Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit dem Mieter
Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen, in deren Rahmen
die Eigentümerin auch nachhaltige Investitionen in die Immobilien tätigen wird.
Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
Robert-Bosch-Straße 11
63255 Langen
T +49 (0) 6103 372 49 44
E ir@demire.ag
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