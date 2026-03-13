Fair Value REIT Aktie
WKN DE: A0MW97 / ISIN: DE000A0MW975
|
13.03.2026 12:19:38
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von
Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
13. Mar 2026 / 12:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte
veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+------------------------+
| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
+-------------+------------------------+
| Internet | https://www.fvreit.de/ |
+-------------+------------------------+
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fair Value REIT-AG
Analysen zu Fair Value REIT-AG
Aktien in diesem Artikel
|Fair Value REIT-AG
|2,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.