Fair Value REIT Aktie

Fair Value REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW97 / ISIN: DE000A0MW975

13.03.2026 12:19:18

GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

13. Mar 2026 / 12:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+------------------------+

| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+------------------------+

| Internet | https://www.fvreit.de/ |

+-------------+------------------------+

Â°

