GNW-News: Falcon Executive Aviation gibt den Bau des ersten vollständig privaten Terminals in Dubai für Hubschrauber, Privatjets und eVTOL-Mobilität der näch...

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon

Executive Aviation, Teil von Alex Group Investment, kündigte während der Dubai

Airshow die Entwicklung eines neuen, vollständig privaten multimodalen FBO-

Terminals in Dubai an, das von Grund auf als primärer Knotenpunkt der Stadt für

Hubschrauberdienste und zukünftigen eVTOL-Betrieb konzipiert wurde.

Mit diesem Projekt etabliert sich Falcon als erster Betreiber in den Vereinigten

Arabischen Emiraten, der Privatjet-, Hubschrauber- und eVTOL-Dienstleistungen

vollständig in einem einzigen privaten Luftverkehrsknotenpunkt integriert und

damit eine neue Ära der urbanen Luftmobilität für Dubai einläutet.

Das Terminal wurde auf einem 6380?m² großen Grundstück errichtet und ist als

ultraprivate Anlage mit direktem Zugang zum Helipad und Vertiport konzipiert,

sodass Hubschrauber und eVTOL sofort landen, starten und zwischen den Emiraten

transferiert werden können.

Diese neue Anlage wurde konzipiert, um ein reibungsloses und schnelles

Mobilitätserlebnis zu bieten, bei dem Reisende mit dem Privatjet landen, privat

die Zollabfertigung durchlaufen und ihre Reise mit dem Hubschrauber fortsetzen

oder direkt auf zukünftige eVTOL-Dienstleistungen umsteigen können, um in Dubai

schnell von einem Ort zum anderen zu reisen. Die Anlage wird auch luxuriöse

Annehmlichkeiten wie hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, Privatbanken,

Gewerbeflächen und spezielle VIP-Lounges umfassen, die alle dazu dienen, ein

erstklassiges, effizientes Ökosystem für vertikale Mobilität zu unterstützen.

Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex

Group Investment, erklärte:?Dieses Terminal markiert einen entscheidenden

Wandel in der Zukunft der Luftfahrt in Dubai. Zum ersten Mal werden

Privatjetbetrieb, Hubschrauberdienste und eVTOL-Mobilität der nächsten

Generation unter einem vollständig privaten Zugangspunkt vereint. Wir bauen die

größte Hubschrauberlandeplatzanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten,

nicht als Ergänzung, sondern als Grundlage für das zukünftige

Luftmobilitätsnetzwerk der Region. Dieses Projekt ist der Beginn eines neuen

Kapitels für die Luftfahrt in Dubai."

Medienanfragen

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

E-Mail: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

(mailto:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec5ec40-cf04-

4ae7-9f3c-4357d4c4acc2

