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20.10.2026 18:07:38
GNW-News: Fernüberwachung des Herzens am KFSH senkt die Zahl der Einweisungen wegen Herzinsuffizienz um 46 %
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die Zahl der
Krankenhauseinweisungen aufgrund einer dekompensierten Herzinsuffizienz bei
Patienten, denen ein implantierbarer Pulmonalarteriendrucksensor eingesetzt
wurde, um 46,4 % gesenkt. Dies geht aus einer Analyse des Zentrums hervor, die
130 Empfänger mit einer Nachbeobachtungszeit von sechs Monaten einbezog und
deren Ergebnisse mit den Erfahrungen derselben Patienten vor der Implantation
verglich.
Der CardioMEMS-Sensor ermöglicht es dem Herzzentrum der KFSH, den Druck in der
Lungenarterie aus der Ferne zu überwachen und frühe Anzeichen einer sich
verschlimmernden Herzinsuffizienz zu erkennen. Die medizinischen Teams können
die Behandlung dann anpassen, während der Patient zu Hause bleibt, anstatt
abzuwarten, bis die Symptome einen Notfallbesuch oder eine Einweisung
erforderlich machen.
Die Fernüberwachung ist Teil eines umfassenderen Technologiepakets, das die
fachärztliche Betreuung über die Grenzen des Krankenhauses hinaus erweitert. Das
Zentrum nutzt zudem künstliche Intelligenz zur Unterstützung der EKG-Analyse und
bietet bei ausgewählten Patienten mit pädiatrischen und angeborenen
Herzerkrankungen leitungsfreie Herzschrittmacher an. Ein rund um die Uhr
verfügbarer virtueller kardiologischer Dienst kümmert sich nach der Entlassung
mithilfe festgelegter Eskalationspfade um dringende Anliegen.
Für Patienten, bei denen sich die Herzinsuffizienz verschlimmert, bietet das
KFSH ein umfassendes Spektrum an fachärztlicher Versorgung, einschließlich
ventrikulärer Unterstützungssysteme, extrakorporaler Membranoxygenierung und
Herztransplantation. Im Jahr 2024 führte das KFSH die weltweit erste vollständig
robotergestützte Herztransplantation durch, und im Jahr 2025 erfolgte die
weltweit erste robotergestützte Implantation einer HeartMate-3-Herzpumpe.
Weniger Krankenhausaufenthalte bedeuten für die Patienten mehr Zeit zu Hause und
weniger Beeinträchtigungen für ihre Familien und ihr Berufsleben. Zudem sichern
sie die Kapazitäten der Fachklinik für Patienten, die eine stationäre Behandlung
benötigen - und das in einer Einrichtung, die jährlich mehr als 70.000 ambulante
Behandlungen verzeichnet.
Die Ergebnisse spiegeln den Ansatz des KFSH wider, Herzinsuffizienz als eine
chronische Erkrankung zu betrachten, die am besten kontinuierlich behandelt
wird, wobei moderne Technologien dafür sorgen, dass die Fachteams auch zwischen
den Arztbesuchen mit den Patienten in Kontakt bleiben.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den
ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur
wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für
das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit
besten Krankenhäuser, besten?Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser
für das Jahr 2026 ausgezeichnet.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89c2fcf4-e51b-
4a27-951c-7b5ed78bdc8a
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