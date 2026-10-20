GNW-News: Fernüberwachung des Herzens am KFSH senkt die Zahl der Einweisungen wegen Herzinsuffizienz um 46 %

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die Zahl der

Krankenhauseinweisungen aufgrund einer dekompensierten Herzinsuffizienz bei

Patienten, denen ein implantierbarer Pulmonalarteriendrucksensor eingesetzt

wurde, um 46,4 % gesenkt. Dies geht aus einer Analyse des Zentrums hervor, die

130 Empfänger mit einer Nachbeobachtungszeit von sechs Monaten einbezog und

deren Ergebnisse mit den Erfahrungen derselben Patienten vor der Implantation

verglich.

Der CardioMEMS-Sensor ermöglicht es dem Herzzentrum der KFSH, den Druck in der

Lungenarterie aus der Ferne zu überwachen und frühe Anzeichen einer sich

verschlimmernden Herzinsuffizienz zu erkennen. Die medizinischen Teams können

die Behandlung dann anpassen, während der Patient zu Hause bleibt, anstatt

abzuwarten, bis die Symptome einen Notfallbesuch oder eine Einweisung

erforderlich machen.

Die Fernüberwachung ist Teil eines umfassenderen Technologiepakets, das die

fachärztliche Betreuung über die Grenzen des Krankenhauses hinaus erweitert. Das

Zentrum nutzt zudem künstliche Intelligenz zur Unterstützung der EKG-Analyse und

bietet bei ausgewählten Patienten mit pädiatrischen und angeborenen

Herzerkrankungen leitungsfreie Herzschrittmacher an. Ein rund um die Uhr

verfügbarer virtueller kardiologischer Dienst kümmert sich nach der Entlassung

mithilfe festgelegter Eskalationspfade um dringende Anliegen.

Für Patienten, bei denen sich die Herzinsuffizienz verschlimmert, bietet das

KFSH ein umfassendes Spektrum an fachärztlicher Versorgung, einschließlich

ventrikulärer Unterstützungssysteme, extrakorporaler Membranoxygenierung und

Herztransplantation. Im Jahr 2024 führte das KFSH die weltweit erste vollständig

robotergestützte Herztransplantation durch, und im Jahr 2025 erfolgte die

weltweit erste robotergestützte Implantation einer HeartMate-3-Herzpumpe.

Weniger Krankenhausaufenthalte bedeuten für die Patienten mehr Zeit zu Hause und

weniger Beeinträchtigungen für ihre Familien und ihr Berufsleben. Zudem sichern

sie die Kapazitäten der Fachklinik für Patienten, die eine stationäre Behandlung

benötigen - und das in einer Einrichtung, die jährlich mehr als 70.000 ambulante

Behandlungen verzeichnet.

Die Ergebnisse spiegeln den Ansatz des KFSH wider, Herzinsuffizienz als eine

chronische Erkrankung zu betrachten, die am besten kontinuierlich behandelt

wird, wobei moderne Technologien dafür sorgen, dass die Fachteams auch zwischen

den Arztbesuchen mit den Patienten in Kontakt bleiben.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den

ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur

wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für

das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit

besten Krankenhäuser, besten?Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser

für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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