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05.11.2026 05:02:38
GNW-News: FHS Living präsentiert erste Speaker für die Veranstaltung in Paris - Hotelisierung verändert Europas Immobilienbranche
^PARIS, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FHS Living, Europas Investorenforum für
das Living-Segment, hat die ersten Speaker für seine Ausgabe in Paris
bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet am 23. und 24. Februar 2027 im Pullman
Paris Montparnasse statt. FHS Living ist Teil des Future Hospitality Summit
(FHS), einer von The Bench organisierten Veranstaltungsreihe für Hospitality-
Investitionen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten entsprechende Investorenforen
ausrichtet. Zum Portfolio von FHS gehören außerdem der FHS World in Dubai, der
bereits zum 22. Mal stattfindet, sowie FHS Saudi Arabia, FHS Africa und FHS
Egypt. Zu den ersten bestätigten Speakern für Paris zählen Führungskräfte aus
den Bereichen Immobilieninvestitionen, Projektentwicklung und Immobilienbetrieb.
Weitere Namen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.
FHS Living bringt die Investoren, Projektentwickler und Betreiber zusammen, die
Europas Living-Segment prägen. Im Mittelpunkt steht dabei die Hotelisierung von
Immobilien: die Übertragung hoteltypischer Konzepte in den Bereichen
Gastlichkeit, Design, Services und Management auf Immobilien außerhalb des
klassischen Hotelgewerbes, etwa Bürogebäude, Wohnimmobilien, Co-Living-Konzepte
und gemischt genutzte Immobilienprojekte. Das Forum deckt neun Immobilienklassen
ab: Hotels und Resorts, Markenresidenzen, studentisches Wohnen (Purpose-Built
Student Accommodation, PBSA), Seniorenwohnen, Serviced Living, Co-Living,
gemeinschaftliche Eigentumsmodelle, Clubkonzepte und gemischt genutzte
Immobilienprojekte.
FHS Living ist ein investorenorientiertes Forum, bei dem an zwei
Veranstaltungstagen Immobilieninvestoren aus Europa und dem Nahen Osten mit den
Betreibern und Projektentwicklern zusammenkommen, die den Erfolg hospitality-
orientierter Immobilienkonzepte gestalten. An beiden Tagen ergänzen organisierte
Investorentreffen das Konferenzprogramm. Im Rahmen vorab qualifizierter und
terminierter Einzelgespräche werden Investoren, Projektentwickler und Betreiber
gezielt zusammengebracht. So können Investoren bei einem einzigen Besuch genau
die Projekte und Partner kennenlernen, die zu ihren jeweiligen
Investitionsstrategien passen.
Auf Investorenseite sind unter anderem Brookfield, Nuveen Real Estate,
Aroundtown, Realstar Group, Candy Capital und Orange Capital Partners vertreten.
Hinzu kommen Betreiber aus dem Living-Segment wie citizenM, Maslow's und The
Embassies of Good Living, Hotelgruppen wie Accor One Living und Wyndham Hotels &
Resorts sowie der Beratungsspezialist Landsberg Residential Consulting.
Zu den ersten bestätigten Speakern gehören:
* Lauren Okada Young, Managing Director, Brookfield Asset Management
* Jasper Gilbey, Head of Housing, Alternatives & Strategic Transactions,
Europe, Nuveen Real Estate
* Ryan Prince, Vice Chairman, Realstar und Gründer von UNCLE
* Kamaldeep Manaktala, stellvertretender CEO der Aroundtown SA
* Stephen Sackur, ehemaliger Moderator der Sendung HARDtalk
* Eric Jafari, Gründer und CEO von Aendre
* Michael Levie, Mitgründer von citizenM
* Annemarie Manning, Head of Investor Solutions, Orange Capital Partners
* Guy Ivesha, Gründer von Maslow's
* Jan Garde, Gründer und Vorsitzender von THE EMBASSIES of Good Living
* Dimitris Manikis, President EMEA, Wyndham Hotels & Resorts
* Jeff Tisdall, Chief Business Officer, Accor One Living und Global Head of
Mixed-Use, Accor
* Barry Landsberg, Principal, Landsberg Residential Consulting
* Nick Candy, CEO von Candy Capital
* Dirk Bakker, CEO Hospitality, Necron Group
* Fritz Dickamp, Managing Director, Studio 49
* David Keen, Gründer und CEO von QUO
Die Zahlen erklären, warum Paris - und warum gerade jetzt. Die Investitionen in
die Living-Segmente Europas stiegen 2025 um 22 Prozent auf 62,2 Milliarden Euro.
Für 2026 wird ein Anstieg auf mehr als 70 Milliarden Euro prognostiziert (JLL).
Gleichzeitig fehlen in Europa 9,6 Millionen Wohnungen (CBRE). Bei
Markenresidenzen beziffert Savills den Preisaufschlag in Europa auf 38 Prozent -
gegenüber 29 Prozent im Vorjahr.
Das zweitägige Programm knüpft an die Diskussionen der FHS Living-Ausgabe im
Rahmen des FHS World in Dubai im Oktober an. Jede Session widmet sich dabei
einem Thema, das Investoren, Projektentwickler und Betreiber aktuell
beschäftigt. Die Diskussionen auf der Hauptbühne reichen von den
Investitionsperspektiven für Europas Living-Segment über die Frage, ob Betreiber
das fehlende Bindeglied bei der Hotelisierung von Immobilien sind, bis hin zu
der Frage, wer die Bewohner dieser Konzepte tatsächlich sind und welche
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit hotelähnliche Wohnkonzepte für
Investoren attraktiv und finanzierbar werden. Eigene Sessions zu studentischem
Wohnen, Seniorenwohnen und Markenresidenzen ergänzen Diskussionen über die
politischen und planerischen Rahmenbedingungen, die erforderlich sind, um die
Wohnraumlücke von 9,6 Millionen Wohnungen in Europa zu schließen. Abseits der
Hauptbühne bieten Masterclasses, interaktive Roundtables und praxisorientierte
Fallstudien-Sessions Einblicke in die konkreten Zahlen und Hintergründe bereits
abgeschlossener Transaktionen. Ein Networking-Empfang und Besichtigungen
ausgewählter Immobilienprojekte aus dem Living-Segment sollen darüber hinaus den
Austausch in konkrete Geschäftsmöglichkeiten überführen.
Ali Shahid, CEO von The Bench, erklärt:?Das Living-Segment in Europa umfasst
studentisches Wohnen, Seniorenwohnen, Co-Living, Markenresidenzen und viele
weitere Konzepte. Dennoch gab es bislang kaum eine Plattform, auf der die
dahinterstehenden Investoren, Projektentwickler und Betreiber alle
zusammenkommen konnten. Genau diese Plattform soll FHS Living bieten. Die ersten
bestätigten Speaker zeigen bereits das hohe Niveau der teilnehmenden Investoren
und Betreiber. Da organisierte Investorentreffen ein zentrales Element unseres
Veranstaltungskonzepts sind, verfolgen wir ein klares Ziel: Wir wollen konkrete
Geschäfte voranbringen."
FHS Living baut auf der langjährigen Erfolgsgeschichte der FHS-
Veranstaltungsreihe auf. Im Jahr 2025 kamen dort insgesamt mehr als 3.000
Führungskräfte und Branchenvertreter zusammen, darunter 621 Investoren. Dabei
wurden Geschäftsmöglichkeiten im Umfang von 2,68 Milliarden Euro erschlossen.
HINWEISE FÜR REDAKTIONEN
Über The Bench
The Bench hat sich als globaler Wegbereiter für neue Geschäftsmöglichkeiten
etabliert. Das Unternehmen konzipiert wegweisende Foren und Gipfeltreffen, die
der Gastgewerbe- und Reisebranche neue Möglichkeiten eröffnen, sich zu
vernetzen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltig erfolgreich zu sein.
Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung schafft The Bench Plattformen, die weit
über den reinen Geschäftsabschluss hinausgehen: Sie fördern die Zusammenarbeit
und stoßen nachhaltige Veränderungen an.
Bei den Veranstaltungen kommen Regierungsvertreter, Tourismusministerien,
internationale Reiseverbände, führende Hotel- und Gastgewerbemarken,
Hoteleigentümer und Investoren, Fluggesellschaften, Destinationsentwickler und
zahlreiche weitere Branchenakteure zusammen. Von renommierten
Leitveranstaltungen wie FHS World (ehemals AHIC) und FHS Saudi Arabia über FHS
Africa (ehemals AHIF) bis hin zu AviaDev: The Bench schafft Veranstaltungen, bei
denen Ideen entstehen, Beziehungen vertieft und Investitionen auf den Weg
gebracht werden.
The Bench setzt auf einen dynamischen, zukunftsorientierten Dialog und bringt
Branchenpioniere zusammen, um Herausforderungen anzugehen, Chancen zu nutzen und
gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Jede Veranstaltung ist darauf ausgerichtet,
mehr als nur Kontakte zu vermitteln: Es geht darum, Ideen in konkrete Maßnahmen
umzusetzen und gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Weitere
Informationen unter thebench.com.
Über FHS Living
Datum: 23.-24. Februar 2027
Veranstaltungsort: Pullman Paris Montparnasse, Paris, Frankreich
Partner:
Accor One Living als Gründungspartner, Maslow's und Meliá Hotels International
als Hauptpartner, Landsberg Residential Consulting und QUO als Partner, ISHC als
Unterstützer; BRESI, Urban Living News und Smack Hospitality als Medienpartner.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/726b2101-dcc0-
4685-80eb-80b50f60f59c
Medienkontakt
Lyza Rashid, The Bench
E-Mail: lyza.rashid@thebench.comÂ°
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