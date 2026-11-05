GNW-News: FHS Living präsentiert erste Speaker für die Veranstaltung in Paris - Hotelisierung verändert Europas Immobilienbranche

^PARIS, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FHS Living, Europas Investorenforum für

das Living-Segment, hat die ersten Speaker für seine Ausgabe in Paris

bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet am 23. und 24. Februar 2027 im Pullman

Paris Montparnasse statt. FHS Living ist Teil des Future Hospitality Summit

(FHS), einer von The Bench organisierten Veranstaltungsreihe für Hospitality-

Investitionen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten entsprechende Investorenforen

ausrichtet. Zum Portfolio von FHS gehören außerdem der FHS World in Dubai, der

bereits zum 22. Mal stattfindet, sowie FHS Saudi Arabia, FHS Africa und FHS

Egypt. Zu den ersten bestätigten Speakern für Paris zählen Führungskräfte aus

den Bereichen Immobilieninvestitionen, Projektentwicklung und Immobilienbetrieb.

Weitere Namen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

FHS Living bringt die Investoren, Projektentwickler und Betreiber zusammen, die

Europas Living-Segment prägen. Im Mittelpunkt steht dabei die Hotelisierung von

Immobilien: die Übertragung hoteltypischer Konzepte in den Bereichen

Gastlichkeit, Design, Services und Management auf Immobilien außerhalb des

klassischen Hotelgewerbes, etwa Bürogebäude, Wohnimmobilien, Co-Living-Konzepte

und gemischt genutzte Immobilienprojekte. Das Forum deckt neun Immobilienklassen

ab: Hotels und Resorts, Markenresidenzen, studentisches Wohnen (Purpose-Built

Student Accommodation, PBSA), Seniorenwohnen, Serviced Living, Co-Living,

gemeinschaftliche Eigentumsmodelle, Clubkonzepte und gemischt genutzte

Immobilienprojekte.

FHS Living ist ein investorenorientiertes Forum, bei dem an zwei

Veranstaltungstagen Immobilieninvestoren aus Europa und dem Nahen Osten mit den

Betreibern und Projektentwicklern zusammenkommen, die den Erfolg hospitality-

orientierter Immobilienkonzepte gestalten. An beiden Tagen ergänzen organisierte

Investorentreffen das Konferenzprogramm. Im Rahmen vorab qualifizierter und

terminierter Einzelgespräche werden Investoren, Projektentwickler und Betreiber

gezielt zusammengebracht. So können Investoren bei einem einzigen Besuch genau

die Projekte und Partner kennenlernen, die zu ihren jeweiligen

Investitionsstrategien passen.

Auf Investorenseite sind unter anderem Brookfield, Nuveen Real Estate,

Aroundtown, Realstar Group, Candy Capital und Orange Capital Partners vertreten.

Hinzu kommen Betreiber aus dem Living-Segment wie citizenM, Maslow's und The

Embassies of Good Living, Hotelgruppen wie Accor One Living und Wyndham Hotels &

Resorts sowie der Beratungsspezialist Landsberg Residential Consulting.

Zu den ersten bestätigten Speakern gehören:

* Lauren Okada Young, Managing Director, Brookfield Asset Management

* Jasper Gilbey, Head of Housing, Alternatives & Strategic Transactions,

Europe, Nuveen Real Estate

* Ryan Prince, Vice Chairman, Realstar und Gründer von UNCLE

* Kamaldeep Manaktala, stellvertretender CEO der Aroundtown SA

* Stephen Sackur, ehemaliger Moderator der Sendung HARDtalk

* Eric Jafari, Gründer und CEO von Aendre

* Michael Levie, Mitgründer von citizenM

* Annemarie Manning, Head of Investor Solutions, Orange Capital Partners

* Guy Ivesha, Gründer von Maslow's

* Jan Garde, Gründer und Vorsitzender von THE EMBASSIES of Good Living

* Dimitris Manikis, President EMEA, Wyndham Hotels & Resorts

* Jeff Tisdall, Chief Business Officer, Accor One Living und Global Head of

Mixed-Use, Accor

* Barry Landsberg, Principal, Landsberg Residential Consulting

* Nick Candy, CEO von Candy Capital

* Dirk Bakker, CEO Hospitality, Necron Group

* Fritz Dickamp, Managing Director, Studio 49

* David Keen, Gründer und CEO von QUO

Die Zahlen erklären, warum Paris - und warum gerade jetzt. Die Investitionen in

die Living-Segmente Europas stiegen 2025 um 22 Prozent auf 62,2 Milliarden Euro.

Für 2026 wird ein Anstieg auf mehr als 70 Milliarden Euro prognostiziert (JLL).

Gleichzeitig fehlen in Europa 9,6 Millionen Wohnungen (CBRE). Bei

Markenresidenzen beziffert Savills den Preisaufschlag in Europa auf 38 Prozent -

gegenüber 29 Prozent im Vorjahr.

Das zweitägige Programm knüpft an die Diskussionen der FHS Living-Ausgabe im

Rahmen des FHS World in Dubai im Oktober an. Jede Session widmet sich dabei

einem Thema, das Investoren, Projektentwickler und Betreiber aktuell

beschäftigt. Die Diskussionen auf der Hauptbühne reichen von den

Investitionsperspektiven für Europas Living-Segment über die Frage, ob Betreiber

das fehlende Bindeglied bei der Hotelisierung von Immobilien sind, bis hin zu

der Frage, wer die Bewohner dieser Konzepte tatsächlich sind und welche

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit hotelähnliche Wohnkonzepte für

Investoren attraktiv und finanzierbar werden. Eigene Sessions zu studentischem

Wohnen, Seniorenwohnen und Markenresidenzen ergänzen Diskussionen über die

politischen und planerischen Rahmenbedingungen, die erforderlich sind, um die

Wohnraumlücke von 9,6 Millionen Wohnungen in Europa zu schließen. Abseits der

Hauptbühne bieten Masterclasses, interaktive Roundtables und praxisorientierte

Fallstudien-Sessions Einblicke in die konkreten Zahlen und Hintergründe bereits

abgeschlossener Transaktionen. Ein Networking-Empfang und Besichtigungen

ausgewählter Immobilienprojekte aus dem Living-Segment sollen darüber hinaus den

Austausch in konkrete Geschäftsmöglichkeiten überführen.

Ali Shahid, CEO von The Bench, erklärt:?Das Living-Segment in Europa umfasst

studentisches Wohnen, Seniorenwohnen, Co-Living, Markenresidenzen und viele

weitere Konzepte. Dennoch gab es bislang kaum eine Plattform, auf der die

dahinterstehenden Investoren, Projektentwickler und Betreiber alle

zusammenkommen konnten. Genau diese Plattform soll FHS Living bieten. Die ersten

bestätigten Speaker zeigen bereits das hohe Niveau der teilnehmenden Investoren

und Betreiber. Da organisierte Investorentreffen ein zentrales Element unseres

Veranstaltungskonzepts sind, verfolgen wir ein klares Ziel: Wir wollen konkrete

Geschäfte voranbringen."

FHS Living baut auf der langjährigen Erfolgsgeschichte der FHS-

Veranstaltungsreihe auf. Im Jahr 2025 kamen dort insgesamt mehr als 3.000

Führungskräfte und Branchenvertreter zusammen, darunter 621 Investoren. Dabei

wurden Geschäftsmöglichkeiten im Umfang von 2,68 Milliarden Euro erschlossen.

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN

Über The Bench

The Bench hat sich als globaler Wegbereiter für neue Geschäftsmöglichkeiten

etabliert. Das Unternehmen konzipiert wegweisende Foren und Gipfeltreffen, die

der Gastgewerbe- und Reisebranche neue Möglichkeiten eröffnen, sich zu

vernetzen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung schafft The Bench Plattformen, die weit

über den reinen Geschäftsabschluss hinausgehen: Sie fördern die Zusammenarbeit

und stoßen nachhaltige Veränderungen an.

Bei den Veranstaltungen kommen Regierungsvertreter, Tourismusministerien,

internationale Reiseverbände, führende Hotel- und Gastgewerbemarken,

Hoteleigentümer und Investoren, Fluggesellschaften, Destinationsentwickler und

zahlreiche weitere Branchenakteure zusammen. Von renommierten

Leitveranstaltungen wie FHS World (ehemals AHIC) und FHS Saudi Arabia über FHS

Africa (ehemals AHIF) bis hin zu AviaDev: The Bench schafft Veranstaltungen, bei

denen Ideen entstehen, Beziehungen vertieft und Investitionen auf den Weg

gebracht werden.

The Bench setzt auf einen dynamischen, zukunftsorientierten Dialog und bringt

Branchenpioniere zusammen, um Herausforderungen anzugehen, Chancen zu nutzen und

gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Jede Veranstaltung ist darauf ausgerichtet,

mehr als nur Kontakte zu vermitteln: Es geht darum, Ideen in konkrete Maßnahmen

umzusetzen und gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Weitere

Informationen unter thebench.com.

Über FHS Living

Datum: 23.-24. Februar 2027

Veranstaltungsort: Pullman Paris Montparnasse, Paris, Frankreich

Partner:

Accor One Living als Gründungspartner, Maslow's und Meliá Hotels International

als Hauptpartner, Landsberg Residential Consulting und QUO als Partner, ISHC als

Unterstützer; BRESI, Urban Living News und Smack Hospitality als Medienpartner.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/726b2101-dcc0-

4685-80eb-80b50f60f59c

Medienkontakt

Lyza Rashid, The Bench

E-Mail: lyza.rashid@thebench.comÂ°