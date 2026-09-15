GNW-News: Flashforge bringt den CJ270 auf den Markt, den weltweit ersten Desktop-Vollfarb-3D-Drucker für 3.999 USD

^NEW YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flashforge hat vor Kurzem den

Desktop-Vollfarb-3D-Drucker CJ270 zum Preis von 3.999 USD auf den Markt

gebracht. Er kann ab sofort über Flashforge.com (http://flashforge.com) bestellt

werden. Die ersten Lieferungen sollen am 15. Oktober beginnen. Das System nutzt

Material-Jetting und UV-Härtung und erzeugt detailreiche Vollfarbmodelle mit

sanften Farbverläufen. Ein wasserlösliches Stützmaterial erleichtert zudem die

Nachbearbeitung.

Farbe wird gedruckt - nicht aufgetragen

In vielen Arbeitsabläufen erforderte die Herstellung eines physischen

Vollfarbmodells bisher separate Druck-, Lackier- und Veredelungsschritte. Das

gilt vor allem dann, wenn ein Modell Farbverläufe, Farbübergänge oder

detaillierte Oberflächengrafiken enthält. Der CJ270 (https://bit.ly/4gYpUAO)

integriert die Farbe direkt in den Druckprozess und verwendet dafür Materialien

in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) sowie Weiß und Transparent.

Das System unterstützt mehr als 10 Millionen Farben und Schichtdicken von nur 7

?m und ermöglicht damit sanfte Farbverläufe, feine Farbübergänge und eine

detailgetreue Oberflächenwiedergabe. Ein spezielles wasserlösliches

Stützmaterial erleichtert zugleich die Entfernung von Stützstrukturen aus

Vertiefungen, Innenstrukturen und anderen schwer zugänglichen Geometrien.

Für professionelle Vollfarbanwendungen entwickelt

Der CJ270 ist für eine Vielzahl professioneller und kreativer Anwendungen

konzipiert:

* Design und Produktentwicklung: Physische Prototypen erstellen, die Form,

Grafiken und Farben bereits vor der Produktion vermitteln und Teams dabei

helfen, visuelle Konzepte effizienter zu bewerten.

* IP- und Charakterentwicklung: Figuren, Charaktermodelle und individuelle

Sammlerstücke mit detaillierten Texturen, Farbverläufen und

Farbinformationen direkt im gedruckten Modell erstellen.

* Bildung und visuelle Kommunikation: Architekturmodelle, Lehrmittel und

andere visuelle Objekte erstellen, bei denen Farbe dazu beiträgt,

Informationen anschaulicher und verständlicher zu vermitteln.

Darüber hinaus erleichtert ein spezielles wasserlösliches Stützmaterial die

Nachbearbeitung bei Vertiefungen, Innenstrukturen und anderen schwer

zugänglichen Geometrien.

Mit Abmessungen von 697 × 410 × 405 mm ist der CJ270 für den Einsatz in Studios,

Klassenzimmern und professionellen Arbeitsumgebungen ausgelegt und bringt

Vollfarb-Material-Jetting in ein kompaktes Desktop-System.

Preise und Verfügbarkeit

Der Flashforge CJ270 kostet in den USA 3.999 USD und kann seit dem 9. September

2026 ab 00:00 Uhr PT über Flashforge.com bestellt werden.

Die ersten Auslieferungen sollen am 15. Oktober 2026 beginnen. Die Preise

variieren je nach Markt. Regionale Preise sind über die lokalen Vertriebskanäle

von Flashforge erhältlich.

Über Flashforge

Flashforge wurde 2011 gegründet und ist ein weltweit tätiges 3D-

Drucktechnologieunternehmen, das zugängliche Lösungen entwickelt, die sich an

eine Vielzahl von Anwendern und Anwendungsbereichen richten. Das Portfolio

umfasst 3D-Drucker, Materialien und Software für Einzelanwender,

Bildungseinrichtungen und professionelle Teams weltweit.

Medienkontakt:

Jessica Zhou

pr@flashforge.com (mailto:pr@flashforge.com)

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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2b2f-470e-8bb0-94e4b95fc2da

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3202-4b1b-9711-586f7de118c6

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