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24.03.2026 14:11:38
GNW-News: Foremay stellt strahlungsgehärtete raumfahrttaugliche SSD vor
^Die branchenweit erste strahlungsgehärtete NVMe- und SATA-SSD, die für Missionen
vom erdnahen Orbit bis in den Weltraum entwickelt wurde. Sie verfügt über eine
Graded-Z-Abschirmung und KI-gesteuerte selbstheilende Funktionen, um die
Datenintegrität in extremen Strahlungsumgebungen mit LET 100 MeV?cm(2)/mg und
TID 500 krad zu gewährleisten.
PASADENA, Kalifornien, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., ein
weltweit führender Anbieter von raumfahrt- und militärtauglichen SSDs, hat heute
die Einführung seiner bahnbrechenden InterStellar(TM)-Serie angekündigt, einer
vollständigen Produktreihe strahlungsgehärteter SSDs
(https://www.foremay.net/sc199-ssd-solid-state-drive-flash-hard-drives.htm).
Diese strahlungsgehärtete SSD der nächsten Generation wurde speziell für die
extremen Anforderungen von LEO-, MEO-, GEO-, HEO-Erkundungen und der Erforschung
des Weltraums sowohl für militärische als auch für kommerzielle Zwecke
entwickelt. Sie bietet selbst unter extremsten Strahlungsbedingungen eine
beispiellos lange Lebensdauer und wird bereits von führenden Herstellern
weltraumtauglicher Systeme eingesetzt.
?Die InterStellar(TM) ist nicht nur ein Speichergerät; sie ist eine digitale Arche
für das nächste Jahrhundert der Weltraumforschung", so Dr. Jack Winters, CTO von
Foremay.?Indem wir physikalische Interzeption, chemischen Neutroneneinfang und
KI-gesteuerte selbstheilende Funktionen kombinieren, bieten wir der Raumfahrt-
und Verteidigungsindustrie eine raumfahrttaugliche SSD
(https://www.foremay.net/pr/radiation-hardened-ssd-rad-hard-ssd-military-grade-
ssd-space-grade-ssd-foremay-rugged-ssd.pdf)-Lösung in Standardgröße, die die
Reise zu den Sternen überstehen kann."
Elektronik für Raumfahrt und Militär ist einer dreifachen Bedrohung durch die
Gesamtionisationsdosis (TID), Single Event Effects (SEE) und interne
elektrostatische Entladungen (IESD) ausgesetzt. Während handelsübliche SSDs oft
schon innerhalb weniger Monate nach dem Einsatz im Orbit ausfallen, nutzt
Foremays InterStellar(TM) eine Graded-Z-Abschirmungsarchitektur, die patentierte
und proprietäre Technologien kombiniert.
Die InterStellar(TM)-Lösung bremst Protonen effektiv ab und fängt Sekundärneutronen
ein, wodurch eine Rohstrahlung von 10.000 krad auf einen kontrollierbaren
Schwellenwert von 500 krad reduziert - und so die Hardware-Integrität über die
Südatlantische Anomalie (SAA) hinaus gewährleistet wird. Sie bietet zudem eine
wirksame Barriere gegen die?Killer-Elektronen" des äußeren Van-Allen-Gürtels
sowie gegen sekundäre Bremsstrahlung.
Darüber hinaus erhöht die Architektur die Prüfwerte für die
Gesamtionisationsdosis (TID) und den Schwellenwert für den linearen
Energietransfer (LET) deutlich, um extremen Strahlungen standzuhalten, die durch
Sonnenpartikelenergie (SPE) und galaktische kosmische Strahlung (GCR) im
Weltraum und im tiefen Weltraum verursacht werden. Aus diesem Grund ist sie die
erste Wahl für Single-Event-Effect-resistente (SEE) Speichersysteme für den
Einsatz im Weltraum.
Neben der physischen Abschirmung verfügt die InterStellar(TM) über Foremays
Interstellar AI-Driven Block Management (IABM(TM)), das KI an der Peripherie im
Weltraum ermöglicht. Mithilfe von maschinellem Lernen erstellt diese
fortschrittliche Firmware eine?Strahlenrisikokarte" in Echtzeit. Durch die
Überwachung der Bitfehlerrate (BER) und prädiktiver Sensordaten migriert diese
hochzuverlässige SSD für Verteidigung und Raumfahrt missionskritische Daten
proaktiv aus?Hot Zones", die von hochenergetischen Schwerionen getroffen
werden.
In Verbindung mit einem strahlungsgehärteten Elektronikcontroller und Triple
Modular Redundancy (TMR) verfügt das Laufwerk über Immunität gegen Single Event
Latch-up (SEL) und ermöglicht damit eine bisher in der SSD-Branche unerreichte
Minderung von Single Event Effects (SEE).
Über Foremay
Foremay, Inc. wurde 2002 im Silicon Valley gegründet und ist ein führender
Entwickler und Hersteller von militär- und raumfahrttauglichen Solid-State-
Laufwerken. Foremay hat seinen Hauptsitz in Pasadena und widmet sich der
Weiterentwicklung dessen, was in extremen Umgebungen mit robusten SSD-Lösungen
möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.foremay.net
(http://www.foremay.net).
Medienkontakt:
Dennis Eodice
pr@foremay.net
+1 408 228 3468
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4ec52df-adb8-4e50-
abe4-aa4a4043dec0
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