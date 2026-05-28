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28.05.2026 23:55:38
GNW-News: Fortis Life Sciences erweitert sein AbNano®-Portfolio um die erste VHH-Bibliothek, die aus peripheren natürlichen Killerzellen gewonnen wurde und d...
^BOSTON, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences gibt heute die
Einführung der AbNano (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-
library)(®) (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-library) VHH
Anti-NK-Zell-Bibliothek (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-
library) bekannt, einem erstklassigen Repertoire an aus peripheren natürlichen
Killerzellen (NK-Zellen) gewonnenen Einzeldomänen-Antikörpern (VHH) für
translationale und therapeutische Anwendungen, die auf komplexe NK-assoziierte
Rezeptorsysteme abzielen. Die Identifizierung und Entwicklung von Antikörpern in
NK-Zell-Systemen stellt aufgrund der Komplexität der Rezeptoren, der heterogenen
Expressionsmuster und der dynamischen Funktionszustände eine technische
Herausforderung dar.
Natürliche Killerzellen rücken in der Krebsimmuntherapie und der Erforschung
immunvermittelter Erkrankungen zunehmend in den Fokus, da sie eine zentrale
Rolle bei der Immunüberwachung spielen und ein großes Potenzial für die
Zellmanipulation der nächsten Generation sowie für biologische Strategien
bieten. Kompakte VHH-Domänen können Vorteile bei konformationellen oder schwer
zugänglichen NK-assoziierten Zielmolekülen bieten, die für herkömmliche
Antikörperformate problematisch sind.
Die AbNano VHH Anti-NK-Zell-Bibliothek begegnet diesen Herausforderungen durch
ein auf die Biologie der NK-Zellen abgestimmtes Repertoire an natürlich
gewonnenen Einzeldomänen-Antikörpern. Die Bibliothek, die aus biologisch
relevantem Ausgangsmaterial peripherer NK-Zellen erstellt und hinsichtlich ihrer
breiten Sequenz- und Strukturvielfalt charakterisiert wurde, bietet akademischen
und biopharmazeutischen Teams eine differenzierte Ausgangsbasis für die
Identifizierung von Bindungsstellen, die Bewertung von Zielmolekülen, die Assay-
Entwicklung sowie nachgelagerte technische Arbeitsabläufe.
Interne Validierungsstudien identifizierten Bindungsstellen an mehreren NK-
assoziierten Zielmolekülen, darunter CD56
(https://www.fortislife.com/products/primary-antibodies/rabbit-anti-ncam-1-cd56-
recombinant-monoclonal-antibody-blr152j/BETHYL-A700-152), CD8a
(https://www.fortislife.com/products/primary-antibodies/rabbit-anti-cd8-alpha-
recombinant-monoclonal-antibody-blr044f/BETHYL-A700-044) und NKp46
(https://www.fortislife.com/products/primary-antibodies/rabbit-anti-ncr1-nkp46-
recombinant-monoclonal-antibody-blr309m/BETHYL-A700-309), was den Einsatz bei
Zielmolekülen mit unterschiedlichen biologischen Funktionen und
Expressionsmustern untermauert.
?NK-assoziierte Rezeptorsysteme lassen sich mit herkömmlichen Forschungsansätzen
von Natur aus nur schwer untersuchen", sagte Chris Woodward, Senior Director für
Antikörperlösungen bei Fortis Life Sciences.?Spezialisierte Repertoires, die
auf biologisch relevantem Ausgangsmaterial basieren, können Forschern und
Entwicklern von Therapeutika dabei helfen, Bindemoleküle gegen Immunziele
effizient zu identifizieren, was möglicherweise die Entwicklung von gezielten
Immunzelltherapien und Biologika für Krebserkrankungen und komplexe
Immunerkrankungen beschleunigen könnte."
Die Markteinführung ist die dritte Ergänzung des wachsenden AbNano(®)-
Portfolios. Ähnlich wie andere AbNano-Bibliotheken
(https://www.fortislife.com/products/libraries) ist sie als eigenständiges
Forschungsprodukt oder im Rahmen maßgeschneiderter VHH-
Entdeckungsdienstleistungen (https://www.fortislife.com/vhh-discovery)
erhältlich, die Entwicklung von Screening-Strategien, die Auswahl mittels
Phagen-Display, Sequenzierungsanalysen, die Triage von Treffern, die Umwandlung
in rekombinante Formate sowie die Unterstützung bei der frühen
Leitsubstanzentwicklung umfassen.
Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-
library (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-library)
Über Fortis Life Sciences
Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen Fortis Life Sciences
(https://www.fortislife.com/) vereint spezialisierte Life-Science-Unternehmen
wie Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories, Empirical Bioscience, IPOC,
nanoComposix und Vector Biolabs, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Weg
von der Forschung bis zur Markteinführung schneller, kontinuierlicher und
kontrollierter zu beschreiten. Durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte,
maßgeschneiderter Dienstleistungen und fundierten technischen Fachwissens
unterstützt Fortis seine Partner bei der Entwicklung, Validierung und
Herstellung proprietärer Lösungen für komplexe wissenschaftliche und
betriebliche Anforderungen. Fortis bedient Unternehmen weltweit durch eine
stetig wachsende globale Präsenz, zu der auch mehrere cGMP-konforme
Produktionsstätten gehören, die nach ISO 13485 zertifiziert sind. Weitere
Informationen finden Sie unter fortislife.com.
Pressekontakt:
Nick Bartosik
Marketing Specialist
Fortis Life Sciences
nbartosik@fortislife.com (mailto:nbartosik@fortislife.com)
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