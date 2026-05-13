GNW-News: Fortis Life Sciences vergibt den AbNano® VHH Discovery Grant 2026 an Deliver Biosciences im Bereich der gezielten Wirkstoffabgabe

^BOSTON und LONDON, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences

(https://www.fortislife.com/) und Deliver Biosciences

(https://deliverbio.com/) gaben heute bekannt, dass Fortis Deliver Biosciences

zum ersten Preisträger der?Fortis Grant Series 2026" ernannt hat. Im Rahmen des

Fortis-Förderprogramms wurden die Dienstleistungen von AbNano VHH Discovery

(https://www.fortislife.com/vhh-discovery) vorgestellt, um Organisationen, die

neue Technologien zur Entwicklung vielversprechender Therapieprogramme

einsetzen, mehr Möglichkeiten zu eröffnen.

Viele schwere Erkrankungen sind nach wie vor schwer zu behandeln, da die

biologischen Zielstrukturen, die ihnen zugrunde liegen, mit herkömmlichen

Antikörpern oft nur schwer zu erreichen sind. Große Antikörperformate haben oft

Schwierigkeiten, in dichtes Gewebe wie solide Tumoren einzudringen, was ihr

therapeutisches Potenzial einschränkt. VHH-Antikörper bieten eine

vielversprechende Alternative. Dank ihrer geringeren Größe, ihrer geringen

Immunogenität und ihrer Stabilität können sie sich effektiver durch das Gewebe

bewegen, präzise binden und neue Therapieansätze ermöglichen.

Für Forscher und Arzneimittelentwickler bedeutet dies kürzere

Entwicklungszeiten, geringere biologische Barrieren, eine höhere Zielgenauigkeit

sowie neue Möglichkeiten in den Bereichen Krebs, Autoimmunerkrankungen,

Gentherapie und gezielte Wirkstoffabgabe.

Die Fortis Grant Series (https://www.fortislife.com/fortis-grant-series) bietet

akademischen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen sowie Biotechnologie-

und Pharmaunternehmen Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der

Antikörperforschung, deren Aufbau intern oft zu kostspielig oder zu

spezialisiert ist.

?Viele der nächsten Durchbrüche in der Medizin werden von Wissenschaftlern

erzielt werden, die schwierige biologische Probleme in Bereichen wie Krebs,

Immunerkrankungen und Gentherapie lösen", sagte Chris Woodward, Senior Director

für Sales und Marketing im Bereich Antikörperlösungen bei Fortis Life Sciences.

?Die Förderreihe treibt diese Arbeit voran, indem sie das für die Forschung

erforderliche Fachwissen und die Antikörpertechnologien bereitstellt, die

notwendig sind, um vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse in

therapeutische Wirkstoffkandidaten umzusetzen."

Fortis prüfte Bewerbungen von Organisationen aus aller Welt und bewertete die

Vorschläge anhand ihrer wissenschaftlichen Qualität, ihrer Innovationskraft,

ihrer Durchführbarkeit und ihrer potenziellen langfristigen Auswirkungen. Der

Beitrag von George Tetley und Deliver Biosciences wurde zum Gewinner gekürt.

Deliver Biosciences entwickelt Technologien zur gezielten Wirkstoffabgabe, die

darauf ausgelegt sind, Therapeutika direkt an die Zielzellen zu bringen, um

künftige Behandlungsstrategien für Erkrankungen wie HIV, Sichelzellenanämie und

neurodegenerative Erkrankungen zu unterstützen.

?Der Zugang zu einer hochmodernen Forschungsinfrastruktur kann maßgeblich

beeinflussen, welche Ziele ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen verfolgen

kann und wie effizient es Daten generieren, Zielmoleküle bewerten und

Entwicklungswege priorisieren kann", sagte George Tetley, Ph.D., Mitbegründer

und Chief Scientific Officer von Deliver Biosciences.?Wir freuen uns darauf,

die Kompetenzen von AbNano zu nutzen, um unsere Arbeit im Bereich der In-vivo-

CAR-T- und Gentherapie voranzutreiben, mit dem Ziel, Patienten neue Therapien

zugänglich zu machen."

Über Fortis Life Sciences

Fortis Life Sciences wurde im Jahr 2020 gegründet und vereint spezialisierte

Life-Science-Unternehmen wie Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories,

Empirical Bioscience, IPOC, nanoComposix und Vector Biolabs, um Unternehmen

dabei zu unterstützen, den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung

schneller, kontinuierlicher und kontrollierter zu beschreiten. Durch die

Bereitstellung hochwertiger Produkte, maßgeschneiderter Dienstleistungen und

fundierten technischen Fachwissens unterstützt Fortis seine Partner bei der

Entwicklung, Validierung und Herstellung proprietärer Lösungen für komplexe

wissenschaftliche und betriebliche Anforderungen. Fortis bedient Unternehmen

weltweit durch eine stetig wachsende globale Präsenz, zu der auch mehrere cGMP-

konforme Produktionsstätten gehören, die nach ISO 13485 zertifiziert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com

(https://www.fortislife.com/)

Über Deliver Biosciences

Deliver Biosciences entwickelt zielgerichtete Nanopartikel-Transportvektoren,

die darauf ausgelegt sind, eine breite Palette therapeutischer Wirkstoffe sicher

und effizient zu bestimmten Zellen in vivo zu transportieren, wobei ein

Leitkandidat für die in vivo CAR-T-Therapie auf dem Weg in die klinische Phase

ist. Die Plattform wurde entwickelt, um die Reprogrammierung von Zellen sowie

Behandlungsmethoden der nächsten Generation zu unterstützen, darunter Genom-

Editierung, Immuntherapie und Präzisionsmedizin. Der Schwerpunkt des

Unternehmens liegt auf der Krebsimmuntherapie, mit langfristigen

Anwendungsmöglichkeiten bei Autoimmun-, neurodegenerativen und kardiovaskulären

Erkrankungen, bei denen nach wie vor erheblicher ungedeckter medizinischer

Bedarf besteht. Weitere Informationen finden Sie unter deliverbio.com

(https://deliverbio.com/)

Medienkontakt:

Nick Bartosik

Marketing Specialist

Fortis Life Sciences

nbartosik@fortislife.com (mailto:nbartosik@fortislife.com)

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