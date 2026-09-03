|
03.09.2026 09:56:38
GNW-News: Fortrea übernimmt Einheit für klinische Pharmakologie und bioanalytische Laboraktivitäten von Worldwide Clinical Trials
^Highlights
* Fortrea schließt verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des
Geschäftsbereichs?Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide Clinical
Trials
* Umfasst ein rund 5.575 m² großes GLP-konformes bioanalytisches Labor in
Austin, eine GCP-konforme klinisch-pharmakologische Abteilung mit 200 Betten
in San Antonio sowie eine Lagerstätte für biologische Proben in
Pflugerville, Texas
* Ermöglicht die integrierte Durchführung von Studien in der frühen Phase
einschließlich bioanalytischer Test für große und kleine Moleküle und
verbessert damit Fortreas Fähigkeit, schnellere und umfassendere Lösungen
für die frühe klinische Entwicklung einfacher und komplexer Studien
anzubieten
* Stärkt Fortreas durchgängiges Angebot für die klinische Entwicklung und
unterstützt Kunden von First-in-Human-Studien über Phase IV bis hin zur
Evidenzgenerierung nach der Zulassung
* Unterstützt Fortreas Wachstumsstrategie durch erweiterte wissenschaftliche
Kompetenzen, zusätzliche Kapazitäten für die frühe klinische Entwicklung und
eine noch bessere Grundlage für die langfristige Wertschöpfung zugunsten der
Aktionäre
* Unterstützt das bereits dynamische weltweite Wachstum von Worldwide Clinical
Trials in den Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften, Innere Medizin und
seltene Erkrankungen
* Gewährleistet durch eine strategische Allianz zwischen den beiden
Unternehmen die nahtlose Fortführung des Betriebs, der Studien und der
Kundenbetreuung während des Übergangs
DURHAM, North Carolina, und RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, Sept.
03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (http://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE)
und Worldwide Clinical Trials (https://www.worldwide.com/?utm_source=Business-
Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.
businesswire.com&leadtactic=Press-
Release&CMSourceURL=services.businesswire.com) (?Worldwide"), zwei führende
globale Auftragsforschungsinstitute (CROs), haben heute den Abschluss einer
verbindlichen Vereinbarung bekanntgegeben. Danach wird Fortrea den
Geschäftsbereich?Frühe klinische Entwicklung" (Early Phase Services) von
Worldwide übernehmen, der die Einheit für klinische Pharmakologie (Clinical
Pharmacology Unit, CPU) sowie die bioanalytischen Laboraktivitäten umfasst. Mit
der Übernahme baut Fortrea seine Position als führender globaler Partner für die
klinische Entwicklung weiter aus und stärkt insbesondere den frühen Teil seiner
Entwicklungsplattform, mit der das Unternehmen Kunden über die Phasen I bis IV
hinweg unterstützt. Worldwide wird bestehende und künftige Phase-I-Studien auch
weiterhin mit seinen umfassenden Kompetenzen in der klinischen Entwicklung
begleiten.
Der Geschäftsbereich?Frühe klinische Entwicklung" bietet integrierte
Dienstleistungen für die klinische Entwicklung in frühen Phasen sowie
bioanalytische Leistungen und unterstützt die Entwicklung von
Arzneimittelkandidaten von den ersten Entwicklungsstufen bis hin zu klinischen
Studien in späteren Phasen. Der Geschäftsbereich umfasst ein nach den
Grundsätzen der Guten Laborpraxis (GLP) geführtes bioanalytisches Labor in
Austin, Texas; eine nach den Grundsätzen der Guten Klinischen Praxis (GCP)
geführte klinisch-pharmakologische Einheit mit 200 Betten in San Antonio, Texas
sowie ein Bioprobenlager in Pflugerville, Texas. Damit lassen sich komplexe
Studien in frühen Entwicklungsphasen koordiniert durchführen und zugleich
operative Abläufe effizienter gestalten. Die Zahl der Schnittstellen zwischen
klinischen und bioanalytischen Funktionen wird reduziert, sodass Kunden Studien
nahtloser von der ersten Anwendung am Menschen bis zum Proof of Concept
vorantreiben können.
Die Übernahme ergänzt den Geschäftsbereich?Klinische Pharmakologie" von Fortrea
und die bestehenden Kapazitäten für die frühe klinische Entwicklung um eigene
bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle. Gleichzeitig wird das
Netz klinischer Forschungseinheiten in Nordamerika erweitert. Mit den
zusätzlichen eigenen bioanalytischen Kapazitäten kann Fortrea Analyse- und
Durchlaufzeiten verkürzen und integrierte Lösungen für die klinische Entwicklung
sowohl einfacher als auch komplexer Studien anbieten. Die zusammengeführte
Plattform bietet Kunden mehr Flexibilität bei komplexen Studien und Studien mit
größeren Teilnehmerzahlen. Darüber hinaus erhalten sie besseren Zugang zu
unterschiedlichen Probandenpopulationen und profitieren von zusätzlichen
Bettenkapazitäten im gesamten Netzwerk von Fortrea für die frühe klinische
Entwicklung.
Die Vereinbarung ermöglicht es Worldwide, seine Kernkompetenzen bei Studien mit
gesunden Probanden weltweit weiterhin über sein Netzwerk externer Standorte
anzubieten. Sponsoren erhalten damit auch künftig in allen Entwicklungsphasen
Zugang zu den benötigten Kompetenzen und Dienstleistungen. Gleichzeitig kann
Worldwide seine Investitionen in das schnell wachsende Geschäft in späteren
Entwicklungsphasen verstärken - insbesondere in therapeutische Expertise,
Technologie, die geografische Expansion und langfristige Wachstumsinitiativen.
Die Transaktion schafft damit für beide Unternehmen die Voraussetzungen, ihre
jeweiligen Stärken gezielt auszubauen und Sponsoren weiterhin über den gesamten
Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg zu unterstützen.
?Fortrea investiert gezielt in die frühe klinische Entwicklung und stärkt damit
unsere durchgängige Plattform für die klinische Entwicklung, mit der wir Kunden
von First-in-Human-Studien bis hin zu Phase IV und zur Evidenzgenerierung nach
der Zulassung unterstützen. Wir sind überzeugt, dass diese Übernahme unsere
Fähigkeit zur langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre stärkt und
gleichzeitig unsere Kompetenzen und Kapazitäten für Kunden, Probanden und
letztlich die Patienten erweitert, denen wir mit unserer Arbeit dienen",
so Anshul Thakral (https://www.fortrea.com/about-us/our-experts/anshul-thakral),
CEO von Fortrea.?Indem wir unsere sich ergänzenden bioanalytischen und
klinischen Forschungsangebote zusammenführen, schaffen wir für unsere Kunden
einen durchgängigen Entwicklungsprozess. Gleichzeitig erweitern wir unsere
wissenschaftlichen und operativen Kompetenzen und können Studien mit größerem
Umfang, höherer Komplexität und anspruchsvolleren wissenschaftlichen
Anforderungen über ein breiteres Spektrum therapeutischer Fragestellungen hinweg
unterstützen. Die neuen Kapazitäten stärken nicht nur unser integriertes Angebot
für die frühe Entwicklung. Sie ermöglichen uns auch, den gesamten
Entwicklungsprozess noch stärker miteinander zu verzahnen und Sponsoren dabei zu
unterstützen, ihre Wirkstoffkandidaten von der frühen Entwicklung über
zulassungsrelevante Studien bis hin zur Evidenzgenerierung nach der Zulassung
voranzubringen. So können lebensverändernde Therapien schneller die Patienten
erreichen."
?Worldwide hat einen angesehenen Geschäftsbereich für die frühe klinische
Entwicklung aufgebaut, der auf einem starken Team und einem hervorragenden Ruf
für wissenschaftliche und operative Exzellenz beruht", so Alistair Macdonald
(https://www.worldwide.com/about-us/meet-the-team/alistair-
macdonald/?utm_source=Business-
Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.
businesswire.com&leadtactic=Press-
Release&CMSourceURL=services.businesswire.com), CEO von Worldwide.?Mit dieser
Transaktion können wir unsere Investitionen und Ressourcen gezielt auf unser
schnell wachsendes Geschäft in späteren Entwicklungsphasen konzentrieren -
insbesondere in den therapeutischen Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften,
Innere Medizin und seltene Erkrankungen. Wir sind stolz auf das, was der
Geschäftsbereich?Frühe klinische Entwicklung" erreicht hat, und überzeugt, dass
die Transaktion unseren Mitarbeitern neue Chancen eröffnet und zugleich unsere
Möglichkeiten erweitert, in unsere langfristige Wachstumsstrategie zu
investieren. Damit können wir auch künftig Kunden und Patienten weltweit einen
herausragenden Mehrwert bieten."
Fortrea und Worldwide wollen eine Reihe von Vereinbarungen treffen, um die
Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und laufende Programme sicherzustellen. Die
Vereinbarungen sollen den Fortschritt laufender Projekte sichern, spezialisierte
Kompetenzen erhalten und während wie auch nach dem Übergang einen nahtlosen
Service für die Kunden gewährleisten.
Im Rahmen der verbindlichen Vereinbarung wird Fortrea den Geschäftsbereich
?Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide in einer reinen Bartransaktion zu
einem Kaufpreis von rund 45 Mio. US-Dollar übernehmen. Der Abschluss der
Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und
Lizenzen sowie des Abschlusses bestimmter Dienstleistungsvereinbarungen zwischen
den Parteien erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird der Geschäftsbereich
?Frühe klinische Entwicklung" in Fortreas Geschäftsbereich?Klinische
Pharmakologie" integriert. Beide Unternehmen setzen sich weiterhin dafür ein,
den Übergang für Mitarbeiter, Kunden und Probanden reibungslos zu gestalten.
Berater
Barclays berät Fortrea als Finanzberater, während Mintz, Levin, Cohn, Ferris,
Glovsky and Popeo, P.C. als Rechtsberater des Unternehmens tätig ist. BroadOak
Partners berät Worldwide in finanziellen Fragen, Greenberg Traurig, LLP ist als
Rechtsberater für das Unternehmen tätig.
Über Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die
klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit
aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen,
medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im
Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien
für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen
Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die
Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als
20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,
außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.
Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in 100 Ländern tätig ist, ist
darauf ausgerichtet, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu
bieten. Erfahren Sie unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) mehr darüber,
wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns
auf LinkedIn (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=scSMmxCo9TvOL2s71P-
FkjTLlvTzznxnuwKhLmivEOEIQ3tfKW7i-
xCxGD1IGPt788RXRJ1PVkyQgFnEZL_H6joYI9r8AXNAQqC6qBTBHjE=), X
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cnQy19MfqayrdLwy5AC_9a72XEckbNFfM8Jo
_7Gw0JHaf6mtvfssdoEyxOU-R2Ih) und Bluesky
(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).
Über Worldwide Clinical Trials
Worldwide Clinical Trials (https://www.worldwide.com/?utm_source=Business-
Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.
businesswire.com&leadtactic=Press-
Release&CMSourceURL=services.businesswire.com) (Worldwide) ist ein weltweit
tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das biopharmazeutische Unternehmen bei
der Entwicklung ihrer Produkte unterstützt. Mehr als 4.500 festangestellte
Mitarbeiter sind in über 70 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet spezialisierte
therapeutische Expertise in den Bereichen Neurowissenschaften, Onkologie,
seltene Erkrankungen und Innere Medizin und unterstützt sämtliche Phasen der
Entwicklung - von der frühen Entwicklung und ersten Studien am Menschen bis hin
zu zulassungsrelevanten Studien der Phase III.
Das flexible Servicemodell des Unternehmens reicht von der vollständigen
Steuerung klinischer Studien bis hin zu funktionalen Servicepartnerschaften über
Worldwide Flex. Grundlage ist ein konsequent auf den Menschen und auf
partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgerichteter Outsourcing-Ansatz, der die
Kooperation stärkt, die Transparenz von Daten erhöht und fundiertere
Entscheidungen ermöglicht. So erhalten Sponsoren maßgeschneiderte und flexible
Lösungen, die mit den sich wandelnden Anforderungen der klinischen Forschung
Schritt halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldwide.com
(https://www.worldwide.com/?utm_source=Business-
Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.
businesswire.com&leadtactic=Press-
Release&CMSourceURL=services.businesswire.com).
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-
Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und
Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich
naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie
beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion,
einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den
voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem
Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete
künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft
Begriffe wie?Prognose",?erwarten",?annehmen",?vorhersehen",?beabsichtigen",
?planen",?voraussagen",?glauben",?anstreben",?sehen",?werden",?würden",
?abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser
Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl
nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter
enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Gründe hierfür können eine Reihe von
Faktoren sein, insbesondere, aber nicht ausschließlich: die Erfüllung der
Vollzugsbedingungen für die geplante Übernahme des Geschäftsbereichs?Frühe
klinische Entwicklung" von Worldwide Clinical Trials, einschließlich der
Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sowie die Fähigkeit des
Unternehmens, die Transaktion fristgerecht oder überhaupt abzuschließen; die
Möglichkeit, dass die Kosten für den Abschluss der Transaktion höher ausfallen
als erwartet, unter anderem aufgrund unvorhergesehener Faktoren oder Ereignisse;
die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der bilanziellen und
steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen; sowie weitere
Faktoren, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit in seinen bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten beschreibt. Eine weitere
Erörterung der Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens finden Sie im Abschnitt?Risk Factors" der Registrierungserklärung
des Unternehmens auf Formular 10, die bei der Securities and Exchange Commission
(?SEC") eingereicht wurde. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den
nachfolgenden periodischen und anderen Einreichungen des Unternehmens bei der
SEC geändert oder aktualisiert werden, die auf der Website der SEC unter
www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen
werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC
eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der
Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen,
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Presse- und Investor Relations-Kontakte bei Fortrea:
Galen Wilson (Presse) - 703-298-0802, media@fortrea.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=L7lZ18H-puAbWaG0133Lh_sFNZaEz-
r2HxU3PQkmO4uT9N4V2-Ts3VB60tZMRfOsxn0ubveNolKP1pvkfv8ObhPwe23ycJcLhsVwMtgNzoI=)
Kate Dillon (Presse) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9AMbIWIhHI1QC6y-
uhNUWMrmMpzpM9g8E5dOf_YaiIBJNUqPtrPOq3pCPfCdYU6bz1jgV3K50f7CthrRUCNlGCe1U1MmJHgs
ElBYsCrHi6k=)
Tracy Krumme (Investor Relations) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com
(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)
Kontakt bei Worldwide Clinical Trials:
Jill Shahravar - 919-389-9253, jill.shahravar@worldwide.com
(mailto:jill.shahravar@worldwide.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.