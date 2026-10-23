GNW-News: Fortrea und Omico kooperieren zur Förderung der biomarkergestützten Entwicklung von Krebsmedikamenten

^Highlights

* Gemeinsam wollen Fortrea und Omico die Präzisionsonkologie-Forschung in

Australien beschleunigen

* Kooperation verbindet Fortreas Erfahrung bei der Durchführung klinischer

Studien in der Onkologie mit Omicos Programm?Precision Oncology Screening

Platform Enabling Clinical Trials" (PrOSPeCT)

* Durch gezielte Zuordnung von Patienten zu passenden, biomarkergestützten

Studien wollen die Partner die Auswahl geeigneter Studienzentren optimieren

und Patienten schneller den Zugang zu relevanten klinischen Studien

ermöglichen

DURHAM, North Carolina, und SYDNEY, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea

(https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE), ein führendes weltweites

Auftragsforschungsinstitut (CRO), und Omico, Australiens führende Organisation

für Präzisionsonkologie-Screening und die Vermittlung passender klinischer

Studien, haben heute eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Ziel ist es, die

Präzisionsonkologie-Forschung voranzubringen, indem Krebspatienten der Zugang zu

biomarkerbasierten klinischen Studien erleichtert wird. Dafür bündeln die

Partner Omicos Netzwerk für Präzisionsonkologie sowie Fortreas wissenschaftliche

Expertise und Erfahrung mit klinischen Studien. Gemeinsam wollen sie die

Studienplanung, die Auswahl der Prüfzentren und die Patientenrekrutierung

verbessern und so den Zugang zu biomarkergestützter Krebsforschung weltweit

erweitern.

Im Rahmen der Kooperation unterstützt Omico die Kunden von Fortrea bei der

Entwicklung von Krebsmedikamenten. Dazu stellt die Organisation Erkenntnisse

über relevante Patientengruppen, genomische Profilierungsdaten, Möglichkeiten

zur Zuordnung geeigneter Patienten zu Studien, Real-World-Daten aus der

Onkologie sowie Wege zur Überweisung potenzieller Studienteilnehmer in

Australien bereit. Das Land ist ein wichtiger Standort für klinische Studien in

der Onkologie - sowohl in frühen als auch in späten Entwicklungsphasen. Die

Zusammenarbeit verbindet Fortreas Erfahrung in der Entwicklung von

Krebsmedikamenten mit Omicos zentralem Programm?Precision Oncology Screening

Platform Enabling Clinical Trials" (PrOSPeCT), der größten Krebsgenomik-

Initiative Australiens. PrOSPeCT ermöglicht die molekulare Profilierung von

Tumoren und soll dabei helfen, Patienten passenden biomarkergestützten

klinischen Studien und zielgerichteten Therapien zuzuordnen.

?Mit Omico wollen wir möglichst schnell die richtigen Patienten für die jeweils

passende Studie finden", sagt Oren Cohen, M.D., Chief Medical Officer von

Fortrea.?Die moderne Entwicklung von Krebsmedikamenten erfordert immer

präzisere Verfahren, um für bestimmte Krebsarten gezielt jene Therapien zu

finden, von denen die Patienten am meisten profitieren können - und zwar so

schnell wie möglich. Durch die Zusammenarbeit mit Omico können wir geeignete

Patienten für biomarkergestützte Studien in Australien schneller identifizieren

und damit die Präzisionsmedizin für Menschen mit Krebs weiter voranbringen."

Omico hat eines der umfassendsten Präzisionsonkologie-Netzwerke Australiens

aufgebaut. Es vereint molekulare Profilierung, Real-World-Evidenz,

Forschungsprogramme mit definierten Patientenkohorten sowie ein landesweites

Netzwerk von Prüfärzten und klinischen Studienzentren. Nach eigenen Angaben

verfügt Omico über klinisch-genomische Daten von mehr als 23.000 Patienten, die

ihre Einwilligung zur Aufnahme in die Datenbanken gegeben haben. Darüber hinaus

hat die Organisation Überweisungen von mehr als 1.600 Ärzten aus ganz Australien

erhalten.

?Dank der etablierten nationalen Forschungsinfrastruktur, der Fachkompetenz und

der Netzwerke von Omico im Bereich der Präzisionsonkologie ist Australien

hervorragend aufgestellt, um biomarkergestützte klinische Studien für

internationale Auftraggeber zu unterstützen", sagt Professor David Thomas, Chief

Science and Strategy Officer bei Omico.?Indem wir unsere landesweiten Daten und

unsere Möglichkeiten zur Vermittlung geeigneter Studienteilnehmer mit Fortreas

internationaler Expertise in der klinischen Entwicklung zusammenführen, können

wir Auftraggeber weltweit dabei unterstützen, passende Patientengruppen zu

identifizieren, Studien effizienter zu planen und die gezielte Rekrutierung zu

erleichtern."

Fortreas Expertise in der Onkologie wird von Tausenden Fachkräften im operativen

Bereich getragen und durch mehr als 50 fest angestellte Ärzte mit onkologischer

Fachkompetenz ergänzt. Die Kooperation erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich

die Entwicklung moderner Krebsmedikamente immer stärker auf Präzisionsmedizin,

biomarkergestützte Entwicklungsstrategien und die gezielte Identifizierung

geeigneter Patienten ausrichtet. Durch die Zusammenarbeit können Fortrea und

Omico Prüfzentren gezielter auswählen und Patienten anhand ihrer individuellen

Genomdaten mit geeigneten Studien zusammenbringen. Dadurch erhalten in

Australien mehr Menschen die Möglichkeit, an klinischen Studien teilzunehmen,

die auf ihre jeweilige Erkrankung zugeschnitten sind.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die

klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit

aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen,

medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im

Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien

für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen

Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die

Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als

20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,

außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.

Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist

so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und agile Lösungen

bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com

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XdnWELTpAxsI6hHnSWICJCr87A=) und Bluesky

(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).

Über Omico

Omico ist eine unabhängige, landesweit tätige gemeinnützige

Forschungsorganisation, die neue Wege in der Krebsbekämpfung beschreitet. Wir

setzen uns dafür ein, die Behandlungsergebnisse von Menschen mit Krebs in

Australien zu verbessern. Dazu schaffen wir einen gleichberechtigten Zugang zur

Präzisionsonkologie, bringen wissenschaftliche Fortschritte in die klinische

Versorgung und Forschung ein und erarbeiten die wissenschaftliche Evidenz, die

für fundierte gesundheitspolitische Entscheidungen und die Weiterentwicklung des

Gesundheitssystems benötigt wird. Gemeinsam mit führenden australischen

Krebsinstituten, Forschern, Ärzten, Industriepartnern, Patientenvertretungen und

Regierungsstellen treiben wir die molekulare Profilierung, biomarkergestützte

klinische Studien, das personalisierte Management des Krebsrisikos und die

Gewinnung von Real-World-Evidenz voran.

Über PrOSPeCT

PrOSPeCT ist Australiens größte Initiative im Bereich der Präzisionsonkologie.

Omico führt das Programm gemeinsam mit einem landesweiten Netzwerk von Partnern

aus Gesundheitswesen, Forschung und Industrie durch. Es ermöglicht berechtigten

Menschen in Australien, kostenlos molekulare Profile erstellen zu lassen und

Zugang zu passenden biomarkergestützten klinischen Studien und Therapien zu

erhalten. Gleichzeitig werden klinische, genomische, behandlungsbezogene und

ergebnisbezogene Daten erhoben, um die Forschung voranzubringen, die

Krebsversorgung zu verbessern und künftige gesundheitspolitische Entscheidungen

auf eine fundierte Grundlage zu stellen.

Presse- und Investorenkontakte von Fortrea:

Galen Wilson (Medien) - 703-298-0802, media@fortrea.com

(mailto:media@fortrea.com)

Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

(mailto:kdillon@prosek.com)

Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=L225WqMkOI4srorEqJJtwJsj6fWOOrDYLYZZ

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Pressekontakt von Omico:

Kym Bramich (Kommunikation) - +61 414 795 087, k.bramich@omico.org.au

(mailto:k.bramich@omico.org.au)

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