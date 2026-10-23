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23.10.2026 19:02:38
GNW-News: Fortrea und Omico kooperieren zur Förderung der biomarkergestützten Entwicklung von Krebsmedikamenten
^Highlights
* Gemeinsam wollen Fortrea und Omico die Präzisionsonkologie-Forschung in
Australien beschleunigen
* Kooperation verbindet Fortreas Erfahrung bei der Durchführung klinischer
Studien in der Onkologie mit Omicos Programm?Precision Oncology Screening
Platform Enabling Clinical Trials" (PrOSPeCT)
* Durch gezielte Zuordnung von Patienten zu passenden, biomarkergestützten
Studien wollen die Partner die Auswahl geeigneter Studienzentren optimieren
und Patienten schneller den Zugang zu relevanten klinischen Studien
ermöglichen
DURHAM, North Carolina, und SYDNEY, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea
(https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE), ein führendes weltweites
Auftragsforschungsinstitut (CRO), und Omico, Australiens führende Organisation
für Präzisionsonkologie-Screening und die Vermittlung passender klinischer
Studien, haben heute eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Ziel ist es, die
Präzisionsonkologie-Forschung voranzubringen, indem Krebspatienten der Zugang zu
biomarkerbasierten klinischen Studien erleichtert wird. Dafür bündeln die
Partner Omicos Netzwerk für Präzisionsonkologie sowie Fortreas wissenschaftliche
Expertise und Erfahrung mit klinischen Studien. Gemeinsam wollen sie die
Studienplanung, die Auswahl der Prüfzentren und die Patientenrekrutierung
verbessern und so den Zugang zu biomarkergestützter Krebsforschung weltweit
erweitern.
Im Rahmen der Kooperation unterstützt Omico die Kunden von Fortrea bei der
Entwicklung von Krebsmedikamenten. Dazu stellt die Organisation Erkenntnisse
über relevante Patientengruppen, genomische Profilierungsdaten, Möglichkeiten
zur Zuordnung geeigneter Patienten zu Studien, Real-World-Daten aus der
Onkologie sowie Wege zur Überweisung potenzieller Studienteilnehmer in
Australien bereit. Das Land ist ein wichtiger Standort für klinische Studien in
der Onkologie - sowohl in frühen als auch in späten Entwicklungsphasen. Die
Zusammenarbeit verbindet Fortreas Erfahrung in der Entwicklung von
Krebsmedikamenten mit Omicos zentralem Programm?Precision Oncology Screening
Platform Enabling Clinical Trials" (PrOSPeCT), der größten Krebsgenomik-
Initiative Australiens. PrOSPeCT ermöglicht die molekulare Profilierung von
Tumoren und soll dabei helfen, Patienten passenden biomarkergestützten
klinischen Studien und zielgerichteten Therapien zuzuordnen.
?Mit Omico wollen wir möglichst schnell die richtigen Patienten für die jeweils
passende Studie finden", sagt Oren Cohen, M.D., Chief Medical Officer von
Fortrea.?Die moderne Entwicklung von Krebsmedikamenten erfordert immer
präzisere Verfahren, um für bestimmte Krebsarten gezielt jene Therapien zu
finden, von denen die Patienten am meisten profitieren können - und zwar so
schnell wie möglich. Durch die Zusammenarbeit mit Omico können wir geeignete
Patienten für biomarkergestützte Studien in Australien schneller identifizieren
und damit die Präzisionsmedizin für Menschen mit Krebs weiter voranbringen."
Omico hat eines der umfassendsten Präzisionsonkologie-Netzwerke Australiens
aufgebaut. Es vereint molekulare Profilierung, Real-World-Evidenz,
Forschungsprogramme mit definierten Patientenkohorten sowie ein landesweites
Netzwerk von Prüfärzten und klinischen Studienzentren. Nach eigenen Angaben
verfügt Omico über klinisch-genomische Daten von mehr als 23.000 Patienten, die
ihre Einwilligung zur Aufnahme in die Datenbanken gegeben haben. Darüber hinaus
hat die Organisation Überweisungen von mehr als 1.600 Ärzten aus ganz Australien
erhalten.
?Dank der etablierten nationalen Forschungsinfrastruktur, der Fachkompetenz und
der Netzwerke von Omico im Bereich der Präzisionsonkologie ist Australien
hervorragend aufgestellt, um biomarkergestützte klinische Studien für
internationale Auftraggeber zu unterstützen", sagt Professor David Thomas, Chief
Science and Strategy Officer bei Omico.?Indem wir unsere landesweiten Daten und
unsere Möglichkeiten zur Vermittlung geeigneter Studienteilnehmer mit Fortreas
internationaler Expertise in der klinischen Entwicklung zusammenführen, können
wir Auftraggeber weltweit dabei unterstützen, passende Patientengruppen zu
identifizieren, Studien effizienter zu planen und die gezielte Rekrutierung zu
erleichtern."
Fortreas Expertise in der Onkologie wird von Tausenden Fachkräften im operativen
Bereich getragen und durch mehr als 50 fest angestellte Ärzte mit onkologischer
Fachkompetenz ergänzt. Die Kooperation erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich
die Entwicklung moderner Krebsmedikamente immer stärker auf Präzisionsmedizin,
biomarkergestützte Entwicklungsstrategien und die gezielte Identifizierung
geeigneter Patienten ausrichtet. Durch die Zusammenarbeit können Fortrea und
Omico Prüfzentren gezielter auswählen und Patienten anhand ihrer individuellen
Genomdaten mit geeigneten Studien zusammenbringen. Dadurch erhalten in
Australien mehr Menschen die Möglichkeit, an klinischen Studien teilzunehmen,
die auf ihre jeweilige Erkrankung zugeschnitten sind.
Über Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die
klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit
aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen,
medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im
Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien
für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen
Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die
Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als
20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,
außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.
Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist
so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und agile Lösungen
bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com
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XdnWELTpAxsI6hHnSWICJCr87A=) und Bluesky
(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).
Über Omico
Omico ist eine unabhängige, landesweit tätige gemeinnützige
Forschungsorganisation, die neue Wege in der Krebsbekämpfung beschreitet. Wir
setzen uns dafür ein, die Behandlungsergebnisse von Menschen mit Krebs in
Australien zu verbessern. Dazu schaffen wir einen gleichberechtigten Zugang zur
Präzisionsonkologie, bringen wissenschaftliche Fortschritte in die klinische
Versorgung und Forschung ein und erarbeiten die wissenschaftliche Evidenz, die
für fundierte gesundheitspolitische Entscheidungen und die Weiterentwicklung des
Gesundheitssystems benötigt wird. Gemeinsam mit führenden australischen
Krebsinstituten, Forschern, Ärzten, Industriepartnern, Patientenvertretungen und
Regierungsstellen treiben wir die molekulare Profilierung, biomarkergestützte
klinische Studien, das personalisierte Management des Krebsrisikos und die
Gewinnung von Real-World-Evidenz voran.
Über PrOSPeCT
PrOSPeCT ist Australiens größte Initiative im Bereich der Präzisionsonkologie.
Omico führt das Programm gemeinsam mit einem landesweiten Netzwerk von Partnern
aus Gesundheitswesen, Forschung und Industrie durch. Es ermöglicht berechtigten
Menschen in Australien, kostenlos molekulare Profile erstellen zu lassen und
Zugang zu passenden biomarkergestützten klinischen Studien und Therapien zu
erhalten. Gleichzeitig werden klinische, genomische, behandlungsbezogene und
ergebnisbezogene Daten erhoben, um die Forschung voranzubringen, die
Krebsversorgung zu verbessern und künftige gesundheitspolitische Entscheidungen
auf eine fundierte Grundlage zu stellen.
Presse- und Investorenkontakte von Fortrea:
Galen Wilson (Medien) - 703-298-0802, media@fortrea.com
(mailto:media@fortrea.com)
Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com
(mailto:kdillon@prosek.com)
Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=L225WqMkOI4srorEqJJtwJsj6fWOOrDYLYZZ
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Pressekontakt von Omico:
Kym Bramich (Kommunikation) - +61 414 795 087, k.bramich@omico.org.au
(mailto:k.bramich@omico.org.au)
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