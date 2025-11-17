|
17.11.2025 08:04:39
GNW-News: FOTRIC präsentiert den TD2 Geek - den weltweit ersten akustischen Bildgeber für Smartphones, mit dem sich Schall sichtbar machen lässt, ohne den Sm...
^SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FOTRIC, ein globaler
Innovator im Bereich thermischer und akustischer Bildgebungstechnologien, hat
heute den TD2 Geek (https://www.fotric.com/td2-geek-smartphone-acoustic-
imager?utm_source=notified&utm_medium=pr+news+november&utm_campaign=td2-geek-
launch&utm_content=td2+geek) vorgestellt - die weltweit erste akustische
Bildgebungskamera für Smartphones.
FOTRIC TD2 Geek - der weltweit erste akustische Bildgeber für Smartphones mit
64-Mikrofon-Echtzeit-Klangvisualisierung
Dieses bahnbrechende Gerät visualisiert Geräusche in Echtzeit über ein 64-MEMS-
Mikrofonarray und verwandelt unsichtbare Schallwellen in farbintensive,
dynamische Karten auf Ihrem Smartphone-Display - ohne den Akku Ihres Telefons zu
beanspruchen.
Eine neue Dimension der menschlichen Wahrnehmung
Seit Jahrtausenden verlassen sich Menschen auf ihre Ohren, um Richtung und
Entfernung von Geräuschen einzuordnen. Der TD2 Geek potenziert diese Fähigkeit
um das 64-Fache: Er erfasst Klang aus allen Richtungen und rekonstruiert seinen
Ursprung als lebendige Overlays auf Live-Videos. So können Nutzer buchstäblich
sehen, was ihre Ohren hören.
Mit einem Frequenzbereich von 2 kHz bis 50 kHz überschreitet der TD2 Geek die
Grenzen des menschlichen Gehörs und macht sowohl hörbare als auch
ultraschallbasierte Phänomene sichtbar - vom Vogelgesang bis hin zum feinsten
Luftleck.
Unabhängige Stromversorgung für kontinuierliche Erkundungen
Im Gegensatz zu herkömmlichem Zubehör wird der TD2 Geek von einem integrierten,
unabhängigen und wiederaufladbaren Akku betrieben, der eine Betriebsdauer von
bis zu 4 Stunden ermöglicht.
Dieses eigenständige Stromversorgungsdesign bezieht keine Energie vom
Smartphone, wodurch ein Entladen des Akkus oder ein Verschleiß des Smartphone-
Stromsystems vermieden wird - eine echte technische Innovation in der mobilen
akustischen Bildgebung.
Dank des integrierten Akkus ist ein bis zu 4-stündiger Dauerbetrieb möglich,
ohne das Smartphone zu belasten
Entwickelt für Entdeckungen in der realen Welt
Der TD2 Geek ist kompakt, nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und
über die FOTRIC Genie App auf Android sofort einsatzbereit. Er bietet Plug-and-
Play-Funktionalität in unzähligen Umgebungen:
? Naturerkundung: Lokalisieren Sie Vögel, Insekten oder Wildtiere mit
Ultraschall in Echtzeit.
? Industrielle Diagnostik: Entdecken Sie Wandgeräusche, Druckluftlecks und
elektrische Brummgeräusche.
? Musik & Bildung: Visualisieren Sie Stimme, Resonanz und akustische Felder für
Lernen und Kreativität.
? MINT & Forschung: Ermöglichen Sie Schülern und Forschern, die
wissenschaftlichen Grundlagen von Schall zu sehen.
FOTRIC TD2 Geek in Aktion - Klänge aus Natur, Industrie und Bildung mit einem
kompakten Gerät entdecken
Innovation ohne Grenzen
?Der TD2 Geek ist nicht nur ein Produkt - er setzt einen neuen Maßstab in der
akustischen Bildgebung", so ein Produktmanager von FOTRIC.
?Durch die Integration eines 64-Kanal-Mikrofonarrays, Echtzeit-Visualisierung
und eines unabhängigen Stromversorgungssystems in einem kompakten Smartphone-
Gerät haben wir professionelle Akustiktechnologie in etwas verwandelt, das
direkt in Ihre Hand passt.
Damit setzt FOTRIC seine Tradition fort, komplexe Sensortechnologie in
zugängliche Innovationen zu übersetzen."
Klang sehen. Möglichkeiten entdecken.
Mit einem Preis von EUR567 eröffnet der TD2 Geek ein neues Kapitel in der
Klangvisualisierung und vereint Kunst, Wissenschaft und Entdeckung.
Von Ingenieuren und Kreativen bis zu Pädagogen und Naturliebhabern ermöglicht
das Gerät jedem, Klang sichtbar zu machen, das Unsichtbare zu entdecken und den
Innovationsgeist von FOTRIC in jedem Bild zu erleben.
Wichtige Spezifikationen
Spezifikationswert
Mikrofonkanäle 64 digitale MEMS-Mikrofone
Frequenzbereich 2 kHz - 50 kHz
Sichtfeld (FOV) 66° × 52°
Erfassungsreichweite 0,3 m - 100 m
Akkulaufzeit 4 Stunden (unabhängiger Betrieb, kein Stromverbrauch durch das
Smartphone)
Schutzklasse IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Kompatibilität Android-Smartphones über USB-C und FOTRIC Genie App
Über FOTRIC
FOTRIC wurde 2011 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von
Infrarot- und Akustikbildgebungslösungen. Die Produkte des Unternehmens werden
von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Pädagogen weltweit eingesetzt und
verwandeln unsichtbare Phänomene in verwertbare Erkenntnisse. Von der
industriellen Inspektion bis zum MINT-Unterricht erweitert FOTRIC kontinuierlich
die Grenzen der visuellen Sensorik und macht professionelle
Bildgebungstechnologie für alle zugänglich.
Erfahren Sie mehr unter fotric.com
(https://www.fotric.com/?utm_source=notified&utm_medium=pr+news+november&utm_cam
paign=td2-geek-launch&utm_content=td2+geek) oder kontaktieren Sie uns unter
info@fotric.com. Wir besprechen gerne, wie wir Ihre Anwendung unterstützen
können.
Verwandte Links:
FOTRIC TD2 Geek Akustischer Bildgeber für Smartphones
(https://www.fotric.com/td2-geek-smartphone-acoustic-
imager?utm_source=notified&utm_medium=pr+news+november&utm_campaign=td2-geek-
launch&utm_content=td2+geek)
FOTRIC TD2 Geek - der weltweit erste akustische Bildgeber für Smartphones, mit
dem Sie Schall sehen können (https://www.youtube.com/watch?v=AgwnwAk_VzQ)
FOTRIC TD2 Akustikkamera (https://www.fotric.com/td2-acoustic-imaging-
camera?utm_source=notified&utm_medium=pr+news+november&utm_campaign=td2-geek-
launch&utm_content=td2+geek)
Kontakt:
FOTRIC Team
info@fotric.com
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40511739-b2ca-45e5-8123-
ae6b6f535be4
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01f2db97-4249-47ae-af85-
aaf93dd8d66b
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff98077-65e5-4020-be65-
2f75de70c02c
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78a2ca83-c26d-46cb-bf84-
d6a709a6476f
