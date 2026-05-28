GNW-News: Framery kündigt die neue GradusT-Produktreihe an, die speziell für den US-amerikanischen und kanadischen Markt entwickelt wurde

^TAMPERE, Finnland, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Framery stellt heute Gradus

vor, eine neue Reihe intelligenter Büro-Pods, die speziell für den US-

amerikanischen und kanadischen Markt entwickelt wurde. Die Kollektion wird am

8. Juni auf der NeoCon offiziell vorgestellt. Die Gradus-Produktreihe umfasst

drei neue Modelle und wird in den USA und Kanada vertrieben sowie in den USA

montiert.

Die Gradus-Produktreihe, die sich als die ideale Lösung für den regionalen Markt

positioniert, ist darauf ausgerichtet, die steigende Nachfrage zu bedienen,

während die Büroauslastung zunimmt. Gradus bietet seinen Kunden eine

integrierte,?fest eingebaute" Formensprache, die architektonische Harmonie in

den Vordergrund stellt und die Auswahlmöglichkeiten neben der ästhetisch

markanten Signature-Linie von Framery erweitert.

?Gradus wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen und den besonderen

Bedürfnissen am amerikanischen und kanadischen Arbeitsplatz gerecht zu werden",

sagt Samu Hällfors, CEO von Framery.

Die Produkte der Gradus(TM)-Reihe werden im neuen Werk von Framery in den

Vereinigten Staaten montiert. Die neue Produktionsstätte ist ein wesentlicher

Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens und seines Ziels, die

regionale Nachfrage vor Ort zu decken.

Die Gradus-Reihe zeichnet sich durch eine?Plug-and-Play"-Innenausstattung aus,

die auf eine sofortige Integration des Benutzers ausgelegt ist. Das Portfolio

umfasst drei neue Modelle, die darauf ausgelegt sind, das Innenraumvolumen bei

minimaler Grundfläche zu maximieren:

* Gradus Focus(TM): Eine intelligente, schallisolierte Telefonkabine für eine

Person, die für Telefonate und konzentriertes Arbeiten konzipiert ist.

* Gradus Work(TM): Ein intelligenter und schallisolierter Arbeitsplatz für eine

Person, ausgestattet mit einem vollwertigen, höhenverstellbaren Schreibtisch

und einem geräumigen Innenraum, der für einen ungestörten Arbeitsablauf

konzipiert ist.

* Gradus Huddle(TM): Eine intelligente und schallisolierte Besprechungskabine für

1-4 Personen, deren Größe sich ideal für spontane Zusammenarbeit und

vertrauliche Gespräche eignet.

Die Module sind modular aufgebaut und verfügen über austauschbare Komponenten,

sodass die Geräte im Laufe der Zeit repariert, überholt und auf den neuesten

Stand gebracht werden können. Dieses Design verfügt zudem über ein Stecksystem

für Außenwandverkleidungen, darunter Holzfurnier, Stoffe oder maßgefertigte

Akustikpaneele, wodurch sich die Pods entweder harmonisch in die umgebende

Architektur einfügen oder als Blickfang hervorstechen können.

?Designer und Kunden in den USA und Kanada wünschen sich Räume, die sich wie ihr

eigenes Zuhause anfühlen, und dank dieser Flexibilität passt Gradus perfekt in

jedes Büro", so Hällfors.

Gradus bietet geringere Kosten pro Quadratmeter als konventionelle Bauweisen und

erfüllt lokale Normen wie IBC, IFC und UL 962, was eine nahtlose regionale

Umsetzung ermöglicht. Das Angebot umfasst auch von Dritten verifizierte

Umweltproduktdeklarationen (EPDs) zur Unterstützung der CO?-Bilanzierung von

Unternehmen.

Die Produktreihe hat eine automatische Belüftung und Beleuchtung sowie

Schallschutz der Klasse A. Gradus ist mit Präsenzmeldern ausgestattet und

erfasst anonymisierte Nutzungsdaten. Dadurch lassen sich die Pods in die Smart-

Office-Lösungen von Framery integrieren, um Grundrisse zu optimieren und

Unternehmen dabei zu unterstützen, die Verschwendung von ungenutzten Flächen zu

vermeiden.

?Gradus verbindet datengestützte Arbeitsplatzoptimierung mit einer reibungslosen

Benutzererfahrung. Es ist ein strategisches Instrument zur bedarfsgerechten

Dimensionierung von Büroflächen", sagt Hällfors.

Das Werk in Tampere bleibt weiterhin das Zentrum für Spezialkompetenz und

liefert die intelligente Technologie sowie die Baugruppen für die neue

Produktreihe; die bestehenden Produkte werden weiterhin im Angebot für die USA

und Kanada verbleiben.

FRAMERY IM ÜBERBLICK

Framery ermöglicht es Menschen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und

Aufgaben effizient zu erledigen. Mit schallisolierten Arbeitskabinen und

intelligenten Bürolösungen verwandelt Framery klassische Büros in

Arbeitsumgebungen, in denen Menschen gerne arbeiten. Deshalb ist Framery für

Millionen Beschäftigte in über 100 Ländern sowie bei vielen der weltweit

führenden Unternehmen ein fester Bestandteil eines erfolgreichen Arbeitstags.

Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

aron.jahn@framery.com (mailto:aron.jahn@framery.com), media@framery.com

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