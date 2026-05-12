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12.05.2026 14:04:38
GNW-News: Frankreichs E-Rechnungspflicht stellt deutsche Unternehmen vor eine Herausforderung: Neue Anforderungen erfordern frühzeitiges Handeln
^Mit vorgeschriebenen strukturierten Rechnungsformaten, der Integration in
Plattformen sowie Berichts, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Frankreich setzt
seine Pläne zur Digitalisierung der Steuer- und Rechnungsstellungsprozesse
konsequent um: Ab dem 1. September 2026 ist die elektronische Rechnungsstellung
im B2B-Bereich verpflichtend. Das erfordert umgehende Maßnahmen von deutschen
Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen oder Tochtergesellschaften in Frankreich
unterhalten. TrueCommerce
(https://www.truecommerce.com/de?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_camp
aign=French+Mandate&utm_id=E-Invoicing) unterstützt Unternehmen bereits dabei,
sich auf die neuen gesetzlichen Anforderungen vorzubereiten und ihre
Rechnungsstellungsprozesse entsprechend anzupassen.
Die neue Verordnung gilt für alle mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen in
Frankreich und wird schrittweise eingeführt. Ab September 2026 müssen alle
Unternehmen in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Große und
mittelständische Unternehmen sind bereits jetzt verpflichtet, solche Rechnungen
auszustellen. Ab September 2027 gilt die Verpflichtung schließlich für alle
Unternehmen - unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Umsatz. TrueCommerce bietet
skalierbare E-Rechnungs- und EDI-Lösungen, die Unternehmen bei der Erfüllung
gesetzlicher Anforderungen und der Integration in bestehende ERP- und
Finanzsysteme unterstützen.
Strukturierte Daten statt PDFs - ein grundlegender Wandel
Mit dieser Vorschrift verabschiedet sich Frankreich von traditionellen
Rechnungsformaten wie PDFs oder Papierrechnungen. Rechnungen müssen stattdessen
in strukturierten, maschinenlesbaren Formaten wie Factur-X, UBL oder CII
erstellt und über staatlich zugelassene Plattformen übermittelt werden.
Zudem wird ein paralleles E-Reporting eingeführt. Transaktionsdaten, etwa aus
grenzüberschreitenden oder B2C-Geschäften, müssen nahezu in Echtzeit an die
französischen Steuerbehörden gemeldet werden.
Auswirkungen auf deutsche Unternehmen
Auch in Deutschland ansässige Unternehmen sind betroffen, wenn sie
Geschäftsbeziehungen zu Partnern in Frankreich unterhalten. Zu den wichtigsten
Herausforderungen gehören:
* Anpassung von ERP- und Finanzsystemen an strukturierte Rechnungsformate
* Integration mit zertifizierten Plattformen (PDPs) oder Behördenportalen
* Umstellung auf datenbasierte, automatisierte Prozesse
* Vermeidung von Compliance-Risiken und möglichen Strafen
Die französische E-Rechnungspflicht macht deutlich, dass sich die Art der
Rechnungsstellung in Europa grundlegend verändert: Dokumentbasierte Prozesse
werden zunehmend durch datenbasierte Transaktionen ersetzt, die nahezu in
Echtzeit verarbeitet und überwacht werden. Für deutsche Unternehmen ergeben sich
daraus folgende Konsequenzen: Elektronische Rechnungsstellung ist längst nicht
mehr nur eine isolierte Compliance-Anforderung, sondern muss in eine umfassende
Digitalisierungsstrategie integriert werden. Wer jetzt in skalierbare und
international kompatible Lösungen investiert, stellt nicht nur die Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben sicher, sondern legt auch den Grundstein für effizientere
und resilientere Geschäftsprozesse" so Anders Knudsen, VP Marketing & Product
EMEA bei TrueCommerce.
Besonders betroffen sind: deutsche Unternehmen mit einer Niederlassung oder
Umsatzsteuerregistrierung in Frankreich
Für diese Unternehmen gelten die neuen Anforderungen direkt. Sie werden
rechtlich wie inländische Unternehmen behandelt und müssen die Verpflichtungen
zur elektronischen Rechnungsstellung und zum E-Reporting vollumfänglich
erfüllen.
Das bedeutet in der Praxis:
* Französische Unternehmen und Betriebsstätten müssen elektronische Rechnungen
empfangen und - je nach Zeitplan - auch ausstellen.
* Rechnungen müssen in strukturierten Formaten übermittelt und über
zertifizierte Plattformen verarbeitet werden.
* Transaktionsdaten müssen zusätzlich im Rahmen des E-Reportings an die
Steuerbehörden gemeldet werden.
Auch ohne physische Präsenz können deutsche Unternehmen von der E-
Rechnungspflicht betroffen sein, etwa wenn sie in Frankreich umsatzsteuerlich
registriert sind oder dort steuerpflichtige Umsätze tätigen. Unternehmen ohne
eigene Niederlassung unterliegen in der Regel nicht der E-Rechnungspflicht,
müssen jedoch bestimmte Transaktionsdaten im Rahmen der E-Reporting-
Anforderungen melden.
Dadurch stehen viele Unternehmen vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen
ihre grenzüberschreitenden Prozesse anpassen und gleichzeitig die lokalen
regulatorischen Anforderungen vollständig erfüllen.
Jetzt statt später aktiv werden
Die Reform soll Steuerbetrug eindämmen, die Transparenz erhöhen und
Geschäftsprozesse automatisieren. Gleichzeitig steigt damit jedoch die
Komplexität der regulatorischen Anforderungen deutlich.
Unternehmen, die frühzeitig handeln, können Risiken reduzieren, ihre
Finanzprozesse nachhaltig optimieren und sich Wettbewerbsvorteile sichern.
TrueCommerce unterstützt die Umsetzung
Mit seiner globalen E-Rechnungs- und EDI-Plattform
(https://www.truecommerce.com/de/produkte/e-invoicing-
software/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=French+Mandate&utm
_id=E-Invoicing) unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, gesetzliche
Anforderungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig ihre Geschäftsprozesse zu
optimieren. Die Lösung bietet:
* Anbindung an zertifizierte Plattformen in Frankreich und anderen Märkten
* Nahtlose Integration in bestehende ERP-Systeme
* Automatisierte Erstellung, Validierung und Übermittlung von Rechnungen
* Skalierbare Compliance für internationale Anforderungen
Damit können Unternehmen nicht nur die französischen Vorschriften einhalten,
sondern auch ihre Rechnungsstellungsprozesse vollständig digitalisieren und ihre
Abläufe zukunftssicher gestalten.
Die französische E-Rechnungspflicht
(https://www.truecommerce.com/de/blog/elektronische-rechnungsstellung-in-
frankreich-ein-leitfaden-zum-franzoesischen-
mandat/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=French+Mandate&utm_i
d=E-Invoicing) stellt einen Wendepunkt in der europäischen Rechnungsstellung
dar. Für deutsche Unternehmen, die in Frankreich geschäftlich aktiv sind, ist
jetzt der richtige Zeitpunkt, um ihre Prozesse zu überprüfen, ihre Systeme
anzupassen und sich strategisch auf die kommenden Anforderungen vorzubereiten.
Die französische E-Rechnungspflicht macht deutlich, dass sich die Art der
Rechnungsstellung in Europa grundlegend verändert: Dokumentbasierte Prozesse
werden zunehmend durch datenbasierte Transaktionen ersetzt, die nahezu in
Echtzeit verarbeitet und überwacht werden. Für deutsche Unternehmen ergeben sich
daraus folgende Konsequenzen: Elektronische Rechnungsstellung ist längst nicht
mehr nur eine isolierte Compliance-Anforderung, sondern muss in eine umfassende
Digitalisierungsstrategie integriert werden. Wer jetzt in skalierbare und
international kompatible Lösungen investiert, stellt nicht nur die Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben sicher, sondern legt auch den Grundstein für effizientere
und widerstandsfähigere Geschäftsprozesse", fügt Anders Knudsen, VP Marketing &
Product EMEA bei TrueCommerce, hinzu.
Vor allem international tätige Unternehmen sollten ihre Prozesse frühzeitig
analysieren und vereinheitlichen. Die Entwicklung in Frankreich ist nur ein Teil
eines breiteren europäischen Trends hin zur verpflichtenden elektronischen
Rechnungsstellung und zu kontinuierlichen Transaktionskontrollen (CTC).
Verbinden Sie sich mit TrueCommerce auf
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe/)
Über TrueCommerce
Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit
ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales
Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang
zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,
Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere
cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,
ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und
vereinfachte Abläufe zu realisieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung und bewährten
Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial
in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit
unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vor. Deshalb vertrauen
uns Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-
Unternehmen - aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden
Sie unter www.truecommerce.com
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=French+Mandate&utm_id=E-Invoicing).
TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind
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Medienkontakt
Tara Lefave Stred
Rafael Rahn
rafael.rahn@ruess-group.com Â°
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