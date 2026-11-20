^* Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV erzielt im Euro-NCAP-Crashtest die Bestwertung

von fünf Sternen.

* Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL bietet europäischen Kunden dank zusätzlicher

Antriebsvarianten eine noch größere Auswahl.

* Auch das Vertrauen europäischer Kunden in die CHANGAN DEEPAL Modelle wird

dadurch weiter gestärkt.

CHONGQING, China, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV

(Linkslenker) hat im Euro-NCAP-Crashtest und bei der Sicherheitsbewertung die

höchstmögliche Auszeichnung erreicht - fünf Sterne in der Gesamtwertung. Der

CHANGAN DEEPAL S05 PHEV ergänzt die Modellreihe CHANGAN DEEPAL S05. Bereits im

Dezember vergangenen Jahres hatte diese im Rahmen des Euro-NCAP-Testprogramms

2025 eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten.

Der CHANGAN DEEPAL S05, ein New-Energy-SUV der Klasse?C+", überzeugte in allen

vier Testkategorien mit herausragender Sicherheitsleistung. Dies gilt auch für

die PHEV-Version DEEPAL S05 PHEV. Der DEEPAL S05 erzielte 94 Prozent beim Schutz

erwachsener Insassen, 87 Prozent beim Schutz von Kindern, 78 Prozent beim Schutz

gefährdeter Verkehrsteilnehmer und 76 Prozent bei den

Sicherheitsassistenzsystemen.

?Die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards ist bei der Entwicklung neuer

Changan-Modelle unverzichtbar", so Ethan Yin, stellvertretender Geschäftsführer

von Changan Europe. Der CHANGAN DEEPAL S07 aus dem D-SUV-Segment erhielt 2024

eine Fünf-Sterne-Bewertung von Euro NCAP und bestand auch die erneute Bewertung

im Jahr 2025. Im Oktober 2026 wurde die Variante CHANGAN DEEPAL S07 PHEV in die

Bewertung aufgenommen. Sowohl der CHANGAN DEEPAL S05 als auch der S07 kamen

2026 als PHEV-Versionen auf den Markt und wurden auf dem Mondial de l'Auto 2026

erstmals umfassend präsentiert.

Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV erfüllt die hohen Sicherheitsstandards der gesamten

DEEPAL S05 Modellfamilie

Der CHANGAN DEEPAL S05 zeichnet sich insbesondere durch seinen hohen

Insassenschutz aus. Beim Schutz erwachsener Insassen erreicht er 94 Prozent und

beim Seitenaufpralltest sogar die volle Punktzahl. Damit zählt er zu den

Spitzenreitern seines Segments und setzt im Rahmen des Euro-NCAP-Testprogramms

2025 neue Maßstäbe für die Fahrzeugsicherheit chinesischer Automobilmarken.

Auch die Kindersicherheit gehört zu den besonderen Stärken des CHANGAN DEEPAL

S05. Bei den Frontal- und Seitenaufpralltests erreicht der CHANGAN DEEPAL S05

mit Dummys, die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren repräsentieren,

jeweils die Höchstpunktzahl. Zur Ausstattung des CHANGAN DEEPAL S05 gehört ein

direktes?Child Presence Detection"-System. Es warnt, wenn es erkennt, dass ein

Kind oder Kleinkind im Fahrzeug zurückgelassen wurde.

Serienmäßig verfügt der CHANGAN DEEPAL S05 über 17 intelligente,

zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme, die autonomes Fahren gemäß Level 2

ermöglichen. Der CHANGAN DEEPAL S05 bietet umfassende Funktionen zur

Kollisionsvermeidung. Das Fahrzeug ist mit einem modernen eCall-System

ausgestattet, das im Falle eines Unfalls automatisch die Rettungsdienste

alarmiert. Darüber hinaus verfügt es über ein System zur Vermeidung von

Folgeunfällen nach einer Kollision.

Mehr Antriebsoptionen für europäische Kunden

Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie und Fahrspaß. Als

technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch richtet sie sich vor allem

an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Der CHANGAN DEEPAL S05 ist

ein kompakter Crossover-SUV, der im C-SUV-Segment hochwertiges Design,

intelligente Technologie und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet.

Der CHANGAN DEEPAL S05 BEV, der DEEPAL S05 PHEV (Linkslenker) und der DEEPAL S07

BEV sind bereits in Europa erhältlich. Auf dem Mondial de l'Auto 2026

präsentierte Changan Automobile den DEEPAL S07 PHEV und den DEEPAL S05 PHEV als

Rechtslenker. Beide Modelle bieten eine Gesamtreichweite von mehr als 1.000 km

und verbinden rein elektrisches Fahren im Alltag mit der Flexibilität für

längere Strecken.

Im Anschluss an den Mondial de l'Auto 2026 kommt der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV in

Europa auf den Markt. Zeitgleich wird auch der DEEPAL S05 PHEV als Rechtslenker

erhältlich sein, der bereits im Oktober 2026 in Großbritannien eingeführt wurde.

Beide Modelle erweitern das Angebot der Modellreihe CHANGAN DEEPAL und bieten

europäischen Kunden damit eine größere Auswahl. Mit der Fünf-Sterne-Bewertung

von Euro NCAP für den DEEPAL S05 PHEV wächst das Vertrauen europäischer Kunden

in die Modelle von CHANGAN DEEPAL weiter.

Seit 1996 trägt Euro NCAP maßgeblich dazu bei, wichtige Sicherheitstechnologien

als Standardausstattung in Fahrzeugen der breiten Marktsegmente zu

etablieren. Mit strengen, transparenten und öffentlich zugänglichen Crashtests

und Sicherheitsbewertungen hat sich die Organisation als führende Instanz für

Fahrzeugsicherheit in Europa etabliert. Heute gilt die Euro NCAP-

Sicherheitsbewertung weltweit als anerkannter Maßstab. Sie unterstützt

Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung, fördert Innovationen in der

Automobilindustrie und trägt letztlich dazu bei, Menschenleben zu retten.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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4391-4e91-81fe-379403384c5a

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