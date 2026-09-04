GNW-News: FÜR GRENZENLOSE MOBILITÄT: AlpWalk S1 Hüft-Assistenz-Exoskelett auf der IFA Berlin 2026

^BERLIN, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlpWalk (http://www.alpwalk.com/),

eine globale Technologiemarke im Bereich der verkörperten Intelligenz, hat heute

bekannt gegeben, dass sie ihr Hüft-Assistenz-Exoskelett AlpWalk S1 auf der IFA

Berlin 2026 vom 4. bis 8. September am Stand 306 in Halle H5.2 vorstellen wird.

AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) setzt sich dafür ein, Senioren ein aktives

Leben zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass das Alter niemals ein Grund dafür

sein muss, die eigene Mobilität einzuschränken.

Bei der Konstruktion des AlpWalk S1 steht die Sicherheit an erster Stelle. Das

Gerät verfügt über eine Gelenkwinkelsteuerung mit einer Genauigkeit von 0,1

Grad, eine Trägerkonstruktion aus hochfestem Kohlefaser-Verbundwerkstoff sowie

mehrstufige mechanische Sicherheitsanschläge, die dafür sorgen, dass die Gelenke

innerhalb eines sicheren Bewegungsbereichs bleiben. Das System kann wahlweise

durch einen U-förmigen Airbag zum Schutz vor Stürzen ergänzt werden. Die

Hüftgelenkmotoren bieten unterstützendes Drehmoment und reduzieren so den

Energieaufwand beim alltäglichen Gehen, Bergaufgehen und Treppensteigen um bis

zu 35 %. Dabei bleiben beide Hände frei, was eine natürliche Körperhaltung

ermöglicht.

Der Tragekomfort macht den AlpWalk S1 zu einem Begleiter, den Senioren auch über

einen längeren Zeitraum bequem tragen können. Das vierdimensionale ergonomische

Design zeichnet sich durch längenverstellbare, atmungsaktive Nylongurte, eine

Taillenpolsterung aus viskoelastischem Schaumstoff sowie eine an die

Körperkontur angepasste Hüftgurtkonstruktion aus. Der ultraleichte, faltbare

Rahmen lässt sich in einem 20-Liter-Rucksack verstauen und daher mühelos

transportieren.

AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) wurde zudem speziell für die Bewegungsmuster

älterer Nutzer optimiert: der proprietäre?Gentle-Pace"-KI-Gangalgorithmus wurde

auf der Grundlage eines Datensatzes mit mehr als 10.000 Bewegungsmustern von

Senioren trainiert. Dadurch kann er in Echtzeit und mit einer Genauigkeit von

99 % zwischen Gehen, Bergaufgehen, Treppensteigen und Stillstehen unterscheiden

und lernt dabei kontinuierlich das individuelle Gangmuster des jeweiligen

Trägers.

Ein Akku mit einer Kapazität von 4.600 mAh sorgt für Leistung und

Zuverlässigkeit im Alltag. Unter Standardtestbedingungen bietet er eine Laufzeit

von bis zu 6 Stunden bzw. eine Reichweite von 20 Kilometern. Er verfügt zudem

über eine 65-W-USB-C-Schnellladefunktion sowie ein austauschbares Akkusystem.

Die begleitende Smart-Health-Care-App erfasst täglich die Schrittzahl, die

zurückgelegte Strecke und die Nutzungsdauer und ermöglicht es

Familienmitgliedern, die Aktivitäten ihrer Angehörigen aus der Ferne

mitzuverfolgen. Das Gerät verfügt über ein IP54-Rating gegen Staub und

Spritzwasser, funktioniert zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20 °C bis

50 °C und wurde 10.000 Stunden lang einem strengen Gesamtsystemtest unterzogen.

AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) untersucht darüber hinaus B2B-Anwendungen -

darunter passive Exoskelette für die oberen Gliedmaßen, Hebe-Exoskelette sowie

agile Exoskelette - in den Bereichen Industrie, Brandbekämpfung, Inspektion und

Rettung sowie Logistik.

Über AlpWalk:

AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) vereint ein Forschungsteam mit globaler

Perspektive und umfassenden Kompetenzen im Bereich der verkörperten Intelligenz,

die sich über die gesamte Prozesskette von der Wahrnehmung bis zur Bewegung

erstrecken. Ziel ist es, das Leben der Menschen durch Technologien zu

bereichern, die unterstützen, stärken und schützen.

Medienkontakt:

Ansprechpartner: Dennis Bao

E-Mail: marketing@alpwalk.com

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