Ressources Robex Aktie
WKN: A0B82Q / ISIN: CA76125Y1051
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09.04.2026 13:58:38
GNW-News: Fusion von PDI und Robex auf dem Weg zur Umsetzung
^QUEBEC CITY, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited
(ASX: PDI) (?PDI") und Robex Resources Inc. (ASX: RXR, TSX-V: RBX)
(?Robex") geben bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen für die geplante
Fusion (die?Transaktion") erfüllt oder (sofern zutreffend) aufgehoben wurden.
Die Transaktion ist nun vorbehaltlos und wird derzeit bis zum Abschluss und zur
Umsetzung (?Umsetzung") vorangetrieben; der Stichtag wird voraussichtlich am
oder um den 15. April 2026 (?Stichtag") liegen. Ein detaillierter Zeitplan für
den Handel wird den Aktionären rechtzeitig vor der Umsetzung bekannt gegeben.
HIGHLIGHTS
* Die Fusion zwischen PDI und Robex wurde für vorbehaltlos erklärt und wird
nun umgesetzt; der Stichtag wird voraussichtlich am oder um den 15. April
2026 liegen.
* Robex-Aktionäre erhalten 7,862 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie oder jedes
Robex CHESS-Depositary-Interest (?CDI").
* Es entsteht ein führendes westafrikanisches Goldunternehmen mit einem
gestärkten Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten, das bis 2029 eine
Jahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen Gold anstrebt.(1)
* Abstimmung eines erstklassigen Teams für den Bau und den Betrieb von
Bergwerken mit dem hochkarätigen Bankan-Projekt.
* Finanzierungssynergien und eine solide Bilanzlage ermöglichen eine klare
Finanzierungsstrategie für das Bankan-Projekt, ohne dass zusätzliches
Eigenkapital oder Projektfinanzierungsdarlehen aufgenommen werden müssen.
* PDI wurde nach der Umsetzung unter dem Börsenkürzel?PDI" zur Notierung an
der Toronto Stock Exchange (?TSX") unter Vorbehalt zugelassen.
KOMMENTAR DES MANAGEMENTS
Matthew Wilcox, Chief Executive Officer & Managing Director von Robex und
künftiger Chief Executive Officer & Managing Director des kombinierten
Unternehmens, kommentierte:
?Dies ist ein wichtiger Meilenstein sowohl für Robex als auch für PDI, da die
Transaktion nun vorbehaltlos ist und in die Umsetzungsphase übergeht. Durch den
Zusammenschluss entsteht ein Portfolio hochwertiger Goldvorkommen, eine
gestärkte Bilanz und bedeutende Finanzierungssynergien sowie der Zugang zu einem
erstklassigen Team für den Aufbau und den Betrieb von Minen, das über aktuelle
praktische Erfahrungen in Guinea verfügt. Dank größerer Reichweite, gestärkter
Finanzkraft und einer bewährten Umsetzungsplattform ist der fusionierte Konzern
gut aufgestellt, um seine Entwicklungsprioritäten voranzutreiben und ein
diszipliniertes, nachhaltiges Wachstum zu erzielen."
Andrew Pardey, Chief Executive Officer & Managing Director von PDI und künftiger
Non-Executive Chairman des kombinierten Unternehmens, ergänzte:
?Diese Transaktion bringt zwei Organisationen zusammen, die sich hervorragend
ergänzen und die gleiche Überzeugung hinsichtlich der Qualität der
Vermögenswerte, der Umsetzung und der langfristigen Wertschöpfung teilen. Durch
diesen Zusammenschluss entsteht ein Goldunternehmen mit größerer Reichweite,
einer klaren strategischen Ausrichtung, einer starken und erfahrenen Führung
sowie der Fähigkeit, seine Wachstumspläne umzusetzen. Vor allem versetzt dies
den Konzern in die Lage, in Guinea einen erstklassigen Goldabbau-Standort zu
etablieren, der bis 2029 jährlich mehr als 400.000 Unzen Gold produzieren wird -
gestützt durch eine solide Unternehmensführung und einen umsichtigen Ansatz beim
Kapitalmanagement."
?Ich freue mich darauf, eng mit dem Vorstand, Matthew und dem gesamten
Managementteam zusammenzuarbeiten, während wir in die nächste Wachstumsphase
eintreten und nachhaltigen Wert für Aktionäre und Stakeholder schaffen. Ich
möchte auch der Regierung von Guinea für ihre unverzichtbare Unterstützung
danken und freue mich auf die Fortsetzung unserer engen Zusammenarbeit, während
wir unsere Präsenz in diesem Land weiter ausbauen."
Der Verwaltungsrat und das Management des kombinierten Unternehmens möchten
allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und Führungskräften von Robex und PDI
für ihr Engagement, ihre Führung und ihre wertvollen Beiträge danken, die
entscheidend dazu beigetragen haben, die Unternehmen so aufzustellen, dass sie
diese Transaktion erfolgreich abschließen konnten.
STATUS DER TRANSAKTION
Die Transaktion wird im Rahmen eines gesetzlich vorgesehenen Arrangement-Plans
in der Provinz Québec, Kanada, gemäß dem Business Corporations Act (Québec)
(?Arrangement") auf der Grundlage der Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober
2025 (in der geänderten Fassung) (?Arrangement-Vereinbarung") durchgeführt.
Die grundsätzliche Genehmigung der Transaktion wurde vom Minister für Bergbau
und Geologie in Guinea erteilt, womit eine wesentliche aufschiebende Bedingung
erfüllt ist. Die Genehmigung enthält die üblichen Auflagen in steuerlicher und
verwaltungsrechtlicher Hinsicht, deren Umsetzung im Rahmen des üblichen
Verfahrens voranschreitet.
Die Verhandlungen mit der malischen Regierung bezüglich der Transaktion dauern
an. Um den vereinbarten Zeitplan für die Umsetzung einzuhalten und da alle
anderen aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind, haben die Verwaltungsräte von
PDI und Robex vereinbart, auf diese aufschiebende Bedingung zu verzichten.
Die Transaktion soll voraussichtlich am oder um den 15. April 2026 durchgeführt
werden. Ein detaillierter Zeitplan für den Handel wird den Aktionären
rechtzeitig vor der Umsetzung bekannt gegeben. Um die Umsetzung zu erleichtern,
haben PDI und Robex vereinbart, die im Rahmen der Vereinbarung festgelegte Frist
bis zum 30. April 2026 zu verlängern.
VERWALTUNGSRAT UND GESCHÄFTSFÜHRUNG DER KOMBINIERTEN GESELLSCHAFT (NACH DER
UMSETZUNG)
Nach der Umsetzung der Transaktion setzt sich der Vorstand von PDI wie folgt
zusammen:
* Andrew Pardey - Nicht geschäftsführender Vorsitzender;
* Matthew Wilcox - Chief Executive Officer & Managing Director;
* Alain William - Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Leiter der
Abteilung für Rechts- und Regierungsangelegenheiten;
* Simon Jackson - Leitendes unabhängiges nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied;
* Steven Michael - Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
* Alberto Lavandeira - Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
* Howard Golden - Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.
Die Geschäftsleitung setzt sich wie folgt zusammen:
* Clinton Bennett - Chief Operating Officer;
* Ross McLean - Chief Financial Officer;
* Dimitrios Felekis - Chief Development Officer;
* Justin Rivers - Chief Exploration Officer;
* Gwendal Bonno - Chief Human Resources Officer.
Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-
Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.
Weder die TSX Venture Exchange (?TSX-V") noch deren Regulierungsdienstleister
(gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen
die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung.
Weitere Informationen erhalten Sie von/unter:
PDI-Anlegeranfragen PDI-Medienanfragen (UK/Global)
Andrew Pardey Bobby Morse/George Pope
CEO & Managing Director Burson Buchanan
E: info@predictivediscovery.com E: predictive@buchanancomms.co.uk
T: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7808
667035
PDI-Medienanfragen (Australien)
Sam Macpherson/John Gardner
VECTOR Advisors
E: smacpherson@vectoradvisors.au /
jgardner@vectoradvisors.au
T: +61 401 392 925 / +61 413 355 997
Robex-Anlegeranfragen Robex-Medienanfragen
Matthew Wilcox Nathan Ryan
CEO & Managing Director NWR Communications
E: investor@robexgold.com
(mailto:investor@robexgold.com) E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
T: +61 420 582 887
BERATER UND RECHTSANWÄLTE
PDI hat BMO Capital Markets und SCP Resource Finance LP als Finanzberater,
Fasken Martineau DuMoulin LLP als kanadischen Rechtsberater und Herbert Smith
Freehills Kramer als australischen Rechtsberater beauftragt. GenCap Mining
Advisory wurde als Finanzberater des PDI-Verwaltungsrats beauftragt.
Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als
australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen
Rechtsberater beauftragt.
KEIN ANGEBOT
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt
dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-
Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-
Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die
diesen Vorschriften nicht unterliegt.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten
Umsetzung und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion, zur Erfüllung
der verbleibenden Verfahrensschritte vor und nach dem Inkrafttreten der
Transaktion, zu den Erwartungen und dem Zeitplan hinsichtlich der Dekotierung
und des Handels, zur Goldproduktion des kombinierten Unternehmens und zu den
Erwartungen hinsichtlich des Explorations- und Entwicklungspotenzials, zur
Risikominderung bei der Entwicklungsfinanzierung für das Bankan-Projekt sowie zu
den erwarteten Vorteilen der Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen
auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",
?antizipieren",?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche
Ausdrücke gekennzeichnet.
Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten
Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges
Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden
kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren
Informationen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und
Directors von PDI und Robex nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf
zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang
mit dem Abschluss der Transaktion, Schwankungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursschwankungen und die allgemeine Wirtschaftslage sowie geopolitische,
soziale und regulatorische Risiken, Betriebs- und Kostenrisiken, den
spekulativen Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich
der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen,
Lizenzen und Zulassungen sowie der Verringerung der Mengen oder Qualitäten der
Reserven, Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen,
unter denen PDI und Robex tätig sind oder in Zukunft tätig sein könnten,
Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalbeschaffung
und -bindung, arbeitsrechtliche Fragen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere
Risiken, die in den von PDI bei der ASX eingereichten öffentlichen
Offenlegungsdokumenten und den von Robex bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen
Offenlegungsdokumenten beschrieben sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und Robex keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem
obigen Vorbehalt.
PRODUKTIONSZIELE
Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der
Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio.
Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den
jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex
sind nachstehend aufgeführt.
PDI
Die Produktionsziele in Bezug auf das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in
einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan DFS bestätigt hervorragende
Projektwirtschaftlichkeit" an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass alle
wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten
prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung zugrunde
liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Robex
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das
Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von
Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"
an die ASX übermittelt. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die
den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten
Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
(1) Die Produktion für 2029 basiert auf der für das Bankan-Projekt geschätzten
Produktion von 272.000 Unzen Gold im Jahr 2029 (unter der Annahme, dass die
erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der endgültigen
Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt angegeben (veröffentlicht von PDI am
25. Juni 2025 in der Mitteilung an die ASX mit dem Titel?Bankan DFS bestätigt
hervorragende Projektwirtschaftlichkeit"), und der geschätzten Produktion des
Kiniero-Projekts für 2029 von 155.000 Unzen Gold, wie in der aktualisierten
Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt angegeben (veröffentlicht von Robex
am 22. August 2025 in der Mitteilung an die ASX mit dem Titel?Änderung des
technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt").
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