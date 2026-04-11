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11.04.2026 14:36:38
GNW-News: Fußballbegeisterung wächst: SOHO Holdings kooperiert für die Saison 2026 mit der Jiangsu Football City League
^NANJING, China, April 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 11. April fällt der
Startschuss für die Saison 2026 der Jiangsu Football City League (?Su Chao"),
die von der SOHO Holding Group als Co-Sponsor unterstützt wird. In diesem Jahr
findet parallel die FIFA-Weltmeisterschaft statt, die von den Vereinigten
Staaten, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird. Inmitten der weltweiten
Fußballeuphorie hat sich die Liga das Ziel gesetzt, die einzigartige
Fußballkultur von Jiangsu einem internationalen Publikum näherzubringen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5161/eng)
Als eine in der ostchinesischen Provinz Jiangsu verwurzelte Amateurfußballliga
konnte die?Su Chao" bereits in der ersten Saison 2025 beeindruckende Ergebnisse
vorweisen: Über einen Zeitraum von 176 Tagen wurden 85 Spiele ausgetragen, die
insgesamt 2,43 Millionen Zuschauer anzogen. Beim Finale verfolgten
rekordverdächtige 62.000 Fans das Geschehen live. Die Liga hat sich in kürzester
Zeit zu einem der dynamischsten Fußballveranstaltungen der Region entwickelt.
Als Co-Sponsor dieser Saison setzt die SOHO Holding Group auf ihre tiefe
Verwurzelung in Jiangsu: Durch die enge Kooperation mit allen 13 bezirksfreien
Städten treibt sie die qualitative Entwicklung der Liga maßgeblich voran.
Als eines der größten staatlichen Außenhandelsunternehmen der Provinz setzt sich
SOHO nachdrücklich für die globale Expansion und die?Belt and Road"-Initiative
ein. Am Hauptsitz in Nanjing hat SOHO in Partnerschaft mit dem Bezirk Xuanwu
eine nationale Kooperationsplattform zur Handelserleichterung zwischen China und
Zentralasien aufgebaut, die die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen
Jiangsu - sowie ganz China - und Zentralasien stärkt. In Nantong vernetzt die
eigene grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform?SOHO Connect" die
Textilindustrie mit Märkten weltweit und unterstützt lokale Unternehmen dabei,
internationale Märkte zu erschließen. In Yangzhou hat SOHO Innovation &
Technology moderne Schiffbauanlagen errichtet, von denen Hochseeschiffe vom Ufer
des Jangtse aus in alle Welt auslaufen. Mit seiner diversifizierten
industriellen Präsenz unterstützt SOHO die Schlüsselindustrien von Jiangsu bei
ihrer globalen Expansion.
Das globale Handelsnetzwerk von SOHO deckt mittlerweile zentrale internationale
Märkte ab. Im Jahr 2025 konnte die Gruppe ihre Marktstellung in der EU, im
ASEAN-Raum und in Lateinamerika ausbauen. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen
mit den Partnerstaaten der?Belt and Road"-Initiative kontinuierlich an. Im
Vorfeld der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft wird SOHO sein
umfangreiches globales Netzwerk nutzen, um die Marke?Su Chao" und die
Fußballkultur von Jiangsu auf der internationalen Bühne weiter zu fördern.
Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558Â°
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