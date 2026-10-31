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31.10.2026 12:29:38
GNW-News: Fuzhou ist Gastgeber des Global Observance of World Cities Day 2026
^FUZHOU, China, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 31. Oktober bis zum 2.
November finden in Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian der Global
Observance of World Cities Day 2026 sowie die Preisverleihung des 4. Global
Award for Sustainable Development in Cities (Shanghai Award) statt. Die
Veranstaltung wird gemeinsam vom Ministerium für Wohnungswesen und Stadt- und
Landentwicklung der Volksrepublik China, dem Programm der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen (UN-Habitat) und der Volksregierung der Provinz Fujian
ausgerichtet und von der Volksregierung der Stadt Fuzhou sowie dem Ministerium
für Wohnungswesen und Stadt- und Landentwicklung der Provinz Fujian organisiert.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5773/eng)
Unter dem Motto?Die Stadt neu gestalten: Angemessener Wohnraum für alle" soll
die Veranstaltung Chinas Ansatz zum Aufbau menschenorientierter Städte
vorstellen. Die Eröffnungszeremonie findet am 31. Oktober statt und umfasst die
Preisverleihung des 4. Global Award for Sustainable Development in Cities
(Shanghai Award). Die Vertreter werden zudem praktische Beispiele und
erfolgreiche Erfahrungen aus aller Welt bei der Umsetzung der Agenda 2030 der
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und der Neuen
Stadtentwicklungsagenda vorstellen.
Das Hauptforum findet am Vormittag des 1. November statt und bringt mehr als
100 Bürgermeister, Vertreter internationaler Organisationen, Experten und
Wissenschaftler aus China und dem Ausland zusammen, um neue Trends in der
hochwertigen Stadtentwicklung zu erörtern und einen Bericht über die
Stadtentwicklung in China vorzustellen.
Zudem wird eine Reihe von Rahmenveranstaltungen stattfinden, darunter die
Sitzung des Präsidiums des Exekutivrats von UN-Habitat, die chinesisch-britische
Fachkonferenz zum Austausch über grüne, lebenswerte Städte und die
internationale Zusammenarbeit, die chinesisch-südkoreanische Konferenz zur
Zusammenarbeit im Wohnungs- und Städtebau, die chinesisch-kanadische
Austauschkonferenz über grüne und kohlenstoffarme Gebäude sowie die 3.
Wohnungsbaukonferenz zwischen dem chinesischen Festland und der
Sonderverwaltungszone Hongkong (SAR).
Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem ein interaktiver Bereich eingerichtet,
dessen Schwerpunkt auf der Stadterneuerung und der Schaffung hochwertigen
Wohnraums liegt. Dort werden aufkommende globale Trends in der nachhaltigen
Stadtentwicklung, neue Ansätze zur Stadterneuerung und Stadtverwaltung in China,
die Sehnsüchte der Menschen nach einem besseren Leben sowie neue Wege zur
Qualitätsverbesserung und Modernisierung der Bauindustrie vorgestellt. Das Ziel
ist es, Chinas Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Chinesische und
internationale Gäste können sich vor Ort ein Bild von konkreten Beispielen für
die Sanierung alter Wohnviertel, den Hochwasserschutz in Städten und die
Entwicklung von Smart Cities machen.
Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558Â°
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