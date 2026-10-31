GNW-News: Fuzhou ist Gastgeber des Global Observance of World Cities Day 2026

^FUZHOU, China, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 31. Oktober bis zum 2.

November finden in Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian der Global

Observance of World Cities Day 2026 sowie die Preisverleihung des 4. Global

Award for Sustainable Development in Cities (Shanghai Award) statt. Die

Veranstaltung wird gemeinsam vom Ministerium für Wohnungswesen und Stadt- und

Landentwicklung der Volksrepublik China, dem Programm der Vereinten Nationen für

menschliche Siedlungen (UN-Habitat) und der Volksregierung der Provinz Fujian

ausgerichtet und von der Volksregierung der Stadt Fuzhou sowie dem Ministerium

für Wohnungswesen und Stadt- und Landentwicklung der Provinz Fujian organisiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5773/eng)

Unter dem Motto?Die Stadt neu gestalten: Angemessener Wohnraum für alle" soll

die Veranstaltung Chinas Ansatz zum Aufbau menschenorientierter Städte

vorstellen. Die Eröffnungszeremonie findet am 31. Oktober statt und umfasst die

Preisverleihung des 4. Global Award for Sustainable Development in Cities

(Shanghai Award). Die Vertreter werden zudem praktische Beispiele und

erfolgreiche Erfahrungen aus aller Welt bei der Umsetzung der Agenda 2030 der

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und der Neuen

Stadtentwicklungsagenda vorstellen.

Das Hauptforum findet am Vormittag des 1. November statt und bringt mehr als

100 Bürgermeister, Vertreter internationaler Organisationen, Experten und

Wissenschaftler aus China und dem Ausland zusammen, um neue Trends in der

hochwertigen Stadtentwicklung zu erörtern und einen Bericht über die

Stadtentwicklung in China vorzustellen.

Zudem wird eine Reihe von Rahmenveranstaltungen stattfinden, darunter die

Sitzung des Präsidiums des Exekutivrats von UN-Habitat, die chinesisch-britische

Fachkonferenz zum Austausch über grüne, lebenswerte Städte und die

internationale Zusammenarbeit, die chinesisch-südkoreanische Konferenz zur

Zusammenarbeit im Wohnungs- und Städtebau, die chinesisch-kanadische

Austauschkonferenz über grüne und kohlenstoffarme Gebäude sowie die 3.

Wohnungsbaukonferenz zwischen dem chinesischen Festland und der

Sonderverwaltungszone Hongkong (SAR).

Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem ein interaktiver Bereich eingerichtet,

dessen Schwerpunkt auf der Stadterneuerung und der Schaffung hochwertigen

Wohnraums liegt. Dort werden aufkommende globale Trends in der nachhaltigen

Stadtentwicklung, neue Ansätze zur Stadterneuerung und Stadtverwaltung in China,

die Sehnsüchte der Menschen nach einem besseren Leben sowie neue Wege zur

Qualitätsverbesserung und Modernisierung der Bauindustrie vorgestellt. Das Ziel

ist es, Chinas Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Chinesische und

internationale Gäste können sich vor Ort ein Bild von konkreten Beispielen für

die Sanierung alter Wohnviertel, den Hochwasserschutz in Städten und die

Entwicklung von Smart Cities machen.

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558Â°