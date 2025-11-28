|
28.11.2025 08:06:38
GNW-News: G42 erhält US-Genehmigung für den Export fortschrittlicher KI-Chips und ermöglicht damit den umfassenden Einsatz vertrauenswürdiger KI-Infrastruktur
^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42
begrüßt die Entscheidung des Weißen Hauses, den Export fortschrittlicher KI-
Halbleiter an G42 zu genehmigen. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden
Übergang von der Planung zur Umsetzung innerhalb des KI-Korridors zwischen den
Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten - eine
Zusammenarbeit, die das starke bilaterale Vertrauen und das gemeinsame
Engagement für eine sichere, skalierbare KI-Infrastruktur widerspiegelt.
Dieser Meilenstein beschleunigt bereits laufende grundlegende Projekte in den
Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter Stargate UAE
(https://www.g42.ai/resources/news/global-tech-alliance-launches-stargate-uae),
der 1-Gigawatt-KI-Rechencluster, der von G42 für OpenAI in Zusammenarbeit mit
Oracle, Cisco, NVIDIA und der SoftBank Group gebaut wird und Teil des größeren
UAE-U.S. AI Campus (https://www.g42.ai/resources/news/g42-lead-consortium-us-
partners-build-5gw-uae-us-ai-campus) ist, einem 5-Gigawatt-KI-Infrastruktur-Hub,
der Rechenkapazität und Inferenz mit geringer Latenz für die gesamte Region
bereitstellen soll. Außerdem unterstützt er den Ausbau der technologischen
Zusammenarbeit mit führenden US-amerikanischen Hyperscalern und Chipherstellern,
darunter Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras und andere.
Die Lizenzierung fortschrittlicher Chips basiert auf einem gemeinsamen Lagebild,
das durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und den Vereinigten
Arabischen Emiraten entwickelt wurde, um die sichere weltweite Verbreitung
amerikanischer Technologie zu ermöglichen. Ihr Einsatz unterliegt dem Regulated
Technology Environment (RTE), einem erstklassigen Technologie- und Compliance-
Rahmenwerk, das von G42 entwickelt und gemäß den Richtlinien des US-
Handelsministeriums und des Bureau of Industry and Security (BIS) genehmigt
wurde.
Peng Xiao, Group CEO von G42, sagte:?Diese Ankündigung markiert einen
entscheidenden Moment für G42 und unsere Partner, da wir nun von der Planung zur
Umsetzung übergehen. Unser gemeinsames Infrastrukturmodell setzt neue Maßstäbe
für sichere, leistungsstarke Rechenleistung, die auf die Bedürfnisse beider
Nationen zugeschnitten ist. Was wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten
aufbauen, werden wir auch in den USA fortsetzen und dabei auf allen Ebenen
Symmetrie und Vertrauen wahren."
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach wie vor das einzige Land in der
Region, das bereits Infrastrukturmaßnahmen in diesem Umfang und in
Übereinstimmung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen, Exportkontrollen und
Governance-Protokollen der USA durchgeführt hat.
Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Generalsekretär des Rates für künstliche
Intelligenz und fortschrittliche Technologien, ergänzte:?Diese Entscheidung
bestätigt das tiefgreifende Vertrauen, das die Beziehungen zwischen den
Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten prägt. Es spiegelt
eine gemeinsame strategische Perspektive wider, in der Technologie nicht nur ein
Instrument des Fortschritts ist, sondern eine Plattform für Stabilität,
wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und langfristige Zusammenarbeit. Die
Vereinigten Arabischen Emirate sind stolz darauf, eine konstruktive Rolle bei
der Gestaltung dieser Zukunft zu spielen."
Die eingesetzte und betriebsbereite KI-Infrastruktur von G42 umfasst drei der
500 leistungsstärksten Supercomputer der Welt, die Nummer 2 und 3 in der Region
(https://www.middleeastainews.com/p/core42-hpc-systems-ranked-first), zusätzlich
zu dem kürzlich angekündigten Supercomputer Maximus-01
(https://www.g42.ai/resources/news/core42-maximus-01-cluster-secures-top-20-
ranking-global-top500-supercomputers-list) in New York, der weltweit auf Platz
20( rangiert). Die expandierende KI-Infrastruktur von G42 erstreckt sich
mittlerweile über Abu Dhabi, Frankreich und mehrere Standorte in den Vereinigten
Staaten, darunter Kalifornien, Minnesota, Texas und New York.
Über G42:
G42 ist eine Technologieholdinggruppe und gehört zu den weltweit führenden
Unternehmen in der Entwicklung visionärer künstlicher Intelligenz für eine
bessere Zukunft. G42 wurde in Abu Dhabi gegründete und ist weltweit tätig und
setzt sich für KI als starke Kraft für das Wohl aller Branchen ein. Von der
Molekularbiologie bis zur Weltraumforschung und allem, was dazwischen liegt -
G42 verwirklicht schon heute exponentielle Möglichkeiten.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.g42.ai (http://www.g42.ai/).
Medienkontakt:
G42@trailrunnerint.com
