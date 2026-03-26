GNW-News: GAM gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt

^26. März 2026

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt

GAM vollständig auf Wachstum fokussiert - mit gestärkter Plattform, neuen

Partnerschaften und etablierter Führungsspitze.

Wichtigste Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2025

* IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 74.2 Millionen gegenüber CHF 77.2

Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst).

* Operativer Verlust vor Steuern von CHF 60.2 Millionen gegenüber CHF 67.7

Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst).

* Verwaltetes Vermögen von CHF 12.5 Milliarden gegenüber CHF 16.3 Milliarden

per 31. Dezember 2024.

* Die Investmentperformance ist weiterhin gut: 61 % des verwalteten Vermögens

übertreffen ihre Dreijahres-Benchmark und 54 % ihre Fünfjahres-Benchmark.

Strategische Highlights 2025

Unter der Leitung von Albert Saporta, Group CEO, konzentriert sich GAM

vollständig auf Wachstum, Innovation und eine kundenorientierte

Investmentexzellenz. Die Investmentplattform von GAM wurde durch neue

strategische Partnerschaften und Führungsteams deutlich gestärkt.

* Abschluss einer wegweisenden Co-Investment-Partnerschaft mit Swiss Re

(SRILIAC) im Bereich Insurance-Linked Securities, die GAMs Position in

Katastrophenanleihen und ILS stärkt.

* Start einer strategischen Partnerschaft mit Gramercy für Emerging Market

Debt, wodurch spezialisierte Fixed-Income-Strategien in die GAM-Plattform

integriert wurden.

* Partnerschaft mit PEO Partners für KI-gestützte Private-Equity-Replikation,

mit einem UCITS- Fonds mit täglicher Liquidität, der im Februar 2026

aufgelegt wurde.

Ergänzend zu GAMs eigenen Alternative Funds vervollständigen die Partnerschaften

mit den bereits angekündigten Arcus Investment, Liberty Street Advisors, Avenue

Capital Group und Galena Asset Management die GAM Alternatives-Plattform.

* Onboarding eines hochkarätigen europäischen Aktien-Investmentteams bestehend

aus Tom O'Hara, Jamie Ross und David Barker, zuvor bei Janus Henderson.

* Abschluss des Verkaufs von GAM Italia SGR an AcomeA.

* Abschluss der Migration aller Investmentaktivitäten auf SimCorp sowie der

Auslagerung der Tätigkeiten der Management Company.

* Ernennung von Albert Saporta zum Group Chief Executive Officer, Tim

Rainsford zum Group Chief Distribution and Product Officer und Gerhard

Lohmann zum Group Chief Financial Officer.

Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Das Ausmass der Transformation von GAM

in den vergangenen zwei Jahren sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben

bewahrt, was GAM auszeichnet - ein wegweisendes 40-jähriges Erbe,

institutionelle Investmentkompetenzen und tief verankerte Kundenbeziehungen -

während wir an anderer Stelle Komplexität reduziert haben. Das Ergebnis ist eine

fokussierte Plattform mit einem markanten Alternatives-Angebot im Kern, ergänzt

durch High-Conviction-Aktienstrategien und Wealth Management. Dieses Fundament

steht nun fest. Unser gesamter Fokus liegt darauf, nachhaltiges Wachstum zu

erreichen.»

Anthony Maarek, Managing Director von NJJ, ergänzt: «GAM wurde aus einer

einfachen Überzeugung heraus gegründet: den Zugang zu herausragendem

Investmenttalent zu ermöglichen. Dieser Zweck besteht fort, und heute ist die

Plattform von GAM stärker, fokussierter und besser positioniert als zu jedem

anderen Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte. Wir sind stolz auf das Erreichte,

überzeugt vom Wert, den GAM repräsentiert, und verpflichtet, die nächste Phase

seiner Entwicklung zu unterstützen.»

Finanzkennzahlen im Überblick

Der operative Verlust vor Steuern belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf

CHF?60.2?Millionen, gegenüber CHF?67.7?Millionen im Geschäftsjahr 2024

(angepasst). Die Verbesserung wurde in erster Linie durch Kostensenkungen

erzielt, die teilweise durch einen Rückgang der Nettoerträge aus Gebühren und

Provisionen kompensiert wurden. Dieser operative Verlust steht einem IFRS-

Verlust vor Steuern von CHF?74.2?Millionen gegenüber. Die Differenz von

CHF?14.4?Millionen betrifft verschiedene Umstrukturierungsaufwendungen.

Weitere Details zu den Finanzergebnissen der Gruppe für das Gesamtjahr 2025

finden Sie im vollständigen Jahresbericht von GAM, insbesondere im Finanzteil

auf den Seiten 17 bis 22 (www.gam.com/results-centre).

Finanzielle Stärke

Die Kreditfazilität von GAM über CHF?100?Millionen, bereitgestellt von Rock

Investment SAS (einer Tochtergesellschaft von NJJ), bleibt bis Dezember 2027

bestehen. Zum 31.?Dezember?2025 waren CHF?38.5?Millionen abgerufen. Rock

Investment SAS hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der klar

festgehalten ist, dass sie GAM bei Bedarf zusätzliche finanzielle Unterstützung

bereitstellen werden.

Strategie-Update

GAMs Strategie ist vollständig darauf ausgerichtet, nachhaltiges Wachstum und

Profitabilität zu erreichen - durch starke Investmentperformance und

erstklassigen Service für Investorinnen und Investoren. Mit der Unterstützung

seines Mehrheitsaktionärs NJJ profitiert GAM von der strategischen Stärke und

der langfristigen Vision eines Partners mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der

Wertschöpfung über verschiedene Sektoren hinweg.

Nach Abschluss einer umfassenden geschäftlichen und organisatorischen

Transformation ist GAM nun als fokussierter, reiner aktiver Investment- und

Wealth-Manager mit Hauptsitz in der Schweiz positioniert. Die globale Plattform

der Gruppe bietet Kunden lokalen Zugang zu High-Conviction-Investmenttalent -

sowohl intern als auch über hochwertige Partnerschaften in den Bereichen

Alternatives, Specialist Active und Wealth Management. Gemeinsam mit einem

vereinfachten Operating Model ist diese Plattform eine starke Grundlage für

Wachstum der verwalteten Vermögen.

Mit einer schlankeren Kostenbasis, vereinfachten Strukturen und einer modernen

operativen Infrastruktur ist die Gruppe nun aus der Restrukturierungsphase

heraus und in die nächste Phase übergegangen: kommerzielle Umsetzung und

nachhaltiges Wachstum der verwalteten Vermögen über die Zeit.

Diversifizierung und Ausbau des Alternatives-Geschäfts

Der Ausbau der Alternatives-Plattform bleibt eine zentrale strategische

Priorität. GAM hat GAM Alternatives als eigenständigen Geschäftsbereich

etabliert, um der wachsenden Nachfrage von Investoren nach Zugang zu

hochwertigen Alternative-Managern mit spezialisierten, oft schwer zugänglichen

Absolute-Return-Kompetenzen gerecht zu werden. Im Jahr 2025 wurde die Plattform

durch eine Reihe strategischer Partnerschaften und Innovationen wesentlich

erweitert:

* Swiss Re, Insurance?Linked Securities (ILS).

Eine bedeutende Co?Investment?Partnerschaft, die GAMs Position in

Katastrophenanleihen und ILS stärkt und Zugang zu Swiss Res

Underwriting?Expertise, Risikomanagement und globalen Fähigkeiten bietet. Swiss

Re fungiert über die Tochtergesellschaft SRILIAC als Co?Investment?Manager der

ILS?Fonds von GAM, darunter auch des GAM Star Cat Bond UCITS Fund. Seit Beginn

der Partnerschaft wurden verbesserte Liquidität und optimierte

Handelsbedingungen über die gemeinsam verwalteten ILS?Vermögen im

multimilliardenschweren US?Dollar?Bereich eingeführt. Dr. Rom Aviv ist als Head

of ILS zu GAM gekommen, um den Ausbau des Geschäfts voranzutreiben und die

Zusammenarbeit mit Swiss Re zu führen.

* Gramercy, Emerging Market Debt.

Spezialisierte Fixed?Income?Strategien in Schwellenländern wurden in die

GAM?Plattform integriert und bieten differenzierten Zugang zu öffentlichen und

privaten Kreditmärkten. Gramercy ist ein globaler

Emerging?Markets?Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von

USD?6?Milliarden, dessen Vorsitzender Mohamed A. El?Erian ist und dessen CIO

Robert Koenigsberger ist.

* PEO Partners, Private?Equity?Replikation.

Eine strategische Partnerschaft, die die Expertise von PEO Partners in

KI?gestützter Private?Equity?Replikation mit GAMs institutioneller Plattform

verbindet. Der im Februar 2026 aufgelegte GAM Star Private Equity LiquidRep Fund

zielt darauf ab, Private?Equity?ähnliche Renditen bei täglicher Liquidität

innerhalb einer UCITS?Struktur zu bieten.

Neben externen Partnerschaften baute GAM seine internen Absolute-Return-

Kompetenzen weiter aus - insbesondere über die wachsende Event-Driven- und

Special-Situations-Franchise, die von Albert Saporta und Randy Freeman als Co-

CIOs von GAM Alternatives gemeinsam geleitet wird.

Stärkung und Ausbau der zentralen aktiven Strategien

Die spezialisierten aktiven Aktienkompetenzen von GAM wurden weiter ausgebaut

durch das Onboarding eines hochkarätigen europäischen Aktien-Investmentteams im

Mai 2025, zuvor bei Janus Henderson. Das Team unter der Leitung von Tom O'Hara,

gemeinsam mit Jamie Ross und David Barker, bringt einen stilunabhängigen High-

Conviction-Ansatz sowie einen Track Record in der Verwaltung von über

EUR?6.5?Milliarden an europäischen Aktienvermögen mit. Im Verlauf des Jahres hat

GAM zudem eine UK-OEIC-Version des European Equity Fund aufgelegt und damit die

Zugänglichkeit für britische Investoren verbessert.

Kundenfokussierung

Die Kundenbetreuung war 2025 ein klarer Schwerpunkt. GAM hat den Distribution-

Leadership-Ausbau weiter gestärkt, unter anderem durch die Einstellung

erfahrener Senior-Client-Facing Professionals in nahezu allen Regionen -

darunter Amerika, Kontinentaleuropa, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und

Australien. Zudem eröffnete GAM Niederlassungen in Frankreich und Mailand, nach

dem Verkauf der italienischen SGR an AcomeA, und schuf damit ein konsistenteres

und skalierbareres globales Operating Model.

Die Kundenaktivität verbesserte sich in allen Regionen weiter. Neben einer

erhöhten Frequenz im täglichen Relationship-Management führte GAM weltweit mehr

als 200 Kundenveranstaltungen durch. Zu den besonderen Initiativen gehörte der

erste GAM & Swiss Re Insurance-Linked Securities Summit in Zürich, der den

erneuten Fokus der Gruppe auf Kundennähe und Thought Leadership unterstreicht.

Leadership

Die im Laufe des Jahres umgesetzten Veränderungen im Leadership stärken GAMs

Fähigkeit, die Strategie konsequent umzusetzen. Mit der Ernennung von Albert

Saporta zum Group Chief Executive Officer kehrte GAM zu einem Investor-geführten

Leadership-Modell zurück, das eng mit der eigenen Tradition und den

langfristigen Zielen des Unternehmens verknüpft ist. Ergänzt wurde dies durch

die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution and Product Officer,

wodurch die globale Client Engagement- und Vertriebskapazität weiter gestärkt

wurde, sowie durch die Ernennung von Gerhard Lohmann zum Group Chief Financial

Officer. Diese Ernennungen werden gemeinsam dazu beitragen, die finanziellen

Grundlagen von GAM weiter zu festigen und die nächste Phase von Wachstum und

Performance zu unterstützen.

Steigerung der Effektivität

GAM hat sein Programm zur operativen Vereinfachung abgeschlossen und verfügt nun

über eine schlankere und skalierbarere Plattform. Dazu gehörten der Verkauf von

GAM Italia SGR an AcomeA, die Migration aller Investmentteams und -prozesse auf

die cloudbasierte SimCorp-Investmentplattform sowie das Outsourcing der ManCo-

Tätigkeiten an Apex Group und 1741 Group.

GAM operiert nun als reiner aktiver Investment- und Wealth-Management-Anbieter

auf einer schlanken, skalierbaren globalen Plattform, die klar auf Investment

Management und Client Service ausgerichtet ist.

Geschäftsbereiche

GAM Investments konzentriert sich auf drei zentrale Geschäftsbereiche, um

nachhaltiges Wachstum und Profitabilität voranzutreiben:

* GAM Alternatives: Zugang zu internen und externen Alternative-Managern mit

Fokus auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente.

* GAM Specialist Active: Tiefgehende Expertise, Erfahrung und spezialisierte

Ansätze zur Erzielung von Kern- und Nischenrenditen in Aktien, Fixed Income

und Multi-Asset-Investments.

* GAM Wealth Management: Multi-Asset-Lösungen mit massgeschneiderten

Portfolios für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Trusts, unter

Nutzung von Best-of-Breed-Produkten von GAM und Drittanbietern.

Diese drei zentralen Geschäftsbereiche nutzen und profitieren gemeinsam von GAMs

globaler Plattform, dem agilen Operating Model und moderner Technologie.

Investmentperformance

GAM erzielte weiterhin eine insgesamt gute Investmentperformance über sein

vielfältiges und charakteristisches Produktangebot hinweg: Zum

31.?Dezember?2025 übertrafen 61?% der verwalteten Vermögen ihre Dreijahres-

Benchmark und 54?% ihre Fünfjahres-Benchmark.

Prozentsatz des GAM-Fondsvermögens, das die Benchmark übertraf

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

| | | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez |

| | | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Alternatives |Alternatives| 92 % | 60 % | 83 % | 75 % |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Specialist Active|Fixed income| 85 % | 94 % | 84 % | 95 % |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Specialist Active|Equity | 17 % | 1 % | 8 % | 79 % |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| |Gesamt | 61 % | 64 % | 54 % | 89 % |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

% des verwalteten Fondsvermögens, das seine Benchmark übertraf (ohne Mandate und

segregierte Konten). Die Drei- und Fünfjahres-Investmentperformance basiert auf

einem jeweils relevanten AuM von CHF?5.5?Milliarden. Bestimmte Strategien wurden

von Specialist Active zu Alternatives umklassifiziert. Infolgedessen wurde die

Investmentperformance beider Kategorien entsprechend angepasst.

Im Vergleich zu unserer Peergroup übertrafen 43?% des verwalteten Vermögens

deren dreijährige Morningstar?Peergroup und 49?% deren fünfjährige

Morningstar?Peergroup, jeweils per 31.?Dezember?2025.

Prozentsatz des GAM-Fondsvermögens, das die Morningstar-Peergroup übertraf

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

| | | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez |

| | | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+------+

|Alternatives |Alternatives| 82 % | 91 % | 96 % |95 %|

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+

|Specialist Active|Fixed income| 5 % | 61 % | 22 % |60 %|

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+

|Specialist Active|Equity | 47 % | 20 % | 39 % |89 %|

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+

| |Gesamt | 43 % | 66 % | 49 % |82 %|

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+

% des verwalteten Fondsvermögens, das seine Morningstar-Peergroup übertraf (ohne

Mandate und segregierte Konten).

GAM wurde auch 2025 erneut für seine Investmentperformance ausgezeichnet,

darunter:

* LSEG Lipper's 2025 Overall Best European Small Group über drei Jahre

(Kategorie: Small Company).

* Citywire Switzerland Portfolio Manager & Group Awards 2025:

- Best Portfolio Manager of Bonds - Swiss Franc

- Best Fund Group Award - Equity: Switzerland Small & Medium Companies

* Anthony Smouha (Atlanticomnium) wurde in die FE Fundinfo Alpha Manager Hall

of Fame 2025 aufgenommen.

* Der GAM Sustainable Climate Bond Fund wurde bei den Environmental Finance

Sustainable Debt Awards 2025 als Green Bond Fund of the Year ausgezeichnet.

* GAM gewann den PAM Award 2025: Investment Performance - Growth Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Auszeichnungen finden Sie unter

www.gam.com/awards.

Verwaltetes Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Geschäftsbereichen

Das insgesamt verwaltete Vermögen belief sich per 31.?Dezember?2025 auf

CHF?12.5?Milliarden, gegenüber CHF?16.3?Milliarden per 31.?Dezember?2024. Dieser

Rückgang wurde durch Nettomittelabflüsse von CHF?3.7?Milliarden sowie durch

veräusserte Vermögen in Höhe von CHF?0.5?Milliarden verursacht und teilweise

durch positive Markt- und Währungseffekte von CHF?0.4?Milliarden kompensiert.

+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+

|Geschäftsbereich| Anfangs- | | | | |

| | bestand | | | | Schluss- |

| |verwaltetes| | | | bestand |

| | Vermögen | | | Markt-/ | verwaltetes |

| | 1. |Nettomittel-| |Wechselkurs- |Vermögen |

| | Jan 2025 | zuflüsse |Veräusserung|entwicklungen|31. Dez 2025 |

+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+

|Alternatives | 4.3 | (2.3) | (0.3) | (0.1) | 1.6 |

+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+

|Specialist | | | | | |

|Active | 11.1 | (1.4) | (0.2) | 0.5 | 10.0 |

+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+

|Wealth | | | | | |

|Management | 0.9 | - | - | - | 0.9 |

+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+

|Gesamt | 16.3 | (3.7) | (0.5) | 0.4 | 12.5 |

+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+

Hinweis: Die Anfangsbestände der verwalteten Vermögen spiegeln die

Umklassifizierung bestimmter Strategien von Specialist Active zu Alternatives

wider, wie in den Halbjahresergebnissen 2025 offengelegt. Die Anfangsbestände

per 1.?Januar?2025 wurden entsprechend angepasst, wobei CHF?3.8?Milliarden von

Specialist Active zu Alternatives übertragen wurden.

Ausblick

GAMs Prioritäten für 2026 sind klar auf Wachstum ausgerichtet. Insbesondere wird

sich die Gruppe darauf konzentrieren, die verbesserte Client-Engagement?Dynamik

in nachhaltige Nettomittelzuflüsse über das gestärkte Produktangebot hinweg zu

überführen.

Trotz der guten strategischen Fortschritte im Jahr 2025 erkennt der

Verwaltungsrat an, dass eine Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2026

voraussichtlich länger dauern wird als ursprünglich geplant. GAM bleibt jedoch

überzeugt, dass die nun geschaffenen strategischen Grundlagen und das bestehende

Leadership eine starke Basis bilden, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren.

Zusätzliche Informationen

Results Centre (http://www.gam.com/resultscentre) | FY2025 Annual Report

(http://www.gam.com/annualreport2025) | FY2025 Investor Presentation

(http://www.gam.com/investorpresentation) | FY2025 Investor Workbook

(http://www.gam.com/investorworkbook)

2025 Sustainability Report (http://www.gam.com/sustainabilityreport2025) | GAM

Corporate Calendar (http://www.gam.com/corporatecalendar)

Investor Relations Media Relations

Magdalena Czyzowska Colin Bennett

T +44 (0) 207 917 2508 T +44 (0) 207 393 8544

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(https://www.linkedin.com/company/gam-investments)

Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind

ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen

Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte

Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden

zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen

sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss

auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich

per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales

Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit

aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983

gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich,

Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

(https://www.gam.com/de/).

Weitere wichtige Informationen

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Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,

«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,

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«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,

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