GNW-News: GAM Holding AG gibt den Wahlvorschlag für den Verwaltungsrat an der Generalversammlung 2026 bekannt

^MEDIENMITTEILUNG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

GAM Holding AG gibt den Wahlvorschlag für den Verwaltungsrat an der

Generalversammlung 2026 bekannt

* Geplante Erneuerung des Verwaltungsrats im Rahmen der Nachfolge- und

Kontinuitätsplanung

* Anthony Maarek zur Wahl als neuer Präsident des Verwaltungsrats

vorgeschlagen

* Albert Saporta, Group CEO, und John Niel zur Wahl als neue

Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen

* Der Verwaltungsrat soll aus sechs Mitgliedern mit ausgewogener

Geschlechtervertretung bestehen

Zürich, 13. April 2026: Die GAM Holding AG (?GAM") (SIX: GAM) gibt heute die

vorgeschlagene Zusammensetzung ihres Verwaltungsrats bekannt, die der

Generalversammlung vom 12. Mai 2026 zur Wahl unterbreitet wird. Die Anträge

widerspiegeln eine geplante Nachfolgeregelung sowie das fortgesetzte Engagement

des Hauptaktionärs von GAM für die langfristige strategische Entwicklung des

Unternehmens.

Vorgeschlagene Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anthony Maarek als Mitglied

sowie seine Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Zudem beantragt der

Verwaltungsrat die Wiederwahl von Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella

Ceccarelli sowie die Wahl von Albert Saporta und John Niel als Mitglieder des

Verwaltungsrats. Sämtliche Wahlen erfolgen jeweils für eine Amtsdauer bis zum

Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

Albert Saporta, der im Juli 2025 zum Group Chief Executive Officer ernannt

wurde, wird zur Wahl als neues exekutives Mitglied des Verwaltungsrats

vorgeschlagen. John Niel, ein Investmentexperte mit Erfahrung in den Bereichen

Technologie, Telekommunikation und digitale Plattformen, wird zur Wahl als neues

nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha haben beschlossen, nicht zur

Wiederwahl anzutreten. Der Verwaltungsrat dankt allen drei Mitgliedern herzlich

für ihren wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von GAM in einer Phase der

strategischen Transformation und Erneuerung.

Diese Nominierungen sind Teil der bestehenden Nachfolge- und Kontinuitätsplanung

des Verwaltungsrats und dienen der Sicherstellung seiner ordnungsgemässen

Funktionsweise sowie seiner weiteren strategischen Entwicklung. Die Profile von

Albert Saporta und John Niel ergänzen die bestehenden Kompetenzen des

Verwaltungsrats und unterstützen die Weiterentwicklung der strategischen

Ausrichtung von GAM. Der Verwaltungsrat und der Governance- und

Nominationsausschuss sind überzeugt, dass Albert Saporta und John Niel einen

wertvollen Beitrag zur langfristigen Entwicklung von GAM leisten werden.

Bei Wahl und Wiederwahl sämtlicher vom Verwaltungsrat nominierter Kandidatinnen

und Kandidaten erachtet sich der Verwaltungsrat hinsichtlich Grösse,

Fachkompetenz, Erfahrung und Unabhängigkeit als ausgewogen und angemessen

zusammengesetzt. Der Verwaltungsrat wird sich aus drei weiblichen und drei

männlichen Mitgliedern zusammensetzen.

Antrag eines Aktionärs

Ein Aktionär hat beantragt, Benedetta Arese Lucini anstelle von Anne Empain als

neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Der Verwaltungsrat sowie der

Governance- und Nominationsausschuss haben diesen Antrag geprüft und empfehlen

den Aktionärinnen und Aktionären, die Wahl von Benedetta Arese Lucini

abzulehnen. Die vollständigen Details zu diesem Antrag werden in der Einladung

zur Generalversammlung dargelegt.

Kommentar

Antoine Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Die vorgeschlagene

Zusammensetzung des Verwaltungsrats widerspiegelt die natürliche

Weiterentwicklung der Governance von GAM, während das Unternehmen in seine

nächste Entwicklungsphase eintritt. Ich bin überzeugt, dass der Verwaltungsrat

unter dem Präsidium von Anthony Maarek und mit der Ergänzung durch Albert

Saporta und John Niel sehr gut positioniert ist, um die strategischen

Prioritäten von GAM weiterhin erfolgreich umzusetzen. Mein Dank gilt Carlos

Esteve und Jeremy Smouha für ihren engagierten Einsatz und ihre Verdienste um

GAM.»

Generalversammlung

Die vollständigen Details zu sämtlichen Anträgen, einschliesslich der

Lebensläufe aller Kandidatinnen und Kandidaten, werden den Aktionärinnen und

Aktionären in der Einladung zur Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die

am 20. April 2026 veröffentlicht wird. Die ordentliche Generalversammlung findet

am 12. Mai 2026 in Zürich statt. Sämtliche relevanten Unterlagen werden unter

www.gam.com/agm2026 (http://www.gam.com/agm2026) verfügbar sein.

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Magdalena Czyzowska Colin Bennett

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Über GAM Investments

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind

ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen

Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte

Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden

zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen

sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss

auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich

per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales

Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit

aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983

gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich,

Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

(https://www.gam.com/de/).

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